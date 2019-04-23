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孩子的放電天堂！ 全台１０大適合呼朋引伴、親子共遊的商圈

2019-04-23 12:53DailyView 網路溫度計提供

全家出遊去這裡最安心！

每到假日，總是不知道要帶孩子、跟朋友去哪裡玩耍。精力旺盛的孩子放出門以後總是到處衝，最好找一個地方讓他們盡情尖叫、奔跑，爸媽又能悠閒在旁邊吃東西逛逛街，優雅的享受休息時光。

當然全家大小一起出門，最重視的一定環境清潔、是否有友善親子的空間等等，台灣有哪些商圈，能讓大家安心自在的玩耍呢？今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，來看看台灣網友心中全家共遊的商圈！

全台親子共遊商圈。圖／網路溫度計提供
全台親子共遊商圈。圖／網路溫度計提供
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闔家出遊一日行程

No.9 【新竹】北埔商圈

充滿濃厚客家風情的北埔老街，除了有好吃的美食，還可以參觀當地的百年老建築，適合攜家帶眷逛整天。在老街裡，還能一起體驗D.I.Y客家擂茶，邊喝邊玩，能更了解完整的客家文化！

地址：新竹縣北埔村北埔街

圖／取自彰化旅遊資訊網
圖／取自彰化旅遊資訊網
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No.5 【彰化】鹿港老街

鹿港老街的周邊天后宮、摸乳巷以及桂花巷藝術圈等，很適合安排整天的行程。另外鹿港老街也有柑仔店，販售大人們的童年玩具，彈珠檯、太空氣球、戳戳樂等等，讓孩子體驗古早味的回憶。

地址：彰化縣鹿港鎮瑤林街

No.2 【新北市】九份／金瓜石

九份和金瓜石適合安排整天行程，金瓜石有黃金博物館和太子賓館，坑道的懷舊場景對孩子來說很新奇。逛完了金瓜石，可直接到九份品嚐小吃，黃昏時可欣賞晚上的街景，小朋友放電完後晚上肯定好睡。

地址：新北市瑞芳區基山街

圖／取自我的新北市粉絲團
圖／取自我的新北市粉絲團
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親子共遊商圈－共融式遊樂場

No.7 【新北市】淡水老街

淡水老街河岸「觀潮廣場」出現了共融式遊樂場，巨大舢舨船變成磨石溜滑梯，底下還有孩子們放聲尖叫的超大沙坑、海星沙桌、攀爬網、跑不停的空中走廊、鳥巢鞦韆等，可以帶野餐墊來悠閒玩耍。

觀潮廣場距離淡水捷運站15分鐘路程，順著中正路老街買點小吃邊走邊逛，一下就到了。如果全家大小玩完還有力氣，可以再往小白宮、紅毛城的方向移動，最後吃個晚餐再回家。

觀潮廣場共融公園

地址：新北市淡水區中正路15巷2號

淡水觀潮廣場共融性遊戲場，其中超大磨石子溜滑梯，大人小孩可一起玩。記者祁容玉／攝...
淡水觀潮廣場共融性遊戲場，其中超大磨石子溜滑梯，大人小孩可一起玩。記者祁容玉／攝影
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No.6 【台北市】北投溫泉

整家人一起泡溫泉，是假日放鬆的好選擇！北投溫泉商圈有許多觀光客，提供友善服務的店家、wifi等設施也相當完備。在去年，北投也開了一家親子主題的飯店「亞太飯店」。

亞太飯店最大的特色，就是設置了全國最大的AR/VR體驗空間，有刺激的雲霄飛車旅程，單車旅行，騎馬闖關西部牛仔等不同遊戲。在泡完湯之後，享受親子競賽的歡樂時光吧！

亞太飯店

地址：台北市北投區幽雅路31號

圖／取自亞太飯店官網
圖／取自亞太飯店官網
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親子餐廳

No.10 【台中】一中商圈

一中商圈上有許多小吃、新潮的店面，當然也包括特別的親子餐廳。像是被不少部落客點名到的「雙魚2次方」，美式漢堡結合手作，孩子們可以DIY漢堡造型，不但能發揮創意，挑食的小朋友肯定不會拒絕這麼可愛、獨一無二的卡通漢堡，把所有食物都吃下肚啦！

雙魚2次方

營業時間：11點~20點(週三休)

地址：台中市北區育才北路8號

圖／取自雙魚2次方粉絲團
圖／取自雙魚2次方粉絲團
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No.4 【台中】精誠商圈

台中市的精誠商圈內，有家開業已久的親子餐廳「稞枓咖啡廚房」，不少部落客認為他們的食物好吃，戶外還有沙坑、草坪、塗鴉黑板，可以讓孩子放風奔跑，室內也有積木、家家酒等。小朋友可以玩的東西太多，父母們完全可以趁機坐下來好好吃個東西，休息一下。

稞枓咖啡廚房

營業時間：10點-21點

地址：台中市南屯區精誠路472號

圖／取自稞枓咖啡廚房粉絲團
圖／取自稞枓咖啡廚房粉絲團
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No.2 【台北】西門町

西門町是觀光客來台必去的景點之一，除了有新奇的流行元素，商圈環境也很整潔。位在西門町的餐廳「FUN樂砌」，有不少樂高製成的台灣景點，還有大小朋友都會瘋狂的遊樂區，大把大把的積木，讓小朋友想要組裝什麼都可以啊！玩著玩著，不知不覺整天時間就過去啦！

FUN樂砌

營業時間：11點～21點

地址：台北市西寧南路108號

圖／取自FUN樂砌粉絲團
圖／取自FUN樂砌粉絲團
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呼朋引伴玩樂空間

No.8 【高雄】三多商圈

三多商圈周邊有許多大型的百貨商場，不但方便停車，也有舒適的空間讓家長帶著孩子出遊。其中新光三越高雄三多館內，就有氣墊歡樂城堡，150元一票使用所有的設施，小朋友盡情彈跳的同時，家長就可以悠哉地去逛街啦！

新光三越高雄三多店12F－氣墊歡樂城堡

營業時間：11:00~22:00

地址：高雄市三多三路 213 號

圖／取自新光三越 高雄三多店粉絲團
圖／取自新光三越 高雄三多店粉絲團
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No.1 【台中】勤美商圈／草悟道

熱門景點台中草悟道和勤美綠園道，到假日總是擠滿人潮！除了有草地能夠曬曬太陽野餐，草悟廣場上更有粉紅色系的旋轉木馬、迷你摩天輪以及可愛的小火車，完全是孩子們的天堂！此外，一旁的市集還有藍色公車的經典泰迪奶茶鋪，成為網友的熱門打卡點。

台中草悟廣場

營業時間：平日16點-22點；假日10點～22點

地址：台中市西區英才路534號

圖／取自草悟廣場粉絲團
圖／取自草悟廣場粉絲團
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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月09日至2019年04月08日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『適合全家共遊商圈』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

鹿港老街淡水北投漢堡親子餐廳

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