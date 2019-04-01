投入大自然！ 全台「十大露營區」景點推薦 新手老手都要看

宜蘭大同 松蘿園林露營區

制高點看日出日落

松蘿園林露營區。 圖／官方粉絲團 分享 facebook

松蘿園林露營區位於蘭陽平原的制高點，海拔大約500~800公尺。晴天時可賞太平洋日出、雨天可看雲海繚繞、晚上還可欣賞超美銀河星空，露營客們可享有360度的美景環繞，而且因位於中海拔地區，所以空氣十分清新。露營區內還附有大片草皮及沙坑，可讓小朋友盡情滑草及玩沙，是適合大人小孩全家一起出遊的絕佳露營地點！

小編偷偷說：價格大約一晚1000~1300/每帳

地點：宜蘭縣大同鄉松羅村泰雅路二段96巷

連絡電話：0917662299／0936110012

營業時間：全年無休

入拔營時間：入營10:00／拔營12:00

附屬設施：沙坑、滑草區、設備出租、冷凍冰箱、冷藏冰箱、吹風機

周邊景點：櫻花溫泉休閒農場、松羅國家步道

花蓮新城 Ocean Chill 海憩露營區

依山傍水露營新選擇

海憩露營區。 圖／官方粉絲團 分享 facebook

Ocean Chill露營區位於台灣最美麗的後花園-花蓮。紮營在此不但可以飽覽眼前遼闊的山景，鄰近海灘的地點讓遊客們能方便的在炎炎夏日盡情體驗各項水上活動，營區管理員甚至能幫忙代訂獨木舟、溯溪等課程，非常貼心！露營區也提供帳棚等露營設備租借服務，讓人不需要大包小包也能享受藍天白雲微風吹拂下的愜意露營生活。

小編偷偷說：價格大約一晚800~1200/每帳

地點：花蓮縣新城鄉順安村北三棧

連絡電話：0988023150

營業時間：全年無休

入拔營時間：入營12:00／拔營11:00

附屬設施：沙坑、冷凍冰箱、冷藏冰箱、吹風機、脫水機

周邊景點：布拉旦風景區、新城天主堂

屏東枋山 海豚茉莉灣

無敵海景露營區

海豚茉莉灣。 圖／官方粉絲團 分享 facebook

海豚茉莉灣就位於南台灣最美的枋山海岸公路旁邊，坐擁蔚藍海岸。在此露營不但可以隨時下海游泳或在沙灘享受日光浴，甚至躺在露營區的帳棚內就能觀賞到一望無際的海上日出及夕陽美景，一覽熱帶島國的風光。是個觀海景、玩海水兼露營的好選擇！

小編偷偷說：價格大約一晚600~1000/每帳

地點：屏東縣枋山鄉中山路三段61-1號

連絡電話：08－8761982

營業時間：全年無休

入拔營時間：一般平假日入營14:00／拔營12:00；連續假日入營13:00／ 拔營11:00

附屬設施：戲水池、設備出租、冷凍冰箱、冷藏冰箱、飲水機、吹風機

周邊景點：枋山休閒農場

高雄那瑪夏 卜谷嵐自然生態休閒農園

聖山腳下的露營聖地

卜谷嵐自然生態休閒農園。 圖／官方粉絲團 分享 facebook

卜谷嵐自然生態休閒農園位於高雄那瑪夏鄉的瑪雅部落，三面環山、環境優美、早晨的山嵐雲霧繚繞如同仙境一般。營地還貼心的幫每個營位準備遮陽棚，讓營友們不必害怕南部的夏日烈陽。此露營區內自然生態豐富，春可賞櫻、夏可賞螢，還有自家經營的果園，亦鄰近楠梓仙溪，對孩子而言可說是最佳的自然生態大教室。

小編偷偷說：價格大約一晚1000/每帳

地點：高雄市那瑪夏區瑪雅里平和巷13號

連絡電話：0977358525

營業時間：全年無休

入拔營時間：一般平假日入營12:00／拔營12:00；連續假日入營14:00／ 拔營12:00

附屬設施：團露大草皮 、旅遊基地、雲海、近溪流

周邊景點：世紀大峽谷、那瑪夏民權國小、楠梓仙溪

嘉義阿里山 倉伯露營區

看雲瀑、觀日出、賞日落最佳首選

倉伯露營區。 圖／官方粉絲團 分享 facebook

倉伯露營區位於海拔大約1000~1500公尺左右的阿里山上，在營區內不但可飽覽阿里山之美，更能觀賞到壯闊的雲瀑美景。除此之外，營區主人還會親自為營客們導覽內部種植的各種植物，還能夜訪台灣特有種-莫氏樹蛙。遊客們可以親自體驗生態，在戶外放鬆玩樂的同時還能快樂學習！

小編偷偷說：價格大約一晚1000~1500/每帳

地點：嘉義縣阿里山鄉樂野村四鄰129-11號

連絡電話：09328325759

營業時間：全年無休

入拔營時間：入營 15:00/拔營11:00

附屬設施：冷藏冰箱、吹風機、有一般住宿房

周邊景點：奮起湖、阿里山國家公園

南投埔里 虎嘯山莊

露營兼飛行傘基地

虎嘯山莊。 圖／官方粉絲團 分享 facebook

虎嘯山莊距離南投埔里鎮只有5分鐘車程，離市區很近，可隨時品嘗埔里美食小吃。此露營區最特別的地方在於白天是飛行傘基地，營客們可以親身體驗遨遊天際的快感；到了晚上搖身一變即成了觀賞南投夜景的絕佳景點。如此有趣的露營體驗絕對會讓你回味無窮！

小編偷偷說：價格大約一晚1000~1400/每帳

地點：南投縣埔里鎮中山路一段433巷100-1號

連絡電話：0905700129

營業時間：僅開放星期五、星期六、例假、連續假日

入拔營時間：入營 13:00 / 拔營12:00

附屬設施：餐廳、咖啡廳、冷藏冰箱、有wifi

周邊景點：埔里溫泉、埔里酒廠、鯉魚潭

苗栗頭屋 明德水庫 海棠島樂活休閒園區

全台唯一島上露營

明德水庫 海棠島樂活休閒園區。 圖／官方粉絲團 分享 facebook

海棠島樂活休閒園區位於明德水庫的集水區內，是台灣少數能在湖畔旁露營的地點。湖上的晨、昏、夜景千變萬化，讓人彷彿置身在國外。早上可以搭乘環保太陽能遊艇環湖，接著垂釣、漫步在湖邊，享受著歲月靜好的愜意生活。若是碰上對的季節，還能看到螢火蟲飛舞，或是觀賞油桐花開滿山谷，讓人們充分體會到湖邊露營的樂趣！

小編偷偷說：價格大約一晚800~2800/每帳

地點：苗栗縣頭屋鄉明德村仁隆24鄰37號

連絡電話：0970802279

營業時間：全年無休

入拔營時間：平日入營 12:00／拔營12:00 ；連續假日 入營14:00／拔營12:00

附屬設施：販賣部、設備出租、水庫釣魚

周邊景點：永春宮、日新島、劍潭古道

新竹尖石玉峰 遇見嵨繞

梯田露營新選擇

遇見嵨繞。 圖／官方粉絲團 分享 facebook

遇見嵨繞位於新竹尖石鄉海拔大約1000~1500公尺的地方，來到這裡可以拋下一切塵囂，完全融入到山林之中。這裡的山嵐景色美不勝收，夜晚在完全無光害的環境下，滿天星斗讓人沉醉。營區內處處充滿主人的巧思，許多手作木造建築及裝飾品更使露營區增添一筆令人懷念的濃厚古早味風格。

小編偷偷說：價格大約一晚800~1000/每帳

地點：新竹縣尖石鄉玉峰村宇老1鄰9號

連絡電話：0905190895

營業時間：全年無休

入拔營時間：平日 入營 12:00 /拔營12:00；假日、連續及年假 入營 14:00/拔營13:00

附屬設施：水蜜桃季、週邊賞螢、食材直配

周邊景點：上帝的部落‧司馬庫斯、鴛鴦湖自然生態保育

桃園復興 飛鼠不渴露營區

體驗部落文化露營趣

飛鼠不渴露營區。 圖／官方粉絲團 分享 facebook

飛鼠不渴露營區位於桃園復興鄉的雪霧鬧部落，此營區的名字有著生生不息的涵義，由此可知此露營區內處處充滿生氣。營區內除了有森林、甜柿園、橘子園可供遊憩及採集外，還有豐富的原住民文化體驗活動，例如飛鼠探索、狩獵導覽、DIY窯烤PIZZA等，可說是親子露營的最佳選擇之一！

小編偷偷說：價格大約一晚1000~1500/每帳

地點：桃園市復興區雪霧鬧部落

連絡電話：0981650878

營業時間：全年無休

入拔營時間：入營 10:00／拔營14:00

附屬設施：販賣部、設備出租 、冷藏冰箱 、吹風機

周邊景點：拉拉山神木群

新北烏來 何方神聖慢活營

城市近郊體驗慢活樂趣

何方神聖慢活營。 圖／官方粉絲團 分享 facebook

何方神聖慢活營位於新北市烏來區，鄰近大羅蘭溪，依山傍水風景秀麗。此地保留泰雅文化及原始自然環境，營區內有提供專業的導覽，帶領營客們了解泰雅文化。此外營區內還可溪釣及進行烤肉等活動，讓住在城市的人們不必跑太遠就能享受到靜謐的露營時光！

小編偷偷說：價格大約一晚900~1200/每帳

地點：新北市烏來區大羅蘭19號之1

連絡電話：0970516564

營業時間：全年無休

入拔營時間：入營 14:00／拔營 12:00

附屬設施：溪邊釣魚、販賣部、烤肉區、設備出租、冷藏冰箱

周邊景點：滿月圓國家森林遊樂區

台灣因有翠綠蓊鬱的自然環境又有蔚藍壯闊的海洋景觀，而被稱之為福爾摩沙。所謂行萬里路勝讀萬卷書，大自然就是我們最好的教室，而露營更是接近大自然最直接的方式之一，值得大家體驗看看。今天小編推薦全台十大絕佳露營景點，希望讓各位能充分體會到大自然的美好！