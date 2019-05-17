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夏天消暑踏青正夯！７條夏日健行入門路線推薦

2019-05-17 10:01Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

夏日消暑健行路線

# 宜蘭景點｜太平山

▲宜蘭-太平山見晴古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲宜蘭-太平山見晴古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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說到太平山這個宜蘭景點可以說是達人最推薦的天然冷氣房，光溫差就和平地有10度之差，還有個被CNN選為『全球最美小徑』的見晴懷古步道，踩著老鐵軌在霧氣中前進，超像走進時光隧道的。

▲夏日消暑健行推薦-翠峰湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲夏日消暑健行推薦-翠峰湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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另外，座落於宜蘭縣太平山與大元山之間的翠峰湖，也是拜訪宜蘭太平山時，非常值得順到一去的宜蘭景點！除了湖面超大以外，配上山間雲霧，真的超美的啊！

夏日消暑健行路線

#2 宜蘭景點｜福山植物園

▲夏日消暑健行推薦-宜蘭福山植物園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲夏日消暑健行推薦-宜蘭福山植物園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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另一個宜蘭景點可以說是親子踏青的首選，這邊超適合小朋友奔跑認識大自然！福山植物園可是亞洲最大植物園，但他一點都不像植物園，根本就是個森林樂園，你想得到想不到的動物在這裡可以隨處可見，蝙蝠、山羌、小雞都超可愛的！

夏日消暑健行路線

#3 新竹景點｜司馬庫斯

▲夏日消暑健行推薦-司馬庫斯神木。（圖／好野旅遊）
▲夏日消暑健行推薦-司馬庫斯神木。（圖／好野旅遊）
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▲夏日消暑健行推薦-司馬庫斯神木。（圖／好野旅遊）
▲夏日消暑健行推薦-司馬庫斯神木。（圖／好野旅遊）
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宜蘭景點介紹完，馬上來介紹新竹景點中最神秘的消暑勝地－司馬庫斯！司馬庫斯位在新竹深山中的泰雅族部落，以前被稱為黑色部落，是因為這裡是全台最後一個通電的部落，可想而知這裡除了消暑，肯定也可以遠離都市喧囂啦！

夏日消暑健行路線

#4 新竹景點｜鎮西堡

▲夏日消暑健行推薦-鎮西堡神木群。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲夏日消暑健行推薦-鎮西堡神木群。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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在司馬庫斯的旁邊還有另一個芬多精爆表的巨木森林，這邊叫做鎮西堡，鎮西堡在泰雅族語中是首先被日光照耀之地，所以造就了這個全臺灣最大的檜木森林！既然是檜木森林，空氣更是超新鮮的，所以大家都說這邊的空氣是松露級的啊！

夏日消暑健行路線

#5 新竹景點｜雪霸農場

▲夏日消暑健行推薦-新竹雪霸國家公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲夏日消暑健行推薦-新竹雪霸國家公園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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試想一下走進霧中瞬間全身清涼的感覺，是不是超消暑的？雪霸農場可是消暑喝咖啡看雲海的聖地啊，往前一望去就是像棉花糖一般的雲海，再喝一口咖啡，這根本絕配！若是家庭旅遊一起來也很適合，看著小朋友追逐著一團團的山嵐霧氣，是不是除了消暑，連心情都超愉悅的！

夏日消暑健行路線

#6 南投景點｜奇萊南華百岳

▲夏日消暑健行推薦-南投奇萊南華。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲夏日消暑健行推薦-南投奇萊南華。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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如果前面的六個行程太休閒，你想要挑戰台灣百岳，那新手的第一步可要記好奇萊跟南華這兩個名字。奇萊南華，指的是南投和花蓮交界的奇萊南峰和南華山，又被稱作最親民的台灣百岳，除了可以獲得征服百岳的稱號，最美的莫過於途中踏上能高草原，那一望無際的翠綠山頭。

夏日消暑健行路線

#7 南投景點｜合歡東峰百岳

▲夏日消暑健行推薦-小奇萊步道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲夏日消暑健行推薦-小奇萊步道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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合歡山的美景不用達人多說大家肯定都聽說，但親眼看見時比照片美上太多了，從山頂上眺望，雲海就在腳下遠方是一座座的山頭相連，重點是！來這一趟夏日消暑登山之旅，就能一次征服三座百岳，今年夏天不要再懶在家，趕快起身欣賞台灣百岳之美吧！

上面的七條夏日消暑健行路線你去過幾個呢？往高海拔的森林裡去，不用人擠人又可以享受新鮮的空氣，是不是比曬著太陽玩水還要消暑呢？趕快跟著達人們一起去探索台灣山林之美，感受夏日消暑健行的樂趣吧！

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