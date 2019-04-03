親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
旅遊即時報
台灣好好玩
都會風情
悠遊北台灣
探訪中台灣
暢遊南台灣
前進宜花東
悠遊離島

北市南港CITYLINK大樓火警 點爭鮮油鍋起火疏散20人

日職／樂天宋家豪中繼三上三下 未對上王柏融

【2019春假出遊】全台清明連假旅遊景點好去處！

2019-04-03 11:01ReadyGo出發前

RURU@ReadyGo、Joanne@ReadyGo

過年過後再來最期待的就是清明連假～這次連假4/4－4/7整整四天，已經想好要去哪裡了嗎？還沒規劃好的不用擔心，ReadyGo幫你整理了春假出遊景點，賞花、賞藝術、賞建築通通有！

#北部景點推薦

竹子湖海芋

3/29－4/28

圖/IG@stanley_pic
圖/IG@stanley_pic
分享

竹子湖的植物景觀中最負盛名的為海芋，其中最盛產的時間是在3至5月，民眾在著名的陽明山花季過後，可在這個時間來到竹子湖參加最著名的竹子湖海芋季，每年都會設定不同的主題活動，像是表演節目欣賞、海芋農田體驗、田園景觀寫生、海芋花展、攝影比賽等等，讓來到竹子湖的民眾能徹底體驗海芋之美，在廣闊無際的海芋田感受竹子湖最迷人的景色。

桃園彩色海芋季 4/4~4/21

（2018圖）圖片來源：IG@kovivian0401
（2018圖）圖片來源：IG@kovivian0401
分享

2019桃園彩色海芋季以「芋見愛情海 」為題，規劃象徵愛情航向美好未來的「芋見愛情海」及享受著愛情甜蜜果實的「敲響幸福鐘」兩大展區，將種植逾6萬株彩色海芋以及2萬株的百合，花區總面積多達5公頃，僅彩芋田面積即佔了3公頃，不只有花海可以欣賞，周邊的特色裝置設計、在地特色DIY體驗更豐富了活動了趣味與教育意義

紫藤咖啡園 4/4~4/21

IG@abbiechiu
IG@abbiechiu
分享

每年到了3、4月份時紫藤咖啡園便會吸引大批人潮，今年花季約從三月底、四月初開始，園區內架高的紫色天空花海讓民眾漫步其中享受春日浪漫之感，紫色花棚垂下串串粉嫩的花朵像是葡萄般可人美麗，紫藤咖啡園可以算是北部地區賞紫藤花的絕佳景點，不妨趁的假期來場花季約會吧

紫藤咖啡園（屯山園區）

門票｜NT$250（視花況而定，坐落於NT$200~NT$300；不折抵園內消費）

地址｜新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號

營業時間｜08：00~18：00

大眾交通｜於淡水捷運站搭乘861、862、863、864、865、867公車於「大屯橋」站下車，下車後步行5分鐘可抵達園區。

LINE FRIENDS 世界巡迴之旅4/4~4/21

分享

超級可愛的熊大、兔兔現身台北華山啦！LINE FRIENDS世界環遊主題大展降臨台灣帶來超多拍照熱點，大家一起來看看熊大化身帥帥的機長，帶領兔兔莎莉暢快遨遊全世界囉！本次展區必玩特色除了20組超大型公仔將出現在裝潢級展區，還有近四公尺高度的超級熊大現身聖誕廣場，當然不只有好拍好玩，更有讓你失心瘋的限定商品獨家販售，就等你來把全新製作的展場限定商品帶回家，還不快來華山與萌翻天的LINE FRIENDS互動體驗嗎？

日期:2018/12/25-2019/4/7

時間:10:00-18:00 (除夕休館，17:30最後入場)

地點:華山1914文化創意產業園區．東2C館

#中部景點推薦

台中新社莊園

3/29－4/28

圖：新社莊園官網
圖：新社莊園官網
分享

新社莊園座落在台中大坑風景區圈內，自踏入莊園的那一刻起，周邊的景致便讓你驚艷連連，歐式古堡、酒莊、特色餐廳等等，莊園內處處是談天放鬆的好地方，兒童節搭上清明連假，怡人的午後是不是也想來杯莊園咖啡？

日月潭蠻荒咖啡

@JAMIE慢森活
@JAMIE慢森活
分享

玉山景館公路水里玉山線，一條可以行經玉山國家公園的景觀公路，安靜的很，同時也是蠻荒咖啡 Desolate Coffee所在，大量漆白建材與大面落地玻璃，部分木質設計讓室內點亮的燈光更具溫度，在這諾大空間跟自然交織出和諧且兼具美感的咖啡館。(取自慢森活文)

九族文化村

九族文化村官網
九族文化村官網
分享

IG@lermina814
IG@lermina814
分享

今年受到暖冬影響，九族的花季跟著延後，最近大家前往九族遊玩時有望能夠同時欣賞到最後一波的富士櫻花、薰衣草以及紅彩木，來到園區感受春日莊園的浪漫氣息，當然來到九族也別錯過最重要的遊樂設施，去年底登場的西班牙藍白城堡建築一直到現在還是大家的熱門打卡點，不但唯美如歐洲，遊樂設施更是刺激不已，讓人意猶未盡！至4/21前門票特價650元一票玩到底，還能纜車無限次來回搭乘喔

苗栗三義漫時光咖啡

圖@我的旅圖中
圖@我的旅圖中
分享

說到苗栗，你有仔細走訪過三義嗎？充滿歷史與純樸鄉村風的三義藏了許多值得一訪的景點，像是勝興車站、龍騰斷橋、舊山線鐵道自行車小火車以及天空之城餐廳等等，都是美麗好拍又值得細細走訪的地方，在勝興車站附近其實還有一處像是小矮人木屋的餐廳，隱身在鐵道和綠色樹叢之後，映入眼簾的是童話般白色建築和清新花園，撲鼻的咖啡香與鬆餅輕食配上周遭愜意的氛圍，著實讓人想待上整整一下午呢

#南部及東部景點推薦

藤枝國家森林遊樂區

圖片來源/屏東林管處
圖片來源/屏東林管處
分享

睽違十年！座落於高雄市桃源區，一向為南部避暑勝地的旅遊景點－藤枝國家森林遊樂區，即將於108年3月31日起試營運至6月30日，並於3月30日上午10時30分於園區入口廣場辦理試營運祈福活動，邀請部落居民及相關機關團體共同參與手植紀念樹並體驗園區步道。

嘉義瑞里紫藤花季

@_nn.515、h_k_0311、murong_1214
@_nn.515、h_k_0311、murong_1214
分享

嘉義瑞里是處雲端上的紫色山城，每年3、4月左右都會迎來紫藤花的盛開，也吸引許多遊客來到這裡賞花，今年預計會在三月底開滿，且花期大約三週，這次紫藤花全盛期剛好遇上螢火蟲的大發生期，非常適合大家來趟自然生態之旅，白天賞花、夜晚看螢火蟲，這邊也推薦幾個梅山瑞里周邊的景點，如果時間許可建議大家來趟梅山兩天一夜小旅行，還可以在清晨迎接高山上的日出呢

花蓮大農大富平地森林園區

IG@loooeeey_y
IG@loooeeey_y
分享

花蓮大農大富平地森林園區有一處美如龍貓隧道的秘境，每年春天都會有大批螢火蟲出現，也是全台灣面積最大、最容易到達且最早開始的賞螢火蟲地點，今年賞螢主題為「螢火蟲的世紀婚禮」，活動包括有開幕音樂會、希柏森林小市集、親子螢火蟲DIY體驗，加上夜間的重頭戲世紀婚禮賞螢活動，賞螢同時也有專業導覽解說，非常適合大朋友小朋友一起在初春來感受花蓮縱谷獨有的生態魅力

看了這麼多全台美麗的景點，是不是已經迫不及待把清明連假安排滿滿的啦，如果以上景點還不夠過癮歡迎大家到ReadyGo的選單挖出更多各地隱藏美景喔！

延伸閱讀>>【 台灣懶人包 】台灣看起來很厲害！這些「絕美秘境」都在台灣

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡海芋螢火蟲

ReadyGo出發前

「來ReadyGo，找到你出門玩的理由。」我們準備好多旅行懶人包，集結各種玩台方式，讓你功課做的輕鬆，玩的深刻！
WEB：ReadyGo出發前官網 ｜ FB：ReadyGo出發前粉絲團
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

投入大自然！ 全台「十大露營區」景點推薦 新手老手都要看

2019-04-01 11:03

懶人包／春遊補助攻略 & 全台１０選春季限定景點推薦！

2019-03-26 08:04

清明、端午連假親子活動10選！2019連假最適合親子的深度旅遊

2019-03-21 09:02

春夏「花邊新聞」搶先報 全台踏青賞花出遊資訊亮點！

2019-03-13 11:34

螢螢之光好浪漫！5大賞螢火蟲勝地 錯過就要再等1年

2019-03-06 17:51

「洋紅風鈴木」開得比櫻花更猖狂！超美粉紅旋風襲來，狂炸這些地方

2019-03-01 11:30

2019年初4大花海！浪漫繽紛波斯菊、向日葵花毯就在這裡

2019-02-18 17:29

全台超療癒5處「稻草捲心酥」假日來去稻田打卡拍！

2019-02-17 09:00

MY YEAR 2018　如何讓台灣看起來很厲害！

2019-02-15 12:00

情人節就去這裡！　情侶必打卡8大景點

2019-02-11 10:11

全台免裝備露營TOP7推薦！新手也能體驗的免裝備露營區

2019-02-09 10:00

【整理包】美爆！全台梅花季超夯景點介紹

2019-02-05 10:00

【整理包】台灣就可以賞櫻！全台賞櫻景點大公開

2019-02-04 11:00

賀新年祝新年！精選全台8個春節好去處

2019-02-02 12:00

2018 臺灣柑仔店走訪回顧 彷彿活在時光軌跡中

2019-01-31 12:00

超靈驗！2019春節全台必拜廟宇TOP 6 春節走春好運到

2019-01-31 08:02

懶人包／不出國也好玩！全台走春攻略 就靠這張圖

2019-01-30 10:28

過年有拜有保庇！北中南７間人氣廟宇 拜完順利一整年

2019-01-26 12:02

農曆春節台灣賞櫻景點TOP 8！ 北中南春節賞櫻花景點總整理

2019-01-25 09:02

春節旅遊這樣玩！「包車出遊」輕鬆玩遍春節景點

2019-01-16 09:00

全台必訪美景大集合！攝影大師帶你用「空拍角度」欣賞台灣美

2019-01-15 10:02

2019春節走春森呼吸之旅！春節跟家人來趟健行小旅行

2019-01-15 09:03

全台賞梅花路線推薦／南投賞梅景點×賞梅玩法懶人包

2019-01-11 11:34

2019春節特輯／「親近大自然」鐵人三項景點特輯 跋山涉水自行車通通有！

2019-01-11 09:02

影／混血正妹超內行！ 公開私藏的踏遍台灣「隱藏版玩法」

2019-01-09 15:00

2019春假家庭旅遊推薦！豬年登山豬島、餵山豬新體驗

2019-01-09 10:00

誰說只有大湖能採草莓？全台草莓園大搜查！

2019-01-02 11:00

冬天就是要去野溪溫泉！台灣5大溫泉露營體驗

2019-01-02 08:00

2019元旦跨年4天連假怎麼玩？　全台跨年活動精選推薦

2018-12-24 15:29

2019跨年去哪玩？全台TOP ６跨年露營地點推薦！

2018-12-23 22:00

冷颼颼！台灣１０大冬天泡湯好去處　放鬆一下

2018-12-23 10:03

此生必去！觀光局推台灣世界級景點...你去過幾個？

2018-12-22 11:30

沒去過就扼腕！台灣30大經典小鎮名單出爐

2018-12-19 15:40

百岳不是夢！山友一生必爬的台灣高山Top10

2018-12-19 09:00

追曙光沒新意？全台９處「超夢幻の曙光秘境」

2018-12-18 09:00

週末來去登山步道打卡！輕鬆好走的海景登山步道TOP5

2018-12-12 08:00

一年就等這一次 全台最好拍的六大百貨耶誕美景去了沒?

2018-12-08 17:02

2019曙光景點推薦：不用出國就能享受！全台10大日出懶人包

2018-12-07 09:00

送夕陽迎日出！　全台2019北中南跨年活動TOP10

2018-12-06 11:01
看更多

熱門文章

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

「爬山達人」李昭元人間蒸發1年 50萬元懸賞尋人終成空

2019-04-01 17:29

整個好市多都是我的伸展台！ 大媽腳踩商品自拍遭轟

2019-04-02 10:19

高鐵南延屏東 「環島鐵路網」達成共識

2019-04-02 15:13

漫威迷集合！小7全球獨家「MARVEL復仇者聯盟」集點　烤麵包機、變色馬克杯都想要

2019-04-02 17:21

一定要造訪台灣的10大理由 捷克女孩讚：沒見過比這裡更好的人情味

2019-04-03 11:19

自然系山區奇景！雲林古坑秘境景點玩透透

2019-04-02 09:02

高雄市政府攜手漢神百貨 打造移動花園主題公車

2019-04-02 16:18

投入大自然！ 全台「十大露營區」景點推薦 新手老手都要看

2019-04-01 11:03

新店沒特色與共融公園？ 新北市府：下半年就有了

2019-04-01 07:58

春吶出走移師高雄 墾丁春假訂房年減2成

2019-04-02 10:45

旋轉木馬、氣墊溜滑梯 彰化一日限定遊樂園湧進4千人

2019-03-31 18:30

兒童節連假六福村12歲以下免費! 再加碼萬花筒劇團假日劇場

2019-03-31 16:39

送兒童節禮物 連假4天宜蘭開放全國兒童免費遊綠博

2019-04-01 13:12

搶攻兒童商機 麗寶樂園推出連假12歲以下兒童免費玩

2019-04-01 10:26

影╱基隆彩虹屋、卡樂屋、彩色屋？今晚七點前臉書票選定名

2019-04-01 16:30

兒童節連假 12歲以下兒童到這些博物館免費

2019-04-01 16:22

台灣最差風景？漁光島藝術季主辦：感謝多數人協助監督

2019-04-01 15:07

連假遛小孩好去處！「貓裏喵」全台前10大好玩特色公園之一

2019-04-01 10:04

清明時節何處雨紛紛 彭啟明指可能在北部、東北部

2019-04-02 07:30

度假城堡、動物派對 新飯店、新設施先嘗為快！

2019-04-02 10:01

影／嘉義鞦韆節刺激展開！ 最高可盪到5層樓

2019-04-02 08:14

麻疹又增3例 大學生赴泰旅遊染病

2019-03-31 21:30

三峽中山公園30公尺滑梯啟用 新北市長力拚2年28座

2019-04-02 09:11

台鐵第四代票務 新版App4月7日也上線

2019-04-01 11:04

【2019春假出遊】全台清明連假旅遊景點好去處！

2019-04-03 11:01

別白跑一趟！北投復興公園泡腳池休園2周 4/16重新開園

2019-04-02 18:13

瓊瑤來了！ 4月來高雄看瓊瑤電影、吃瓊瑤宴

2019-04-01 09:26

帶小孩感受「幸福文青感」　誠品生活信義、松菸打造全新親子共學空間兒童節盛大開幕！

2019-04-01 12:45

清明連假捷運免費搭 北市15萬兒童受惠

2019-04-02 09:30

清明連假到台中車站 接送旅客路線看這邊

2019-04-02 23:52

影╱宜蘭綠博開幕 首日免費還送1千份生日米

2019-03-31 15:00

兒童才有！宜蘭傳藝4月4日12歲以下免費入園

2019-04-02 10:35

白沙屯媽祖徒步進香 台鐵將加開班次增停白沙屯站

2019-04-01 16:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top