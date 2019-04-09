2019全台瘋媽祖！大甲媽祖遶境活動總整理

每年的三四月，就是全台灣民眾群起沸騰的時候，因為大甲媽祖遶境進香活動就要熱鬧展開啦！只要是媽祖遶境經過的鄉鎮，各地民眾都會熱情的參與，每一年的參與人數更是逐年飆高，2018年據統計，總參與人數超過200萬人次，如此盛大的活動，在參加前一定有很多需要準備跟知道的事情，下面就跟小編一起來看看，參加大甲媽祖遶經，需要知道的幾件事吧！

全台瘋媽祖，到底瘋甚麼呢？

鎮瀾宮 圖／Wikimedia, by Fcuk1203, CC License 分享 facebook

四面環海的台灣，自古以來人們的生活都離不開大海，漁民們在面對未知浩瀚的大海，難免惴惴不安，因此航海的守護神─媽祖，便成了台灣人心靈上的主要依歸與寄託，更是台灣最重要的民間信仰之一。所以在每年農曆三月的媽祖誕辰各地皆有盛大的慶祝活動，其中以大甲鎮瀾宮的媽祖遶境活動最為盛大，Discovery 更將「大甲媽祖遶境」與「麥加朝聖之行」、「梵諦岡耶誕彌撒」並列為「世界三大宗教活動」。而在現代都市的壓力及繁忙的腳步下，人與人的關係似乎越來越冷漠，如果你想重拾台灣人最真實的情懷，體會台灣本土文化價值，那麼你一定得參加「大甲媽祖遶境」。

大甲媽祖遶境路線

時刻表 圖／大甲鎮瀾宮官網 分享 facebook

大甲媽繞境是台中大甲鎮瀾宮於每年農曆3月間舉行長達9天8夜的出巡活動，每年元宵節晚上大甲媽都會進行擲杯儀式，來確認今年遶境的時間及地點，今年行經駐駕的地點依序為彰化市南瑤宮、西螺鎮福興宮、新港鄉奉天宮，返程增加北斗鎮奠安宮、彰化市天后宮、清水區朝興宮，最後返回大甲區鎮瀾宮。

大甲媽祖遶境行前準備

繞境 圖／Wikimedia, by Afajacky, CC License 分享 facebook

1.進香旗：在整個媽祖遶境的過程中「進香旗」扮演著非常重要的角色，帶上旗幟目的是為了表示自己隨香的身份，通常一戶一支。在追隨媽祖前往各廟宇時過爐並蓋上廟印。

2.輕便衣物：大甲媽遶境時部份地區天氣已經相當炎熱，穿著以排汗、快乾、易清洗為主。

3.淨香：出發前，須先用「淨香」淨身，隨身行李與交通工具也要淨。

4.環保餐具：在大甲媽祖遶境的期間，「吃」的問題幾乎由沿途的居民所包辦，而為了愛地球，建議自備碗筷及水壺，一起響應環保。

5.大甲媽祖APP：隨著科技日益進步，大甲媽祖繞境活動其實也已經高度數位化了，媽祖遶境也有APP了，這款不僅有生活機能資訊、活動、YouBike 站點等等，還有路徑、繞境即時位置與即時影像！最重要的是透過這支APP你還能記錄自己的行走路線、拍照記錄，是跟隨大甲媽一定要下載的遶境神器！

大甲媽祖遶境禁忌

禁忌 圖／Flickr, by 黃 zero, CC License 分享 facebook

1.出發前三天，要禁葷食

2.在隨香遶境期間，要禁酒、禁賭、禁色。

3.進香旗不能帶進廁所內、不能倒插也不能帶著旗「鑽轎腳」。

4.第一次參加進香不能穿舊衣服，全身衣物必須是新的，以示對神明的尊重。

5.孕婦不能鑽轎底，以免被神轎八卦所傷。

6.人員必須是潔淨之人，不能是守孝之人（喪家），也不能是做月子的女性。

全台瘋媽祖，各地必看迎神儀式

大甲五十三庄陣頭匯演

大甲五十三庄 Flickr, by 黃 zero, CC License 分享 facebook

在大甲媽祖遶境的過程中，每個迎神活動都是民眾矚目的焦點，而台灣的民俗陣頭更是在其中扮演不可或缺的角色。數百年來以大甲鎮瀾宮作為信仰中心的「大甲五十三庄」，在大甲媽祖遶境期間，會以武術表演的方式吸引民眾熱情參與，其中的舞獅文化有別於常見的廣東獅，是以更具台灣特色的「台灣獅」作呈現，是活動中的一大亮點。

大甲溪橋煙火秀

大甲溪橋是大甲媽祖出大甲城，前往彰化路上的必經之地。而每當媽祖過橋時，百萬火也會在同一時間施放，每年都吸引許多民眾共襄盛舉，絢麗程度可不輸國慶煙火呢。

彰化搶轎

自古以來，在台灣的民俗信仰中便有許多「搶俗」，「搶頭香」的文化，而「搶轎」更是大甲媽祖遶境的過程中，一個不可或缺的環節啦。每年當大甲媽祖遶境到彰化市民生地下道時，便是整個搶轎活動的開始，搶轎的手段更是五花八門，其目的是為了讓媽祖可以在當地停留久一點，祈求賜福當地地方。

除了上面這些活動，在沿路上也有許多非常有特色的迎神活動，像是在西螺的吳厝戲班暗冥照路、新港的虎爺喫炮，也都是在這場盛大的繞境活動中，不可錯過的重要儀式。

交通資訊

公車資訊：

期間有專屬的「大甲公車」，約15分鐘一班，民眾可以選自「豐原車站」或「台中車站」搭乘。

自行開車：

自行開車的民眾可以停在「美人山停車場」，再搭乘附近的接駁車到鄰近市區的「大甲高中」下車，步行前往。

大甲媽祖遶境一年比一年還要盛況空前，不只年輕人參加的比例逐漸升高，在隊伍中還可看見外國人的身影，許多人在這遶境的過程中不僅沉澱了自己的心靈，更了解了最真實的台灣，「身為台灣人 不可不知台灣事」如果還沒參加過大甲媽祖遶境的話，不仿空出時間，去感受一下最台灣人最溫暖無私的人情味。

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