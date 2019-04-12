大台北親子出遊好去處！ 2019旅遊景點推薦懶人包

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ReadyGo幫你整理了台北地區不只小孩們玩得開心，大人們也玩得放心的景點及餐廳，看見孩子們露出笑容的那一刻，平時的辛勞也跟著煙消雲散。

｜台北新北親子景點&活動

#員山公園

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七彩繽紛的超長溜滑梯、攀爬網、滑索道、沙坑，甚至還有超大片的滑草場，這座特色公園可以算是大人小孩都會為之瘋狂的都市森林遊樂場，完善的周邊停車空間、公廁清洗區域，最重要的是腹地廣大，設施多元，絕對可以讓精力旺盛的孩子們在員山公園耗上一整天還玩不膩。

地址｜新北市中和區員山路455巷

#舞蝶共融遊戲場

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花博舞蝶共融遊戲場是全台首座大型全共融式兒童遊戲場，除了滿足兒童遊玩基本的需求外，亦符合視障及身障等各種障別，是座全方位的遊戲場，玩上一整天不是問題，讓孩子們的精力發洩在對的地方。

地址｜台北市中山區民族東路

#舞蝶共融遊戲場

圖片來源/吉卜力動畫手稿展活動網站 分享 facebook

喜歡吉卜力動畫的大朋友小朋友別錯過了！這次的展覽以宮崎駿導演親筆構圖為中心，一次公開展出從「風之谷」起至「回憶中的瑪妮」的吉卜力工作室作品，以及高畑勲及宮崎駿兩導演在吉卜力年代前參與創作包含「小天使」與「小安妮」等總共33個作品約1400件寶貴的構圖。推薦爸媽可以帶著孩子來到中正紀念堂解讀充滿吉卜力工作室動畫魅力的「構圖」，窺探名作動畫作品誕生的秘密，現場還有許多趣味的互動體驗可以瞧瞧唷(資料來源：吉卜力動畫手稿展展覽網站)

地址｜國立中正紀念堂 1展廳 (台北市中正區中山南路21號)

#天母東和公園

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東和公園公園座落在豐富森林裡，所以以湯姆歷險記為主題設計，希望讓都市的孩子也能與大自然互動，遊樂區地板採用天然木屑鋪地，讓小朋友可以安心在地面上盡情奔跑、玩耍，公園內另有滑梯、鞦韆、跳樁，還有設置益智遊戲讓寶貝們動動腦，動靜皆宜，適合大朋友與小朋友一起來放鬆玩耍。

地址｜台北市士林區中山北路七段114巷23-13號

#KidsAwesome奧森兒童博物館

(圖：KidsAwesome奧森兒童博物館粉專) 分享 facebook

台灣目前唯一的兒童博物館，傳遞「學習玩樂，玩樂學習」的理念，以多元的設施提供父母及孩子寓教於樂的場所。目前周末和國定假日採預約制，有剩餘名額才接受未預約者購票入場，請先打電話查詢唷！

地址｜台北市大安區信義路三段153號1樓

#板橋富貴綠地公園

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位在板橋的富貴綠地公園最吸睛的地方就是這座超可愛的小小兵溜滑梯，充滿童趣的彩繪溜滑梯長約270公尺，對於愛好戶外活動的小孩們絕對會玩到捨不得離開！滑梯旁也有攀爬網、人工草皮以及其他設施，最重要的是公園內還附有水龍頭清洗區，孩子們盡情玩樂後也可以馬上清潔，非常方便！

地址｜新北市板橋區光環路一段與長壽街交叉路口

｜台北新北親子餐廳

#Oia伊亞藝術咖啡館

(圖：Oia伊亞藝術咖啡館粉專) 分享 facebook

有貓餐廳、狗狗餐廳，但你有沒有聽過有草泥馬的餐廳？這家位於三芝的Oia伊亞藝術咖啡館，裡頭有好幾隻的可愛的草泥馬陪著你吃飯，不用帶小朋友去到動物園，來這裡就可以看到他們並跟他們玩耍喔！

地址｜新北市三芝區後厝里北勢子12-1號

#大樹站 Mr Tree Station – 學齡前親子餐廳

(圖：大樹站官網) 分享 facebook

寶貝們總是轉眼間就長大了，因此家長們都會好好紀錄孩子們成長的每一刻，這間親子餐廳採用英倫風設計，結合車站造型，打造孩子心中的水陸天堂，不定期會有活動課程，給學齡前的孩童們一個快樂的童年。

地址｜台北市大安區安和路二段83號

延伸閱讀>>【 新北懶人包 】新北週末出遊好去處 半日遊、一日遊景點推薦

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