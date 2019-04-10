台灣6大避暑勝地，讓你清涼一夏！

天氣越來越熱了，難道又要躲在空調房裡度過一個無聊的夏天嗎？夏季有著不一樣的色彩和豐富的體驗，與其虛度光陰不如走出戶外，讓生活充滿精彩！究竟哪裡才是理想的避暑勝地？炎炎烈日去哪裡最合適？不用跑很遠，Skyscanner精心為你蒐集了台灣6大避暑勝地，讓你清涼一夏！

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開放時間： 全天開放。

全天開放。 門票價格： TWD 200（套票）。

TWD 200（套票）。 地理位置： 嘉義縣東部75公里。

嘉義縣東部75公里。 交通方式：可乘坐國光客運從台北西B站、高雄到嘉義，再轉乘至阿里山站。

阿里山由18座高山組成，群山環繞、山巒疊翠，巨木参天。一年四季風景各異，春季百花爭艷，冬、秋兩季可以觀看美麗的日出、賞雲海，夏季氣候溫和、涼爽宜人、樹木蔥翠，是全台灣最理想的避暑勝地。阿里山的日出、雲海、晚霞、森林與高山鐵路，合稱阿里山五奇。乘著復古小火車，吹着微風，繞著山路盤旋而上，一幅壯闊的畫卷就在你眼前一點點的展開，火車兩邊的碧水、群峰、木林，仿佛仙境一般。

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清境農場

開放時間： 8:00-17:00。

8:00-17:00。 門票價格： TWD 256（套票）。

TWD 256（套票）。 地理位置： 546南投縣仁愛鄉大同村仁和路170號。

546南投縣仁愛鄉大同村仁和路170號。 交通方式：搭乘南投客客台中至清境無縫旅遊專車（每日5班）。

清境農場坐擁在群山之間，視野遼闊，碧草如茵、氣候宜人、空氣清新。分為綿羊區、牧牛區、蔬菜水果區、高山花卉區等多個園區，其中最著名的景點有青青草原、小瑞士花園等。由於其絕美的自然風光和豐富的娛樂活動，年平均氣溫約16℃，是台灣最佳的高山旅遊、婚紗攝影以及避暑勝地。近處可以欣賞奇萊山的日出奇景，遠處可以眺望合歡山的積雪。一天之中景色各異，清晨山峰雲霧縹緲，夕陽晚霞繽紛萬變，夜晚星空銀河燦爛，被稱為「霧上桃源」。

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花蓮

開放時間： 全天開放。

全天開放。 門票價格： 免費開放。

免費開放。 地理位置： 台灣東部。

台灣東部。 交通方式：搭乘台鐵至花蓮站。

花蓮位於台灣的東部，是台灣面積最大的縣，東臨太平洋，西臨高聳的中央山脈，夾在高山與大海之間，呈南北長方形。花蓮的自然景觀美不勝收，具有豐富的旅遊資源，也是台灣最佳旅遊避暑勝地之一。它的每一處美景都能讓你的心靈放空，到七星潭的太平洋上踏浪戲水，探入太魯閣看大自然鬼斧神工，沿蘇花公路行駛到清水斷崖，瑞穗牧場品嘗純天然的牛奶和牛軋糖，在華東縱谷吹吹海風，去花蓮夜市吃一吃特色小吃，夏季出海觀看鯨魚表演，這些體驗都不容錯過！

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墾丁

開放時間： 全天開放。

全天開放。 門票價格： 免費開放。

免費開放。 地理位置： 屏東縣，台灣本島的最南端。

屏東縣，台灣本島的最南端。 交通方式：可搭乘墾丁列車、墾丁快線均可到達。

墾丁位於台灣屏東縣，東臨太平洋，西靠台灣海峽，南望巴士海峽。由於地殼不斷運動的作用，陸地與海洋彼此交蝕影響，形成了高位珊瑚礁、海蝕地形、崩崖地形等奇特的地理景觀。特殊的海陸位置加上熱帶氣候的催化，孕育出豐富多變的生態樣貌，海岸林帶的植物群落都非常罕見，每年有大批候鳥自北方飛來過冬，海底的珊瑚景觀更是缤紛絢麗。想要清涼一夏，趕快潛入墾丁海底，度過一個涼爽的夏季。

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開放時間： 全天開放。

全天開放。 門票價格： 免費開放。

免費開放。 地理位置： 台北市陽明山竹子湖路1-20號。

台北市陽明山竹子湖路1-20號。 交通方式：乘坐捷運淡水線、北投線到捷運劍潭站轉乘紅5線到陽明山站。

陽明山是著名的觀光旅遊勝地，也是夏季避暑的好去處，在台北市近郊，位於大屯火山群最高峰七星山南側，海拔443米，以天然的溪谷、溫泉、瀑布和森林公園著稱，風景秀麗、青山翠谷，原野開闊，繁花似錦，氣候溫和，一年四季景色各異。夏季到這裡避暑可以一覽陽明山國家公園的美麗景色，體驗大屯火山的溫泉之樂，品嘗陽明山特色美食，觀賞皎潔的月光和星辰。

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貓空茶園

開放時間： TWD 180（貓空纜車一日票）。

TWD 180（貓空纜車一日票）。 門票價格： 免費開放。

免費開放。 地理位置： 台北市文山區指南路三段40巷12號。

台北市文山區指南路三段40巷12號。 交通方式：搭乘木柵線捷運至動物園站下，再轉乘貓空纜車至貓空站下。

貓空位於台北市文山區。在雲霧繚繞的貓空山區，沏茶、品茶，是許多人心中的浪漫之地。由於地形、氣候適宜茶業栽植，貓空鐵觀音的名氣，響遍島內外。山谷間除了茶園，就是各具特色的茶館佇立其間。有的古意盎然，有的設計新穎，有的充滿人情味，有的24小時營業。炎熱的暑季到貓空喝茶、避暑、看夜景是多麼愜意！

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炎炎夏日，選擇一處絕佳的避暑度假旅遊勝地，為你的生活增添一抹清涼的亮色，立即計劃吧！

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