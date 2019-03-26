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王世堅不當諧星犧牲大！韓國瑜不從政可做這個

懶人包／春遊補助攻略 & 全台１０選春季限定景點推薦！

2019-03-26 08:04Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

春遊補助簡介

  • 入住時間：108年4~6月，週日～週四入住。

  • 對象：本國國人皆可，不分自由行或團體旅遊。

  • 春季補助金額：每人每晚500元。

  • 享有補助的飯店：全台包含離島，與觀光局有合作的飯店，且需直接使合作飯店訂房，不可用訂房網站

  • 申請方式：3/22開始於觀光局網站上線上申請！於觀光局網站上登記身分證字號，再直接於合作飯店訂房，入住時出示身分證。

    • 春遊補助額外加碼

  • 自由行：每人每晚500元，但18~40歲的申請者，入住小鎮民宿或離島民宿又可在享500元補助，最高總計有1500元春遊補助金。當中的小鎮有30個經典小鎮、10個客庄小鎮，可參考觀光局網站。

  • 團體旅遊：每人每晚500元，但整團上限補助3萬元。另外入住離島、有星級的旅館、為企業員工旅遊，這三類型則可再享有整團加碼5萬的春遊補助金。

    • PS.實際情況以觀光局網站公布為準。

    春遊景點推薦

    春遊景點＃1

    阿里山賞櫻

    ▲春遊景點推薦-阿里山櫻花季。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
    ▲春遊景點推薦-阿里山櫻花季。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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    阿里山的雲海、日出、神木、鐵道、晚霞，四季都吸引國內外遊客前往遊覽，而春遊來到阿里山最重要的就是阿里山賞櫻！每年3~4月中旬，春天的阿里山有緋紅山櫻和雪白吉野櫻花遍佈，這可是阿里山季節限定之美景。

    其中最具代表的阿里山櫻花景點是沼平車站，在阿里山小火車經過時，旁邊的櫻花花瓣如雨飄落，場景特別浪漫。

    ＊活動時間：3/16~4/15

    春遊景點＃2

    陽明山海芋

    ▲春遊景點推薦-陽明山海芋季。（圖／Pixabay）
    ▲春遊景點推薦-陽明山海芋季。（圖／Pixabay）
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    春天到來，也開始進入了賞花的季節，春遊想賞花不只有櫻花，台北陽明山也有知名的海芋季。在陽明山上可以看見亭亭玉立的純白海芋田，不但可以拍出美照，還可體驗採海芋的樂趣，帶回家慢慢欣賞。陽明山海芋季也有推薦許多特別活動，3/29開幕活動、4月春假時有竹子湖心創市集，還有「數數海芋」為主題的願卡及場景設計。

    ＊時間：陽明山海芋季為3/29~4/28，賞花期到5月底。

    ＊交通建議：逢假日仰德大道有管制，建議搭乘公車、接駁車前往。

    春遊景點＃3

    桃園彩色海芋季

    延續去年的戀人幸福主題，這次的桃園彩色海芋季將以「芋見愛情海」為主題，園區的花卉展覽都以海洋和愛情為主，不同於陽明山海芋，桃園的海芋色彩繽紛，除了展區參觀還有多元的體驗活動，手作盆栽、造型蠟燭、手繪帆布袋等等，與海芋相關又兼具幸福浪漫的意涵。春遊桃園一起度過浪漫時刻也是不錯的選擇。

    ＊活動時間：4/4~4/21，每週日9~17點免費入場

    春遊景點＃4

    天元宮紫藤花

    ▲春遊景點推薦-紫藤花。（圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區））
    ▲春遊景點推薦-紫藤花。（圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區））
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    說到天元宮大家都會想到賞櫻，不過其實每到三月底，在天元宮的「紫藤咖啡園」也是非常有人氣的春遊景點，一串串的紫藤花掛在棚架上，感覺就像是一大片紫色的夢幻天空般，旅人可以走在紫藤花步道上拍拍美照，或是坐著喝杯咖啡，都是適合春遊的浪漫玩法。

    ＊開園時間：3/20

    ＊賞花時間：預估在3/25~4/12盛開

    春遊景點＃5

    老梅綠石槽

    ▲春遊景點推薦-老梅綠石槽。（圖／Pixabay）
    ▲春遊景點推薦-老梅綠石槽。（圖／Pixabay）
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    每年四五月最令人期待的春季限定美景，就是北海岸的老梅綠石槽啦！因為當東北季風減弱後，浪花打上火山礁岩後，漸漸長出海藻，形成了一道道夢幻的綠色石槽景緻，等到六七月後就會因為陽光曝曬而漸漸消失，因此成為了「季節限定」的春遊景點。

    不過，因為過去幾年老梅綠石槽的人氣暴漲，許綠石槽在許多不守規則的遊客踩踏後漸漸面臨生存危機，所以大家前往時，請用眼睛欣賞就好，不要任意踐踏珍貴的綠石槽喔！

    春遊景點＃6

    2019碧潭水舞

    ▲春遊景點推薦-2019碧潭水舞秀。（圖／2019 碧潭水舞季）
    ▲春遊景點推薦-2019碧潭水舞秀。（圖／2019 碧潭水舞季）
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    想趁著連假來趟春遊，卻不喜歡在白天出門曬太陽的話，不妨可以道台北的碧潭走走，今年春天，碧潭規劃了長達近兩個月的夜間水舞表演，使用多媒體電腦控制水舞表演，配上音樂的多元變化，讓水舞更具現代色彩，非常值得一看！

    ＊活動時間：3/8~4/30

    ＊表演時間：18:00~20:30，每逢整點和半點表演。

    春遊景點＃7

    石碇千島湖

    ▲春遊景點推薦-石碇千島湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
    ▲春遊景點推薦-石碇千島湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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    位於北宜公路27號處轉進的小巷中的石碇千島湖，距離台北市只需車程40分鐘，是近期熱門的台北近郊秘境。山巒美景配上湖水的清澈色澤，加上八卦茶園的茶田層層交錯，為石碇千島湖增添一份色彩，更加獨特！

    不過由於石碇千島湖旅客眾多，加上千島湖周邊道路窄、停車場車位不是特別多，若春遊連假期間有打算自行開車前往的旅人，記得多多注意相關交通資訊。

    春遊景點＃8

    坪林賞螢

    ▲春遊景點推薦-坪林賞螢火蟲。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
    ▲春遊景點推薦-坪林賞螢火蟲。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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    還記得小時候與爸爸媽媽在山林裡，一起尋找螢火蟲點點光芒的回憶嗎？每年的四五月，新北市坪林每年一到四五月份，便能在夜間看見春夏限定的螢火蟲光海秘境，在寧靜的山林裡享受大片螢光。

    如果時間比較充足的話，可以從傍晚探訪到黑夜，探訪水鳥棲地與生活習性，認識更多樣有趣的坪林，不只浪漫又具生態教育意義！

    春遊景點＃9

    大農大富賞螢季

    ▲春遊景點推薦-大農大富賞螢季。（圖／2019大農大富賞螢趣）
    ▲春遊景點推薦-大農大富賞螢季。（圖／2019大農大富賞螢趣）
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    除了坪林之外，在花蓮大農大富也是非常有名的賞螢景點，可以參加「春日賞螢夜」的一日活動，在專業導覽人員的帶領下，體驗螢火蟲與縱谷之美，不過每日螢況皆會根據當日氣候、溫度，還有螢火蟲的生態週期有所變化喔！

    在大農大富賞螢季的活動期間還有森林音樂會、手作市集等熱鬧的活動，喜歡大自然的旅人，不妨可以趁著清明連假到到花蓮大農大富走走，充分體驗一下春遊的樂趣！

    ＊活動日期：3/16~4/14

    ＊官方FB：2019大農大富賞螢趣

    春遊景點＃10

    澎湖跳島

    ▲春遊景點推薦-澎湖大菓葉柱狀玄武岩。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
    ▲春遊景點推薦-澎湖大菓葉柱狀玄武岩。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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    一般人對於澎湖的印象是夏日陽光沙灘，但其實四五月也是非常適合前往澎湖旅遊的季節，因為這時候東北季風已經轉弱，陽光也不像夏天一樣灼熱，是非常適合進行陸上活動的季節！而且因為大多人都會在6月開始才前往澎湖旅遊，所以無論是搭船出海或是其他活動，都不會這麼多人，選這時候去澎湖就對啦！

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    海芋阿里山澎湖旅遊

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