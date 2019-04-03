【2019春假出遊】全台清明連假旅遊景點好去處！

RURU@ReadyGo、Joanne@ReadyGo

過年過後再來最期待的就是清明連假～這次連假4/4－4/7整整四天，已經想好要去哪裡了嗎？還沒規劃好的不用擔心，ReadyGo幫你整理了春假出遊景點，賞花、賞藝術、賞建築通通有！

#北部景點推薦

竹子湖海芋季

3/29－4/28

圖/IG@stanley_pic 分享 facebook

竹子湖的植物景觀中最負盛名的為海芋，其中最盛產的時間是在3至5月，民眾在著名的陽明山花季過後，可在這個時間來到竹子湖參加最著名的竹子湖海芋季，每年都會設定不同的主題活動，像是表演節目欣賞、海芋農田體驗、田園景觀寫生、海芋花展、攝影比賽等等，讓來到竹子湖的民眾能徹底體驗海芋之美，在廣闊無際的海芋田感受竹子湖最迷人的景色。

桃園彩色海芋季 4/4~4/21

（2018圖）圖片來源：IG@kovivian0401 分享 facebook

2019桃園彩色海芋季以「芋見愛情海 」為題，規劃象徵愛情航向美好未來的「芋見愛情海」及享受著愛情甜蜜果實的「敲響幸福鐘」兩大展區，將種植逾6萬株彩色海芋以及2萬株的百合，花區總面積多達5公頃，僅彩芋田面積即佔了3公頃，不只有花海可以欣賞，周邊的特色裝置設計、在地特色DIY體驗更豐富了活動了趣味與教育意義

紫藤咖啡園 4/4~4/21

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每年到了3、4月份時紫藤咖啡園便會吸引大批人潮，今年花季約從三月底、四月初開始，園區內架高的紫色天空花海讓民眾漫步其中享受春日浪漫之感，紫色花棚垂下串串粉嫩的花朵像是葡萄般可人美麗，紫藤咖啡園可以算是北部地區賞紫藤花的絕佳景點，不妨趁的假期來場花季約會吧

紫藤咖啡園（屯山園區）

門票｜NT$250（視花況而定，坐落於NT$200~NT$300；不折抵園內消費）

地址｜新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號

營業時間｜08：00~18：00

大眾交通｜於淡水捷運站搭乘861、862、863、864、865、867公車於「大屯橋」站下車，下車後步行5分鐘可抵達園區。

LINE FRIENDS 世界巡迴之旅4/4~4/21

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超級可愛的熊大、兔兔現身台北華山啦！LINE FRIENDS世界環遊主題大展降臨台灣帶來超多拍照熱點，大家一起來看看熊大化身帥帥的機長，帶領兔兔莎莉暢快遨遊全世界囉！本次展區必玩特色除了20組超大型公仔將出現在裝潢級展區，還有近四公尺高度的超級熊大現身聖誕廣場，當然不只有好拍好玩，更有讓你失心瘋的限定商品獨家販售，就等你來把全新製作的展場限定商品帶回家，還不快來華山與萌翻天的LINE FRIENDS互動體驗嗎？

日期:2018/12/25-2019/4/7

時間:10:00-18:00 (除夕休館，17:30最後入場)

地點:華山1914文化創意產業園區．東2C館

#中部景點推薦

台中新社莊園

3/29－4/28

圖：新社莊園官網 分享 facebook

新社莊園座落在台中大坑風景區圈內，自踏入莊園的那一刻起，周邊的景致便讓你驚艷連連，歐式古堡、酒莊、特色餐廳等等，莊園內處處是談天放鬆的好地方，兒童節搭上清明連假，怡人的午後是不是也想來杯莊園咖啡？

日月潭蠻荒咖啡

@JAMIE慢森活 分享 facebook

玉山景館公路水里玉山線，一條可以行經玉山國家公園的景觀公路，安靜的很，同時也是蠻荒咖啡 Desolate Coffee所在，大量漆白建材與大面落地玻璃，部分木質設計讓室內點亮的燈光更具溫度，在這諾大空間跟自然交織出和諧且兼具美感的咖啡館。(取自慢森活文)

九族文化村

九族文化村官網 分享 facebook

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今年受到暖冬影響，九族的花季跟著延後，最近大家前往九族遊玩時有望能夠同時欣賞到最後一波的富士櫻花、薰衣草以及紅彩木，來到園區感受春日莊園的浪漫氣息，當然來到九族也別錯過最重要的遊樂設施，去年底登場的西班牙藍白城堡建築一直到現在還是大家的熱門打卡點，不但唯美如歐洲，遊樂設施更是刺激不已，讓人意猶未盡！至4/21前門票特價650元一票玩到底，還能纜車無限次來回搭乘喔

苗栗三義漫時光咖啡

圖@我的旅圖中 分享 facebook

說到苗栗，你有仔細走訪過三義嗎？充滿歷史與純樸鄉村風的三義藏了許多值得一訪的景點，像是勝興車站、龍騰斷橋、舊山線鐵道自行車小火車以及天空之城餐廳等等，都是美麗好拍又值得細細走訪的地方，在勝興車站附近其實還有一處像是小矮人木屋的餐廳，隱身在鐵道和綠色樹叢之後，映入眼簾的是童話般白色建築和清新花園，撲鼻的咖啡香與鬆餅輕食配上周遭愜意的氛圍，著實讓人想待上整整一下午呢

#南部及東部景點推薦

藤枝國家森林遊樂區

圖片來源/屏東林管處 分享 facebook

睽違十年！座落於高雄市桃源區，一向為南部避暑勝地的旅遊景點－藤枝國家森林遊樂區，即將於108年3月31日起試營運至6月30日，並於3月30日上午10時30分於園區入口廣場辦理試營運祈福活動，邀請部落居民及相關機關團體共同參與手植紀念樹並體驗園區步道。

嘉義瑞里紫藤花季

@_nn.515、h_k_0311、murong_1214 分享 facebook

嘉義瑞里是處雲端上的紫色山城，每年3、4月左右都會迎來紫藤花的盛開，也吸引許多遊客來到這裡賞花，今年預計會在三月底開滿，且花期大約三週，這次紫藤花全盛期剛好遇上螢火蟲的大發生期，非常適合大家來趟自然生態之旅，白天賞花、夜晚看螢火蟲，這邊也推薦幾個梅山瑞里周邊的景點，如果時間許可建議大家來趟梅山兩天一夜小旅行，還可以在清晨迎接高山上的日出呢

花蓮大農大富平地森林園區

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花蓮大農大富平地森林園區有一處美如龍貓隧道的秘境，每年春天都會有大批螢火蟲出現，也是全台灣面積最大、最容易到達且最早開始的賞螢火蟲地點，今年賞螢主題為「螢火蟲的世紀婚禮」，活動包括有開幕音樂會、希柏森林小市集、親子螢火蟲DIY體驗，加上夜間的重頭戲世紀婚禮賞螢活動，賞螢同時也有專業導覽解說，非常適合大朋友小朋友一起在初春來感受花蓮縱谷獨有的生態魅力

看了這麼多全台美麗的景點，是不是已經迫不及待把清明連假安排滿滿的啦，如果以上景點還不夠過癮歡迎大家到ReadyGo的選單挖出更多各地隱藏美景喔！

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