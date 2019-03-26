懶人包／春遊補助攻略 & 全台１０選春季限定景點推薦！
春遊補助簡介
春遊補助額外加碼
PS.實際情況以觀光局網站公布為準。
春遊景點推薦
春遊景點＃1
阿里山賞櫻
阿里山的雲海、日出、神木、鐵道、晚霞，四季都吸引國內外遊客前往遊覽，而春遊來到阿里山最重要的就是阿里山賞櫻！每年3~4月中旬，春天的阿里山有緋紅山櫻和雪白吉野櫻花遍佈，這可是阿里山季節限定之美景。
其中最具代表的阿里山櫻花景點是沼平車站，在阿里山小火車經過時，旁邊的櫻花花瓣如雨飄落，場景特別浪漫。
＊活動時間：3/16~4/15
春遊景點＃2
陽明山海芋季
春天到來，也開始進入了賞花的季節，春遊想賞花不只有櫻花，台北陽明山也有知名的海芋季。在陽明山上可以看見亭亭玉立的純白海芋田，不但可以拍出美照，還可體驗採海芋的樂趣，帶回家慢慢欣賞。陽明山海芋季也有推薦許多特別活動，3/29開幕活動、4月春假時有竹子湖心創市集，還有「數數海芋」為主題的願卡及場景設計。
＊時間：陽明山海芋季為3/29~4/28，賞花期到5月底。
＊交通建議：逢假日仰德大道有管制，建議搭乘公車、接駁車前往。
春遊景點＃3
桃園彩色海芋季
延續去年的戀人幸福主題，這次的桃園彩色海芋季將以「芋見愛情海」為主題，園區的花卉展覽都以海洋和愛情為主，不同於陽明山海芋，桃園的海芋色彩繽紛，除了展區參觀還有多元的體驗活動，手作盆栽、造型蠟燭、手繪帆布袋等等，與海芋相關又兼具幸福浪漫的意涵。春遊桃園一起度過浪漫時刻也是不錯的選擇。
＊活動時間：4/4~4/21，每週日9~17點免費入場
春遊景點＃4
天元宮紫藤花
說到天元宮大家都會想到賞櫻，不過其實每到三月底，在天元宮的「紫藤咖啡園」也是非常有人氣的春遊景點，一串串的紫藤花掛在棚架上，感覺就像是一大片紫色的夢幻天空般，旅人可以走在紫藤花步道上拍拍美照，或是坐著喝杯咖啡，都是適合春遊的浪漫玩法。
＊開園時間：3/20
＊賞花時間：預估在3/25~4/12盛開
春遊景點＃5
老梅綠石槽
每年四五月最令人期待的春季限定美景，就是北海岸的老梅綠石槽啦！因為當東北季風減弱後，浪花打上火山礁岩後，漸漸長出海藻，形成了一道道夢幻的綠色石槽景緻，等到六七月後就會因為陽光曝曬而漸漸消失，因此成為了「季節限定」的春遊景點。
不過，因為過去幾年老梅綠石槽的人氣暴漲，許綠石槽在許多不守規則的遊客踩踏後漸漸面臨生存危機，所以大家前往時，請用眼睛欣賞就好，不要任意踐踏珍貴的綠石槽喔！
春遊景點＃6
2019碧潭水舞
想趁著連假來趟春遊，卻不喜歡在白天出門曬太陽的話，不妨可以道台北的碧潭走走，今年春天，碧潭規劃了長達近兩個月的夜間水舞表演，使用多媒體電腦控制水舞表演，配上音樂的多元變化，讓水舞更具現代色彩，非常值得一看！
＊活動時間：3/8~4/30
＊表演時間：18:00~20:30，每逢整點和半點表演。
春遊景點＃7
石碇千島湖
位於北宜公路27號處轉進的小巷中的石碇千島湖，距離台北市只需車程40分鐘，是近期熱門的台北近郊秘境。山巒美景配上湖水的清澈色澤，加上八卦茶園的茶田層層交錯，為石碇千島湖增添一份色彩，更加獨特！
不過由於石碇千島湖旅客眾多，加上千島湖周邊道路窄、停車場車位不是特別多，若春遊連假期間有打算自行開車前往的旅人，記得多多注意相關交通資訊。
春遊景點＃8
坪林賞螢
還記得小時候與爸爸媽媽在山林裡，一起尋找螢火蟲點點光芒的回憶嗎？每年的四五月，新北市坪林每年一到四五月份，便能在夜間看見春夏限定的螢火蟲光海秘境，在寧靜的山林裡享受大片螢光。
如果時間比較充足的話，可以從傍晚探訪到黑夜，探訪水鳥棲地與生活習性，認識更多樣有趣的坪林，不只浪漫又具生態教育意義！
春遊景點＃9
大農大富賞螢季
除了坪林之外，在花蓮大農大富也是非常有名的賞螢景點，可以參加「春日賞螢夜」的一日活動，在專業導覽人員的帶領下，體驗螢火蟲與縱谷之美，不過每日螢況皆會根據當日氣候、溫度，還有螢火蟲的生態週期有所變化喔！
在大農大富賞螢季的活動期間還有森林音樂會、手作市集等熱鬧的活動，喜歡大自然的旅人，不妨可以趁著清明連假到到花蓮大農大富走走，充分體驗一下春遊的樂趣！
＊活動日期：3/16~4/14
＊官方FB：2019大農大富賞螢趣
春遊景點＃10
澎湖跳島
一般人對於澎湖的印象是夏日陽光沙灘，但其實四五月也是非常適合前往澎湖旅遊的季節，因為這時候東北季風已經轉弱，陽光也不像夏天一樣灼熱，是非常適合進行陸上活動的季節！而且因為大多人都會在6月開始才前往澎湖旅遊，所以無論是搭船出海或是其他活動，都不會這麼多人，選這時候去澎湖就對啦！
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