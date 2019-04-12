親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
都會風情
台灣好好玩
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

每月收賄6萬包庇賭場 派出所長、金獎警員全得入獄服刑

台灣網紅弱爆了！陸「第一網紅」年收12億 輾壓范冰冰

大台北親子出遊好去處！ 2019旅遊景點推薦懶人包

2019-04-12 11:17ReadyGo出發前

RURU@ReadyGo、Joanne@ReadyGo

ReadyGo幫你整理了台北地區不只小孩們玩得開心，大人們也玩得放心的景點及餐廳，看見孩子們露出笑容的那一刻，平時的辛勞也跟著煙消雲散。

｜台北新北親子景點&活動

#員山公園

IG@princessni0107
IG@princessni0107
分享

七彩繽紛的超長溜滑梯、攀爬網、滑索道、沙坑，甚至還有超大片的滑草場，這座特色公園可以算是大人小孩都會為之瘋狂的都市森林遊樂場，完善的周邊停車空間、公廁清洗區域，最重要的是腹地廣大，設施多元，絕對可以讓精力旺盛的孩子們在員山公園耗上一整天還玩不膩。

地址｜新北市中和區員山路455巷

#舞蝶共融遊戲場

圖/IG：apuhuang_1102
圖/IG：apuhuang_1102
分享

花博舞蝶共融遊戲場是全台首座大型全共融式兒童遊戲場，除了滿足兒童遊玩基本的需求外，亦符合視障及身障等各種障別，是座全方位的遊戲場，玩上一整天不是問題，讓孩子們的精力發洩在對的地方。

地址｜台北市中山區民族東路

#舞蝶共融遊戲場

圖片來源/吉卜力動畫手稿展活動網站
圖片來源/吉卜力動畫手稿展活動網站
分享

喜歡吉卜力動畫的大朋友小朋友別錯過了！這次的展覽以宮崎駿導演親筆構圖為中心，一次公開展出從「風之谷」起至「回憶中的瑪妮」的吉卜力工作室作品，以及高畑勲及宮崎駿兩導演在吉卜力年代前參與創作包含「小天使」與「小安妮」等總共33個作品約1400件寶貴的構圖。推薦爸媽可以帶著孩子來到中正紀念堂解讀充滿吉卜力工作室動畫魅力的「構圖」，窺探名作動畫作品誕生的秘密，現場還有許多趣味的互動體驗可以瞧瞧唷(資料來源：吉卜力動畫手稿展展覽網站)

地址｜國立中正紀念堂 1展廳 (台北市中正區中山南路21號)

#天母東和公園

(圖/IG：yoway)
(圖/IG：yoway)
分享

東和公園公園座落在豐富森林裡，所以以湯姆歷險記為主題設計，希望讓都市的孩子也能與大自然互動，遊樂區地板採用天然木屑鋪地，讓小朋友可以安心在地面上盡情奔跑、玩耍，公園內另有滑梯、鞦韆、跳樁，還有設置益智遊戲讓寶貝們動動腦，動靜皆宜，適合大朋友與小朋友一起來放鬆玩耍。

地址｜台北市士林區中山北路七段114巷23-13號

#KidsAwesome奧森兒童博物館

(圖：KidsAwesome奧森兒童博物館粉專)
(圖：KidsAwesome奧森兒童博物館粉專)
分享

台灣目前唯一的兒童博物館，傳遞「學習玩樂，玩樂學習」的理念，以多元的設施提供父母及孩子寓教於樂的場所。目前周末和國定假日採預約制，有剩餘名額才接受未預約者購票入場，請先打電話查詢唷！

地址｜台北市大安區信義路三段153號1樓

#板橋富貴綠地公園

IG@m__j__c__y
IG@m__j__c__y
分享

位在板橋的富貴綠地公園最吸睛的地方就是這座超可愛的小小兵溜滑梯，充滿童趣的彩繪溜滑梯長約270公尺，對於愛好戶外活動的小孩們絕對會玩到捨不得離開！滑梯旁也有攀爬網、人工草皮以及其他設施，最重要的是公園內還附有水龍頭清洗區，孩子們盡情玩樂後也可以馬上清潔，非常方便！

地址｜新北市板橋區光環路一段與長壽街交叉路口

｜台北新北親子餐廳

#Oia伊亞藝術咖啡館

(圖：Oia伊亞藝術咖啡館粉專)
(圖：Oia伊亞藝術咖啡館粉專)
分享

有貓餐廳、狗狗餐廳，但你有沒有聽過有草泥馬的餐廳？這家位於三芝的Oia伊亞藝術咖啡館，裡頭有好幾隻的可愛的草泥馬陪著你吃飯，不用帶小朋友去到動物園，來這裡就可以看到他們並跟他們玩耍喔！

地址｜新北市三芝區後厝里北勢子12-1號

#大樹站 Mr Tree Station – 學齡前親子餐廳

(圖：大樹站官網)
(圖：大樹站官網)
分享

寶貝們總是轉眼間就長大了，因此家長們都會好好紀錄孩子們成長的每一刻，這間親子餐廳採用英倫風設計，結合車站造型，打造孩子心中的水陸天堂，不定期會有活動課程，給學齡前的孩童們一個快樂的童年。

地址｜台北市大安區安和路二段83號

延伸閱讀>>【 新北懶人包 】新北週末出遊好去處 半日遊、一日遊景點推薦

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園吉卜力親子餐廳

ReadyGo出發前

「來ReadyGo，找到你出門玩的理由。」我們準備好多旅行懶人包，集結各種玩台方式，讓你功課做的輕鬆，玩的深刻！
WEB：ReadyGo出發前官網 ｜ FB：ReadyGo出發前粉絲團

相關新聞

台灣6大避暑勝地，讓你清涼一夏！

2019-04-10 09:58

2019全台瘋媽祖！大甲媽祖遶境活動總整理

2019-04-09 23:28

【2019春假出遊】全台清明連假旅遊景點好去處！

2019-04-03 11:01

投入大自然！ 全台「十大露營區」景點推薦 新手老手都要看

2019-04-01 11:03

懶人包／春遊補助攻略 & 全台１０選春季限定景點推薦！

2019-03-26 08:04

清明、端午連假親子活動10選！2019連假最適合親子的深度旅遊

2019-03-21 09:02

春夏「花邊新聞」搶先報 全台踏青賞花出遊資訊亮點！

2019-03-13 11:34

螢螢之光好浪漫！5大賞螢火蟲勝地 錯過就要再等1年

2019-03-06 17:51

「洋紅風鈴木」開得比櫻花更猖狂！超美粉紅旋風襲來，狂炸這些地方

2019-03-01 11:30

2019年初4大花海！浪漫繽紛波斯菊、向日葵花毯就在這裡

2019-02-18 17:29

全台超療癒5處「稻草捲心酥」假日來去稻田打卡拍！

2019-02-17 09:00

MY YEAR 2018　如何讓台灣看起來很厲害！

2019-02-15 12:00

情人節就去這裡！　情侶必打卡8大景點

2019-02-11 10:11

全台免裝備露營TOP7推薦！新手也能體驗的免裝備露營區

2019-02-09 10:00

【整理包】美爆！全台梅花季超夯景點介紹

2019-02-05 10:00

【整理包】台灣就可以賞櫻！全台賞櫻景點大公開

2019-02-04 11:00

賀新年祝新年！精選全台8個春節好去處

2019-02-02 12:00

2018 臺灣柑仔店走訪回顧 彷彿活在時光軌跡中

2019-01-31 12:00

超靈驗！2019春節全台必拜廟宇TOP 6 春節走春好運到

2019-01-31 08:02

懶人包／不出國也好玩！全台走春攻略 就靠這張圖

2019-01-30 10:28

過年有拜有保庇！北中南７間人氣廟宇 拜完順利一整年

2019-01-26 12:02

農曆春節台灣賞櫻景點TOP 8！ 北中南春節賞櫻花景點總整理

2019-01-25 09:02

春節旅遊這樣玩！「包車出遊」輕鬆玩遍春節景點

2019-01-16 09:00

全台必訪美景大集合！攝影大師帶你用「空拍角度」欣賞台灣美

2019-01-15 10:02

2019春節走春森呼吸之旅！春節跟家人來趟健行小旅行

2019-01-15 09:03

全台賞梅花路線推薦／南投賞梅景點×賞梅玩法懶人包

2019-01-11 11:34

2019春節特輯／「親近大自然」鐵人三項景點特輯 跋山涉水自行車通通有！

2019-01-11 09:02

影／混血正妹超內行！ 公開私藏的踏遍台灣「隱藏版玩法」

2019-01-09 15:00

2019春假家庭旅遊推薦！豬年登山豬島、餵山豬新體驗

2019-01-09 10:00

誰說只有大湖能採草莓？全台草莓園大搜查！

2019-01-02 11:00

冬天就是要去野溪溫泉！台灣5大溫泉露營體驗

2019-01-02 08:00

2019元旦跨年4天連假怎麼玩？　全台跨年活動精選推薦

2018-12-24 15:29

2019跨年去哪玩？全台TOP ６跨年露營地點推薦！

2018-12-23 22:00

冷颼颼！台灣１０大冬天泡湯好去處　放鬆一下

2018-12-23 10:03

此生必去！觀光局推台灣世界級景點...你去過幾個？

2018-12-22 11:30

沒去過就扼腕！台灣30大經典小鎮名單出爐

2018-12-19 15:40

百岳不是夢！山友一生必爬的台灣高山Top10

2018-12-19 09:00

追曙光沒新意？全台９處「超夢幻の曙光秘境」

2018-12-18 09:00

週末來去登山步道打卡！輕鬆好走的海景登山步道TOP5

2018-12-12 08:00
看更多

熱門文章

影／白沙屯媽聽到了！轉向穿越馬路進校園等學生下課

2019-04-09 15:13

一人不只3.6萬！ 政府4大補助 領完還能減稅

2019-04-10 09:00

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04

小資族的「宜蘭輕旅行」漫活的６處景點推薦

2019-04-08 08:00

超商可「24小時寄郵局便利包」！全家便利商店、中華郵政攜手搶攻小包裹宅配

2019-04-09 12:32

帶5名孩子爬鳶嘴山 救難急呼「不要越級打怪」超危險！

2019-04-09 09:13

影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41

「變變變！MOVE生物體驗展」 高雄場預售票開賣

2019-04-09 08:35

濃霧攪局 2千多名旅客滯留金門機場

2019-04-08 21:36

桃園彩色海芋季 4天突破71萬人

2019-04-07 20:26

台灣6大避暑勝地，讓你清涼一夏！

2019-04-10 09:58

影／超大型無拖桿拖車 桃園機場史上最昂貴地勤裝備亮相

2019-04-09 14:46

螢火蟲數量已有6萬隻 東勢林場4月中旬達高峰

2019-04-08 18:56

桃園機場不無聊！隱藏設施報你知：馬殺雞按摩椅、夢幻圖書館

2019-04-08 09:00

爬爬山賺獎金！ 2019「臺北大縱走」攝影比賽總獎金40萬元　

2019-04-07 21:00

新莊人終於等到第一個大型百貨商場 「宏匯廣場」2020初春開幕

2019-04-09 18:04

影╱政策平台提案「暫停春遊補助」 林佳龍回應了

2019-04-09 15:11

春遊補助走藍色公路 5大離島航線推優惠

2019-04-09 09:29

快收藏！全台四月份旅遊活動月曆總整理

2019-04-10 07:55

隨行大甲媽一早送出7千茂谷柑 顏寬恒：農友都很可愛

2019-04-08 12:50

兩位媽祖今天最近距離30公里 信徒：期待回鑾相遇

2019-04-08 12:32

搭捷運就能看到「四月雪」 巨型海盜木船溜小孩最適合

2019-04-09 17:40

臭水溝變身賞花秘境 土城公館溝沿河種逾60株吉野櫻

2019-04-09 15:10

阿里山春季星空微笑曲線 還可看到南十字星座

2019-04-09 11:47

2019全台瘋媽祖！大甲媽祖遶境活動總整理

2019-04-09 23:28

2020台北燈節落腳處定案！ 西門町、南港「雙主場」

2019-04-09 15:20

影／素食米糕一年僅開張一次 大甲媽祖信徒認證的美食

2019-04-09 17:58

高雄愛河近4千人面河揮毫 接力寫王羲之「蘭亭序」

2019-04-07 17:06

阿里山櫻花季近尾聲 10日前賞大島櫻還來得及

2019-04-08 07:29

全台唯一「小飛象」主題期間限定店 滿滿超萌周邊童心大爆發

2019-04-09 15:23

春遊走藍色公路　到馬祖看藍眼淚也有優惠喔！

2019-04-08 11:03

故宮再現傳奇VR藝術體驗特展 奪美GLAMi 獎

2019-04-08 13:05

2018全球飯店指數上漲3% 台灣飯店反降

2019-04-08 18:20

影／大甲媽遶境起駕 數萬人塞爆鎮瀾宮

2019-04-07 22:26

台南也有曼哈頓懸日 網路照美呆卻被質疑是後製

2019-04-09 12:17

玩帛琉要注意！2020年禁用有害珊瑚礁物質防曬乳

2019-04-09 16:31

復仇者IN家樂福 限量公仔首曝光

2019-04-10 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top