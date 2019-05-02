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北中南精選！ 4、5月「必賞花季」旅遊景點推薦

2019-05-02 10:58ReadyGo出發前

Joanne@ReadyGo

暖冬的天氣讓今年花季亂了順序，不過也因此可以在全台各地同時看到花團錦簇的盛況，真的可以用「百花齊放」來形容今年熱鬧的春天景色，不管是大紅大紫的鮮豔、粉紅潔白的柔美，今年春天到處都可以滿足妳當花花仙子的願望！

桃園大湖紀念公園

IG@54._.55
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三四月份的大湖紀念公園可以說是個相當熱鬧的賞花景點，最受大家歡迎的是如同串串葡萄一般的紫藤花，垂掛在花架廊道邊與一旁的湖水構成一幅美麗的圖畫，不過到了四月中過後，取而代之的還有白色流蘇花與綠葉交織的景色，附近還有專為寵物設計的公園可以讓毛小孩盡情玩樂，趁著周末來賞花順道遛遛毛小孩吧

彰化芬園德興社區

IG@lineva0615
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五月雪降臨！彰化德興社區的木棧道和石階上全是鋪好鋪滿的白色桐花，如同大地降下白雪般夢幻動人，隨手一拍都像化身天使般美麗呢~

台中中科-東大路

IG@z0523520
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這處沿著街道綿延不盡的九重葛其實已經躍升IG熱門打卡景點好一陣子了，近期的花況雖然已經不是全盛期，些許花朵掉落在地卻仍然不減這片花牆的燦爛。

台中中社花市

IG@beckhamhong66
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中社花市30萬株百合花展從今日起盛大開跑，這次以十多種繽紛色彩迎接大家蒞臨，預計展出到6月底。除了壯觀的歐式百合花園以外，更有鮮紅花毯一串紅丶粉紫色花柱麒麟菊丶七彩矮牽牛丶浪漫紫色鼠尾草和向日癸等等共達八公頃的花海，為了延續花博的熱鬧氣氛，也提供台中市民半票60元的賞花入園優惠，優惠即日起到5月31日止。

地址：台中市后里區三豐路五段333號

營業時間：週一到週五-早上8:00～晚上6:00，週六～週日-早上8:00～晚上9:00

門票資訊 ：全票120元 半票 60元

台中外埔海芋

IG@butt2fly_
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IG@poo781219
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說到海芋田你只想到陽明山潔白無瑕的海芋嗎？其實在台中外埔也有一片海芋田，不過這裡的海芋卻是黃澄澄的一片，有別於沉靜無瑕的白海芋，黃色海芋更像在準備迎接暑氣逼人的初夏來臨

台南永康忠孝運動公園

IG@3more_hi4
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最近南部有不少地方都悄悄開滿了粉嫩的花旗木，因原產於泰國，也有人會稱之為泰國櫻花。台南永康忠孝運動公園正是其中一個花況很好的景點，不過提醒想前往這裡拍美照的水水們要有心理準備周圍有靈骨塔喔。

高雄平成砲臺

IG@lineva0615
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高雄濃濃的桃紅色九重葛在暖陽下狂妄綻放，位於高雄鳳山曹公路上、曹公廟後方的平成砲台擁有數百年的歷史，春天繁花點綴下頓時成為一處最新打卡點，火紅的九重葛如新娘的紅婚紗般耀眼，經過鳳山的時候不妨趁機打卡一下吧

延伸閱讀>>海芋提前綻放了！2019陽明山竹子湖海芋季交通資訊+即時花況

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海芋公園賞花

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