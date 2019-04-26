夜衝水上活動看日出！５種超青春「水上活動」玩法&景點

日出水上活動推薦

日出水上活動推薦＃1

東河日出×獨木舟

▲日出水上活動推薦-東河獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

台灣東部的自然景觀相當豐富，就連看日出也是一項超夯的體驗活動。順著俗稱「帝王石」的白石灰巨岩間穿梭，配上碧綠溪水及古老的東和老橋，自然景色與歷史結合的美景相當優美。划至出海口時，太陽浮上海平面的瞬間，就是此趟獨木舟看日出的重頭戲。一邊划獨木舟一邊看日出，加上貼心的早餐，絕對讓你有超青春又美好的一天。

看完日出不要急著回家，附近的「加路蘭休憩區」就在海岸邊，除了山海藍天三位一體共創的美景，也可以特別來這裡逛逛手創市場，這些作品都是是由當地藝術家就地取材創作的漂流木藝術品，是融合當地素材、獨一無二的文創產品。

日出水上活動推薦＃2

清水斷崖日出Ｘ獨木舟

▲日出水上活動推薦-清水斷崖獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

花蓮清水斷崖本身就是一處無比壯觀的景點。遠眺蘇花公路伴隨其側，綿延數十里。斷崖之險峻，絕壁臨海堪稱台灣海山一線的壯麗詩篇。數量眾多層層交疊的特殊岩石，代表了大自然的鬼斧神工之下，孜孜不倦永不將息的靈魂，更是當地的精神所在。

來到清水斷崖野營，可以清楚看盡夜晚與日出時分的清水斷崖景色，夜晚在這無光害的地區欣賞最自然的閃亮星空，由這片美景伴你入眠，隔日早晨又可以乘著獨木舟看日出，在海上用不同角度欣賞清水斷崖。夜間露營配上日出獨木舟，給你夠充實的青春活動。

夜景水上活動推薦

夜景水上活動推薦＃1

蓮池潭夜景ＸSUP體驗

▲夜景水上活動推薦-蓮池潭夜划SUP。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

夏日玩水追求清涼消暑感，但是許多人卻害怕烈日的陽光照射，別擔心，高雄蓮池潭的SUP體驗最適合怕曬的人。在蓮池潭上隨意划著SUP立槳，配上夜間的獨家夜景，可是難得的夜間湖光景致，絕對是個超青春的夜景新玩法。

▲水上活動推薦-蓮池潭。（圖／Pixabay） 分享 facebook

當然也不要錯過白天的蓮池潭，近看遠山近水倒映於池中，相佐身旁遍植的荷花，這可是高雄最傳統也最知名的風景區，有神像、廟宇、亭台環繞，龍虎塔的龍口進虎口出造型也很獨特，令人眼睛一亮，吸引許多遊客前往，到了假日更是絡繹不決。

夜景水上活動推薦＃2

澎湖花火節夜景ＸSUP體驗

▲夜景水上活動推薦-澎湖花火節夜划SUP。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

每年4月中旬的澎湖花火節總吸引大批觀光人潮，不想人擠人，又用最獨特青春的玩法看煙火及夜景，那你一定要體驗夜划SUP。不用特地提早卡位、找賞煙火的角度，直接滑著SUP在海上賞煙火，這可是景觀第一排的水上活動，就連SUP的划槳都具有夜光效果，拍出來的澎湖花火節夜景想必會讓你成為社群焦點。

▲台灣潛水勝地-澎湖潛水。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

來到澎湖除了夜划SUP，平時的跳島活動、潛水浮潛、海底郵筒等等水上活動也都有不同樂趣，現在就來一場與海爭霸的有趣冒險吧！來到澎湖也別忘了多加安排，從白天到黑夜，high翻整天。大享平常無法體驗的海風、沙灘、海鮮的三重奏吧。

夜景水上活動推薦＃3

綠島夜景Ｘ夜遊Ｘ海釣

▲夜景水上活動推薦-綠島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

綠島為火山地質，不但有許多特殊造型的岩石，又加上綠島擁有「世界唯三」的朝日溫泉。無論是早晨看日出、下午看夕陽、夜間星空，都可以邊看邊泡溫泉。而且綠島每個季節玩法都不同的，等著你不同時間來體驗這個與世無爭的慢活氣氛，轉換平日都市中緊湊快節奏的步調。

但除此之外，夜幕低垂時的綠島活動還有很多等著你去參加，像是尋找梅花鹿的棲息地、夜間海釣都不容錯過，海釣的目標物有鮪魚、鰹魚、魷魚、小管，在漁船上體驗自行放線快速收線的成就感，在星空下隨漁船出航海釣或夜遊的經驗，超美超青春。

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