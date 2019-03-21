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清明、端午連假親子活動10選！2019連假最適合親子的深度旅遊

2019-03-21 09:02Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

清明、端午連假親子活動TOP10

清明、端午連假親子活動＃1

龜山島賞鯨Ｘ登島Ｘ繞島

▲清明端午連假親子活動-龜山島賞鯨登島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家...
▲清明端午連假親子活動-龜山島賞鯨登島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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清明或端午連假到宜蘭龜山島，觀賞大自然的奇妙景致吧！登島後從朝日之美開始，迎接美好的連假親子活動，欣賞島上火山作用與海侵蝕所形成的神秘龜山島六大景色，眺望一望無際的大海時，還能看見鯨豚悠遊的身姿，種類高達17種的鯨豚讓海面變得無比壯觀，連假就把賞鯨Ｘ登島Ｘ繞島，三種親子活動一次體驗吧。

清明、端午連假親子活動＃2

花蓮賞鯨

▲清明端午連假親子活動-花蓮賞鯨。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲清明端午連假親子活動-花蓮賞鯨。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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台灣東部海岸知名的活動－賞鯨，每年都吸引不少觀光客前往，坐在賞鯨船上與鯨豚互動，隨著太平洋的海面起伏，聽著專業的解說在輕鬆氛圍中學習到不少知識，花蓮賞鯨應該會是趟能讓親子共同學習的連假之旅。

清明、端午連假親子活動＃3

潮間帶探索

▲清明端午連假親子活動-潮間帶探索。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲清明端午連假親子活動-潮間帶探索。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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近年成為人氣北海岸景點的基隆潮境公園，被稱為北台灣最美的濱海公園，公園中的裝置藝術更是每個人必拍的打卡景點！趁著連假到潮境公園，小孩可以無憂無慮地在草地上奔跑玩樂，親子可以一同與裝置藝術作品拍張合照紀念，最棒的是親子可以在潮間帶ㄧ邊玩水ㄧ邊進行海洋生態教育，是個同時兼具藝術與知識涵養的親子活動。

清明、端午連假親子活動＃4

龍舟競渡

▲清明端午連假親子活動-龍舟競渡。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲清明端午連假親子活動-龍舟競渡。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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端午節最經典的就是吃粽子、划龍舟，這次的端午節可以不再是無趣的坐在電視前看划龍舟轉播，可以至參加基隆河「三腳渡」，親子一同體驗划龍舟的樂趣，不必參與真正的比賽也可以親身體驗、並更深入了解。

清明、端午連假親子活動＃5

坪林賞螢火蟲

▲清明端午連假親子活動-坪林賞螢火蟲。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
▲清明端午連假親子活動-坪林賞螢火蟲。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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夜晚星光閃爍的天空總是特別吸引人，每年四五月份坪林的山林間有個浪漫的活動-賞螢火蟲，一閃一閃的景緻就像是伸手可得的星空，連假來坪林賞螢火蟲，不只小孩能嬉戲於光影之間，大人也能享受浪漫氛圍，一同吸收更多知識，是好玩又有趣的親子活動。

清明、端午連假親子活動＃6

彰化八卦山的生態課

▲清明端午連假親子活動-彰化八卦山的生態課。（圖／旅庫）
▲清明端午連假親子活動-彰化八卦山的生態課。（圖／旅庫）
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現代小孩的生活多半是在高科技產品下環境成長，使得小孩們不太懂得大自然的美。趁著連假安排一些親子活動，挑選有趣的生態課程，而且簡單的爬山親子活動，不只可以增添小孩對自然生態的了解，還能鍛鍊一下體力。

達人推薦大家可以到彰化八卦山走走，在邊爬山的過程中邊觀察生態，走在全台最長的空中步道，一路欣賞荷花池、藝術中心等，以及兩旁的樹冠之景，應該會是連假中很放鬆的親子活動。

清明、端午連假親子活動＃7

彰化市場裡的味覺探索課

▲清明端午連假親子活動-彰化市場裡的味覺探索課。（圖／旅庫）
▲清明端午連假親子活動-彰化市場裡的味覺探索課。（圖／旅庫）
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喜歡吃美食，並且對美食製作有極大興趣的吃貨們，味覺探索課就是為你們而訂的！透過在彰化市場散步的過程，一一品嘗各式原料與美食成品，用吃的方式去了解彰化當地的特色，另外還有說故事時間，讓人去了解每間店舖及當地的飲食故事，作為親子活動也是非常適合，趁著連假就到市場來趟味覺課程吧！

清明、端午連假親子活動＃8

彰化民權路手作課

▲清明端午連假親子活動-彰化民權路手作課。（圖／旅庫）
▲清明端午連假親子活動-彰化民權路手作課。（圖／旅庫）
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喜歡台灣傳統文化的人絕不可錯過的手作課，走在民權路上慢慢散步、仔細觀察那些你未發現的手作故事，民權路上一整條充滿了各式的手作產物，麵條、咖啡、燈籠、陶藝、中藥，每一個用心的手作都該被發現，連假來一趟彰化，親自體驗、細細品味手作的意義吧。

清明、端午連假親子活動＃9

台東捉溪蝦

▲清明端午連假親子活動-台東捉溪蝦。（圖／瘋狂玩家）
▲清明端午連假親子活動-台東捉溪蝦。（圖／瘋狂玩家）
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現在都市裡的小孩，休閒娛樂的東西多半是電子產品、玩具，接觸到大自然的機會已不多了，回想起昔日的兒時回憶，在夜裡拿著手電筒去溪邊捉蝦，當時的天真及樂趣感十足！快帶著你的小孩一起來體驗黑夜捉溪蝦的親子活動吧，讓小孩接觸大自然，自己又可以找回赤子之心。

清明、端午連假親子活動＃10

台東知本林道夜間生態探索

▲清明端午連假親子活動-台東知本林道夜間生態探索。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲...
▲清明端午連假親子活動-台東知本林道夜間生態探索。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）
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說到台東知本，大家都知道是泡溫泉的知名景點，但其實在知本林道可以體驗台東夜生活！林道的動植物生態豐富，可以看到台灣光臘樹、摩鹿加合歡、相思樹、台灣白紋鳳蝶、綠斑鳳蝶、青斑蝶、獨角仙等等，而入夜之後有閃閃發亮的螢火蟲，知本林道讓你的連假24小時都能完全貼近大自然！

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連假賞鯨螢火蟲

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