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六福村動物派對玩HEN大 邀你一起Hi

2019-04-29 00:00 文／ 鄭嘉蕙 提供

專業的動物管理部團隊為不同動物開發出專屬於他們的互動新玩具，讓遊客親近動物世界，...
專業的動物管理部團隊為不同動物開發出專屬於他們的互動新玩具，讓遊客親近動物世界，並深度認識「動物行為豐富化」這項動物福祉 圖／六福村 提供
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生活中學習、體驗裡成長，動物保育最好的教育就是玩中學！想不想加入Safari Party？六福村在春夏舒適氣候的季節推出「動物派對---動物玩HEN大」，尋寶、導覽、近距離觀察動物行為，讓親子們有機會深度認識動物智能，從歡樂遊戲當中自我挑戰！

為讓大人小孩都能滿載而歸，六福村「動物派對」獨家推出限定體驗活動，讓遊客近距離感...
為讓大人小孩都能滿載而歸，六福村「動物派對」獨家推出限定體驗活動，讓遊客近距離感受動物生態之美。 圖／六福村 提供
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春天陽光正好，六福村每年第二季登場的「動物派對」可說是讓大人小孩都非常期待的活動。有別於一般走訪動物園就是「純觀賞」，六福村用心從深度探訪切入，重視體驗、學習挑戰再結合多元學習，即日起到6月9日前歡迎大家來和「動物玩HEN大」。

既然要從體驗學習出發，「動物派對---動物玩HEN大」的可愛動物們當然要優先玩耍。專業動物保育員團隊取用天然或是廢棄的物品，針對動物們不同習性開發客製化專屬玩具，讓動物們在玩樂中覓食並且激發出本能。

像來自馬達加斯加的環尾狐猴就圍繞在保育員特製的「超級電風扇」旁邊，賣力地挖取水果來享用！親子遊客在聽動物生態習性解說的同時，就能近距離觀察環尾狐猴的覓食行，看牠們如何破解取食障礙？從中學習動物行為，生動有趣的過程體驗孩子從生活中學習的樂趣。

環尾狐猴轉動「超級電風扇」取食，刺激動物行為豐富化。 圖／六福村 提供
環尾狐猴轉動「超級電風扇」取食，刺激動物行為豐富化。 圖／六福村 提供
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來到六福村參加動物派對有10大動物玩樂景點可以探訪，不論是紅毛猩猩、白老虎，狐獴、阿拉伯狒狒、白犀牛…等動物生態習性能夠充分了解之外，還可以角色參與----化身為動物走進動物園玩具屋體驗互動玩具。

假日還有限定版獨家活動，來猴園幫大猴小猴找「竹筒飯」，找到了就可以客串餵食員喔，協助把竹筒飯拋給猴子們，看牠們享用竹筒飯的逗趣模樣，又能聆聽靈長類動物小知識解說，非常有參與感呢！

六福村的動物明星們下午會在熱鬧遊行隊伍中和大家見面，除了大家孰悉的哈比和哈妮外，疣豬、鸚鵡、河馬也會一起參加。玩累了，別急著回家！可以入住亞州第一座動物生態旅館六福莊，晚上可以用夜視鏡探察中庭動物的夜間活動，隔天再參加草原歷險體驗。

即日起到6月8日配合「動物玩HEN大」住房專案入住，三人成行只要12,500元(稅外)，連續兩天暢玩六福村，還有豐富早晚餐、動物點心組和住房小禮。更多優惠可以上六福村官網http://www.leofoo.com.tw/village/或FB粉絲專頁http://www.facebook.com/leofoovillage查詢。

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