畢業旅行就看這篇了！夥伴們到台灣四極點畢旅環島去

畢業旅行極北點景點

畢業旅行必去必拍景點

#1 瑞芳南雅奇石

瑞芳南雅奇石位於台二線78公里至95公里處，有台灣36秘境之美名，各種千奇百怪的岩石景觀如霜淇淋岩、竹筍岩及海狗岩。日出及日落時神似彩繪的獨特紋路，總是吸引許多攝影迷與遊客駐足拍照，這個畢業旅行必拍景點應該會是你一展攝影技術的大好機會，幫大家好好的拍上一輯畢業照吧。

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#2 富貴角燈塔

富貴角燈塔為八角形設計建築且黑白相間，能將富貴岬角180度的視野盡收，正值傍晚時刻更可以欣賞到夕陽餘暉，不但為拍照熱點，更是台灣百大地景之一。穿上被夕陽染紅的學士服拍照，不知道會是熱血還是浪漫風呢?

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#3 金山燭台雙嶼

▲畢旅必去必玩景點-金山燭台雙嶼。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

新北市的金山燭台嶼為北海十二景之ㄧ，因為板塊運動及海風侵蝕才從金山岬獨立出來，成為金山奇景，而峽灣邊還有一處神秘沙灘。還在等什麼，快穿著學士服划獨木舟或玩SUP，用熱血的水上活動玩法一起去金山探險吧！

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#4 台北老梅溪

▲畢旅必去必玩景點-老梅溪。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

老梅溪其實是一處擁有急流、岩石、瀑布的景點，很多人都不知道這裡是可以體驗溯溪的，畢業季來臨快跟朋友一起來趟刺激的老梅溪溯溪體驗吧！完全不用擔心是否為溯溪菜鳥，這裡適合全家大家前往是溯溪入門首選地。雖然溯溪、深潭跳水滑水等活動需要穿著溯溪裝備，無法穿著學士服，但能夠留下一個熱血體驗最為畢業回憶也不錯。

畢業旅行極西點景點

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#5 國聖燈塔

國聖燈塔有別於一般常見的白色燈塔而是黑白相間的鐵塔，佇立黃沙中更有氣勢感。再步行不久就可以到達「台灣神秘沙漠」－七股大沙漠(頂頭額沙洲)，又名「遺失在沙洲的地標」，能拍出黃沙萬里的沙漠感。突然幻想起穿著學生服上台領畢業證書的自己，也能有著這股氣勢呢！

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#6 七股鹽山×七股潟湖

七股鹽山巨大的鹽山配上遍地白茫茫，有如置身異國雪景，園區還有可愛的裝飾藝術及全台最大招財貓，真正怎樣拍都好看。另外七股潟湖最有名的就是採蚵及碳烤鮮蚵活動，拍畢業美照之餘當然也要好好補充體力，才能繼續環島旅行。

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#7 台南安平老街

穿上清兵服裝，整條安平老街就是你解謎的遊樂場，穿越時空的你，化身為寶藏獵人，追尋歷史的秘密，必須與清朝官員合作才能返回原來的時空，線索就隱藏在安平老街的巷弄裡！快與畢業小夥伴在有限的時間內成功打開寶藏，一起突破層層關卡，破解時空之謎，解開寶藏的秘密吧！為畢業旅行留下與眾不同的回憶吧！

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#8 台南綠色隧道×北門鹽田

▲畢旅必去必玩景點-台南北門鹽田。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家) 分享 facebook

台南綠色隧道可是有「台版亞馬遜河」之稱的景點，大家可以穿上學士服頭戴斗笠，接著就乘坐著竹筏往綠色隧道前進吧！當竹筏進入綠色隧道中時，除了上方綠樹茂盛，河道倒影一同呈現的美景，真的像似進入仙境。傍晚時分到北門鹽田，可以看到夕陽把鹽田染的橘紅，配上水面的倒影，讓周遭氛圍都變浪漫寂靜了，穿著學士服與台南的獨有美景合影吧！

畢業旅行極南點景點

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#9 鵝鑾鼻燈塔

鵝鑾鼻燈塔隔著巴士海峽與菲律賓呂宋島遙遙相望，是目前台灣光力最強與照射距離最遠的燈塔，除享有「東亞之光」的美稱，早期更被列為台灣八景之一，讓我們也穿上學士服在此發熱發亮吧！

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#10 龍坑生態保護區

龍坑生態保護區為綿延之群狀珊瑚礁，隔著狹窄的陡坡及懸崖，有絕佳崖崩景觀，更有「地質和生態寶庫」之稱，但要注意入區要先跟墾管處線上預約申請，可見實在是屏東的秘境，要拍畢業照當然就要去所謂的秘境，青春就是要與眾不同。

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#11 墾丁後灣秘境

▲墾丁後灣獨木舟體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於墾丁西岸鄰近國立海洋生物博物館，有處秘境，這裡不但有豐富的潮間帶，還有處優美的弧形沙灘秘境，你可以在秘境中體驗不同玩法，像是沙灘漫步、撿貝殼，但切記千萬不要帶回家，以免破壞當地生態唷！

此外這裡還能划獨木舟、SUP，這兩種玩法就算是第一次接觸，也能輕鬆上手，划行在平穩的海面上欣賞台灣海峽的夕陽美景。大家一起穿著學士服到這處鮮少人知道的墾丁後灣秘境玩樂，可以超放鬆享受這片美景，創造一個屬於你們的畢業之旅。

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#12 墾丁萬里桐

▲畢旅必去必玩景點-墾丁免證照水肺潛水體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家) 分享 facebook

南臺灣最夯的潛水勝地就在墾丁，墾丁萬里桐美麗的珊瑚海底令人嚮往，水肺潛水更能深入海中與奇妙的海洋生物來個近距離接觸，無需相關潛水證照與經驗亦可參加。萬里桐為純樸小漁村，天然灣口與岩岸孕育出繽紛漸層的珊瑚礁岩，水域平靜正好能細細觀賞豐富多樣的熱帶魚、海牛、海星、海葵，徜徉海洋之中，在畢業之旅中挑戰一下自己吧！

畢業旅行極東點景點

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#13 三貂角燈塔

▲畢旅必去必玩景點-三貂角燈塔。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

燈塔旁幸福教堂廣場滿滿的裝置藝術，還有浪漫十足的希臘風圓拱型涼亭，蔚藍海岸搭上湛藍天空形成海天一線的優美景色，傍晚更是拍攝星河的夢幻景點。畢業不出國旅行，還是可以為畢業照創造一點異國風的。

天氣好時往右看更可清晰的看到龜山島，觀景涼亭能遠眺馬岡村的風景，馬崗村是台灣最東邊的村落，現在仍還保有石頭古厝，看來這一張畢業照是要走懷舊古早味呢！

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#14 貢寮桃源谷

▲畢旅必去必玩景點-舊草嶺古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

有北台灣最美草原之稱，宛如仙境的360度壯麗大草原，放眼皆是連綿不斷的山巒，幸運的更可遇上牛兒們靜靜地低頭吃草，感覺實在是與世無爭，夥伴們是時候穿上學士服一起滾草地了！坐落在海拔500公尺的草原上，能一次將太平洋、龜山島、龍洞岬的風景盡收眼底，果真有如世外桃源一般。

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#15 舊草嶺古道

▲畢旅必去必玩景點-r舊草嶺古道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

單車漫遊舊草嶺隧道，夏日涼爽舒適秋冬銀色花浪，獨特景緻令人嚮往，精彩玩樂後就讓礁溪溫暖湯泉舒緩近日疲倦，這畢業旅行實在太完美啦！

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