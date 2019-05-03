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精選全台９處「賞螢火蟲」景點推薦！

2019-05-03 09:00ReadyGo出發前

RURU@ReadyGo、Joanne@ReadyGo

人與人溝通是透過言語說話的方式，再不然還可以利用肢體語言，這也是全世界共通的語言，但昆蟲不會言語也無法身體表達，只能尋求別的方法來傳遞訊息，就像螢火蟲，最吸引人的就是牠們所發出的神秘光芒，每年春末夏初就可以看見他們美麗的光影，現在跟著ReadyGo一起靜靜觀賞這美麗夜景。

#新北三峽五寮尖

IG@max__630
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新北五寮尖一直是以險峻陡峭為名的登山景點，不少愛好挑戰山區景點的人都會來征服它，這裡其實也是一處相當熱門的賞螢景點，沿著五寮尖登山步道走就會看見一個廢棄的「永達礦場」，平常可是會有不少攝影師在這裡卡位呢

#新北汐止翠湖

圖/IG：waynechu_photography
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這裡是新北著名的桐花步道，同時也是賞螢的好去處，每年到了四、五月的入夜時分，就有好多螢火蟲飛舞，一閃一閃的光點忽上忽下，教人看得陶醉。

#新北坪林山區

IG@chien_lan
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新北坪林區在2018年入選全球百大綠色旅遊地，也是包種茶的故鄉，由於坪林區是水源保護區，在環境不受汙染的情況下，延伸出美麗的生態環境，除了有全臺最長的觀魚步道、春季返鄉的白鷺鷥外，4月至5月中旬還會有火金姑在步道四周螢光閃閃，坪林區公所於4/20、4/24、4/27舉辦賞螢活動，由於參與人數踴躍，因此公所另外提供自助賞螢的路線圖，民眾可以自行開車或搭923公車、9028客運前往坪林區賞螢，4月20日起至5月10日（五）期間至新北市坪林區旅遊，在「新北市坪林區公所」Facebook粉絲專頁公開打卡，並於坪林任一店家標註「#新北好茶真功夫好茶」或「#坪林好山好水出好茶」，至坪林區公所、坪林旅遊服務中心、坪林圖書館、坪林茶業博物館、坪林分駐所出示打卡紀錄，即可獲得新北好茶精美茶包1份。

#新竹燒炭窩賞桐步道

圖/IG：dk611123
圖/IG：dk611123
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燒炭窩步道附近的遊客比較少，除了賞桐之外，燒炭窩步道最為人知曉的就是賞螢地，到了夜晚便會看見一閃一滅的小綠光，螢火蟲為找尋另一半就會發出光芒，想看螢火蟲漫天飛舞的朋友們，請關上你的手電筒及發光物品，靜靜觀賞他們帶來的求偶之舞。

#大雪山林道(14k)

圖/IG：rickyliao2000
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雪山林道不只適合賞螢，也是非常適合健行的地方，早上步道走走踏青、晚上欣賞螢火蟲飛舞，螢火蟲出沒地點可能會變換，這次是在14K，下次可能在15K，整條雪山林道四處有螢火蟲的蹤跡，想在晚間看見如此美的景緻，也是需要一點點的耐心與小運氣。

#東勢林場

圖/IG：tsai_yu_lun
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有「中部陽明山」之稱的東勢林場遊樂區以螢火蟲生態復育聞名，每年四月到五月吸引眾多遊客，帶著小朋友去東勢林場露營，享受自然的芬多精沐浴。而東勢林場內的螢火蟲之多，可說是螢光黃色小點滿山滿谷從眼前溢出，非常推薦的觀賞螢火蟲景點。

#嘉義梅山梨園寮車站

IG@ygt1016
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梅山梨園寮車站屬於阿里山車站中較難抵達也較少觀光客的車站，也因為隱身在山林裡讓這座小車站多了份神祕的氛圍，近年來因螢火蟲的美景而受到大家的關注，白天漫步在清幽的鐵道與山林邊教人特別放鬆，每當螢火蟲季來臨時鐵道周遭又化身為黑夜中的迷人仙境，點點螢火飛舞在夜空中像是夏夜的精靈般迷人美麗。

#台南關子嶺

IG@kau671208
IG@kau671208
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台南較知名的賞螢火蟲景點包括梅嶺風景區、新化虎頭埤和伍龍步道等等，不過其實知名的關子嶺溫泉區也在政府的螢火蟲復育計畫中成為一處賞螢景點！夏季來臨泡完溫泉後也別放過夜晚的螢火盛宴，來場浪漫的溫泉螢火約會吧

#那瑪夏區達卡努瓦

IG@hsiang_0201
IG@hsiang_0201
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那瑪夏區位於高雄較為偏遠的山區，除了達卡努瓦之外尚有拉比尼亞賞螢步道、南沙魯賞螢步道、北生明聯絡道路賞螢步道、樟樹林賞螢步道等，每年螢火蟲季都會迎來可以用地上銀河來形容這片極致美景，如「營火」般迷幻景象讓到訪的遊客無不紛紛讚嘆，是高屏地區賞螢火蟲的絕佳景點。

延伸閱讀>>【 台灣懶人包 】台灣看起來很厲害！這些「絕美秘境」都在台灣

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螢火蟲賞螢步道

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