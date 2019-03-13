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春夏「花邊新聞」搶先報 全台踏青賞花出遊資訊亮點！

2019-03-13 11:34聯合報 記者魏妤庭／專題報導

春夏之際，高雄市街頭開滿金黃色的阿勃勒。 圖／高市工務局提供
春夏之際，高雄市街頭開滿金黃色的阿勃勒。 圖／高市工務局提供
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春天繁花盛開，原本應陸續盛開的櫻花，今年受到氣候異常影響，暖冬使得植物、花卉生長期亂了規律，部分櫻花花期提前或延後了1個月，建議民眾前往前，先查詢開花情況，若是按照往年資訊前往而未確認花況，恐撲空敗興而歸。

3月～4月

今年櫻花受到暖冬影響，開花情況較往年延遲。 圖／杉林溪提供
今年櫻花受到暖冬影響，開花情況較往年延遲。 圖／杉林溪提供
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中下旬還有賞櫻機會

雖然過往櫻花大多都在1月底到3月左右便陸續盛開，但有部分花種較晚才開花，像是吉野櫻、昭和櫻，或是松月櫻、東京慌川堤岸名櫻等，皆是屬於3月以後才開始陸續綻放的櫻花，所以到3月以後還是有機會可以看到櫻花花海。

按照往年，吉野櫻大多數在3月中旬以後陸續開花，可欣賞到吉野櫻的景點，北部除了有名的淡水天元宮外，陽明山東方寺、台北內湖樂活公園、松山區八德公園、林口竹林山觀音寺也種植吉野櫻，可在3月中旬以後到此賞櫻。另三芝櫻花季大多數在3月底登場，櫻花樹開滿步道兩旁，一路延伸粉紅花海，讓人難忘。中南部則是南投杉林溪森林園區種植大批吉野櫻，美景可不輸京都的哲學之道；阿里山公路位於阿榮的店及林記茶山旁同樣種植吉野櫻。

松月櫻、東京荒川堤岸名櫻花期約莫在3月下旬到4月盛開，包含台北東湖樂康里、內溝里及汐止忠山里等內溝溪兩岸社區可看見，其中，忠山里石碑附近種植松月櫻，花朵大小接近50元硬幣，每朵花瓣有20到30枚，屬於大型重瓣櫻花品種，可見其花朵從粉紅色轉為純白色，往年都是4月中下旬滿開。

今年陽明山竹子湖海芋季預計在3月底登場。 本報資料照片
今年陽明山竹子湖海芋季預計在3月底登場。 本報資料照片
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海芋、風鈴木

若是沒能跟上賞櫻潮也沒有關係，3月以後，其他種類的花也陸續盛開，像是原產自南非的海芋，每年花量最盛時期為3到4月，而台灣最知名的則是位於陽明山竹子湖海芋，以白色海芋為主，每年都會舉辦海芋季，今年預計在3月29日到4月28日間登場。

由於天氣愈熱，瓶插時間愈短，因此海芋花開程度以4月中以前的3到5分開為佳，也就是說，最佳採摘海芋時間為3月底到4月中以前，所摘回的海芋，每日換水賞花期最長可達10天左右。而花苞已全開的海芋，採摘後賞花期較短，則是大約只能維持3到5天。

桃園市大園區溪海休閒農業區去年舉辦彩色海芋節，五顏六色的海芋盛開十分美麗，吸引大...
桃園市大園區溪海休閒農業區去年舉辦彩色海芋節，五顏六色的海芋盛開十分美麗，吸引大批民眾參觀賞花。 本報資料照片
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除了陽明山竹子湖海芋季外，已連續舉辦多年的桃園彩芋季，位於大園區溪海休閒農業區，鄰近大園、青埔及桃園機場，為桃園花卉主要供應地。因當地種植海芋及香水百合，由市府改名推動彩色海芋節。

桃園彩色海芋節不僅有民眾熟知的白色海芋，還有粉紅、橙色等多彩海芋，吸引不少遊客前往拍照打卡。今年桃園市政府預計在4月初舉辦彩色海芋節，農民在6公頃農地種植6萬株彩色海芋、2萬株香水百合，讓海芋節更有看頭。

黃花風鈴木盛開，有如下起黃金花雨。 本報資料照片
黃花風鈴木盛開，有如下起黃金花雨。 本報資料照片
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黃花風鈴木盛開景色，彷彿將天空染成金黃色，美景令人流連忘返。 圖／讀者提供
黃花風鈴木盛開景色，彷彿將天空染成金黃色，美景令人流連忘返。 圖／讀者提供
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此外，黃花風鈴木也是3月花季的亮點。黃色風鈴花每年大約3到4月左右盛開，放眼望去黃花滿天景色，滿滿春天氣息，讓人看了心曠神怡。想要賞黃花風鈴木，南部除了知名的軍輝橋防汛道路堤防、台南市中西區南寧街、南科一帶、嘉義市八掌溪畔外，嘉義的竹崎親水公園、166連外道路、嘉義市牛稠溪畔、太保溪南堤防等4處，都可見到黃花風鈴木隨風搖曳。不過，太保溪南堤防雖是前幾年爆紅景點，但因防汛道路車來人往，為了拍照還要冒著生命危險閃車，建議眼睛欣賞就好。

另北部地區林口區樂活公園於通道兩側種滿黃花風鈴木，彰化縣芬園鄉彰南路以及溪州鄉溪厝社區台一線兩旁，由芬園鄉寶藏寺延伸到溪頭村的彰南路，全長4公里的黃金風鈴木，也在3月初盛開。不過，由於黃花風鈴木的花況大約只有1個月，想一睹黃花滿天景色，可要把握機會前往。

4月～5月

桐花落滿地猶如白雪地毯。 圖／吳芳銘提供
桐花落滿地猶如白雪地毯。 圖／吳芳銘提供
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桐花季熱鬧登場

每年大約4月中下旬，正是桐花綻放時節，除了苗栗舉辦的客家桐花祭外，新北市、基隆市也都有客家桐花季，賞桐區域從北部到南部皆有，花期大約為3周左右，大多數到5月中下旬便結束，使即將結束的春天，邁入初夏之際，能有不一樣的白色浪漫氣息。

其中，北部地區則有新北市土城桐花公園，占地7公頃的桐花公園，賞景步道旁種植近百株桐花樹，春末夏初桐花盛開時節，可以體驗到桐花如雪般落下的美景。同時晚上還有螢火蟲飛舞，讓人忘卻塵囂。

苗栗縣內有多個賞桐花步道，除了頭份市廣興里的鹿廚坑賞桐步道、頭份市斗換坪的後花園桐花步道外，響應2019客家桐花祭的三灣鄉永和村永和山水庫步道、南庄鄉的神棹山桐花雪徑、南庄鄉小東河地區的小東河步道，獅潭鄉的汶水老街、通宵鎮福至興臨社區及上田咖啡莊園等，皆是賞桐必去景點。

嘉義市的桐花為全台各縣市中，最早開花的區域，每年4月左右，桐花樹上布滿繽紛如白雪般的花朵，令人目不暇給。最著名的賞桐花景點為圓仔林社區，該社區種植約500株油桐花，每年增加種植區域。而社區內最熱門賞桐景點，分別是幸福山丘和頂埤桐花步道，去年4月底就已經開滿8成。不過，今年受到天候影響，桐花開花時間仍未確定。

繡球花季近年來是拍照打卡必去景點。 圖／翻攝自高家繡球花田粉絲團
繡球花季近年來是拍照打卡必去景點。 圖／翻攝自高家繡球花田粉絲團
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打卡必拍繡球花

陽明山自春天起便花季不斷，一路從櫻花、海芋，緊接著就是繡球花季。陽明山最熱門繡球花景點就是高家繡球花田，每年5月初，繡球花陸續盛開，藍紫色、粉紅色、粉紫色、黃色等繡球花交織而成，且因種植面積大，看起來既壯觀又好拍，近年來成為IG、臉書秀美照必去景點。此外，大梯田花卉生態農場、竹子湖頂湖的大賞園繡球花田，也同樣受到不少遊客喜愛。

根據往年經驗，繡球花季大約自5月開始開花，一路盛開到7月中上旬。不過，若想要拍出美照，則要抓對時間前往，因為花況受到天候影響，所以前往前最好先詢問花況，再決定是否前往。另賞花也分時段，最好避開中午陽光曝曬，使得繡球花水份減少，花朵看起來垂頭喪氣，拍起來效果還沒有上午6點到10點，或是下午2點到5點間來得好。

5月～6月

大林鎮火車站舊站長宿舍的阿勃勒盛開，搭配古典木造平房，拍起來別有風味。 圖／林約...
大林鎮火車站舊站長宿舍的阿勃勒盛開，搭配古典木造平房，拍起來別有風味。 圖／林約提供
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仲夏黃金雨阿勃勒

阿勃勒為原生於印度及斯里蘭卡的蘇木科（豆科）喬木，又名「波斯皂莢」，每年的5月到7月間開花，盛花期為6月，金黃色花串懸掛樹梢，隨風搖曳之際，花瓣緩緩掉落，彷彿下起黃金雨，更添仲夏氣氛。

台中中興大學前綠園道阿勃勒行道樹，還被網友推薦為全國10大花道之一。 圖／台中市...
台中中興大學前綠園道阿勃勒行道樹，還被網友推薦為全國10大花道之一。 圖／台中市政府觀光旅遊網提供
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全台有不少地方皆種植阿勃勒，包含新北市三峽台北大學校區、蘆洲仁愛廣場、尼加拉瓜公園、板橋火車站及崑崙、溪北公園、民生路二段、永和仁愛公園、三重三信路、五谷王北街都有較大規模的黃金雨可欣賞。苗栗縣公館鄉休閒農業區夏天阿勃勒盛開，也使公館鄉有了黃金小鎮之名。台中中興大學前綠園道阿勃勒行道樹，還被網友推薦為全國10大花道之一。

南台灣則是在嘉義、台南、高雄、屏東皆可看到阿勃勒。嘉義縣大林鎮火車站舊站長宿舍的阿勃勒，搭配木造平房，不只白天有許多遊客前來拍照，就連晚上也湧現人潮前去夜拍。高雄街頭多處種植阿勃勒，包含南京路、和平路、光華路、林德街、廣州一街、九如四路、中山三路、高雄大學路、援中路及翠華路等都有蹤跡，公園亦處處可見。屏東則以屏東榮民之家為著名賞花景點，沿著榮園兩側長約100公尺的步道，種植50株阿勃勒，形成金黃步道，繁花盛開期間，更是滿滿是拍照遊客。

白河蓮花季是每年賞蓮必去的熱門景點。 圖／白河蓮花季官方網站提供
白河蓮花季是每年賞蓮必去的熱門景點。 圖／白河蓮花季官方網站提供
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北觀音南白河賞蓮

每年6、7月是蓮花盛開季節，北部以觀音、南部以白河為最熱門賞蓮景點，加上蓮花花期短則3個月、長則達半年，是許多民眾夏天必備賞花行程。不過，近年氣候異常，蓮花花況受到影響，以去年為例，不僅蓮田面積縮減，就連花期也比預期延後近1個月，今年氣候依然異常，仍有可能受到影響延後。白河蓮花季有高達250公頃的蓮田，主要分布在白河北五里的玉豐、大竹、昇安、蓮潭和廣安，一眼望去的蓮花田美不勝收。若想進一步了解，也可到白河蓮花季官網觀看最新花況，再決定行程。

桃園市觀音區觀音蓮花園休閒農業區有10多家觀音蓮田農場，其中，蓮荷園農場有獨特溼地生態，同時種植各種不同種類蓮花、睡蓮以及水生植物，近300種花草，特別受到喜愛攝影的民眾喜愛。


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海芋步道公園賞花

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