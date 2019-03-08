週末推薦好去處！台灣島內４大慢遊之旅

炎熱天氣想在台灣慢旅但想不到要去哪兒嗎？Skyscanner特搜不一樣的出走行程，帶你體驗4種不凡的慢活之旅。

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1. 無邊際泳池

沒有什麼比酷暑夏天整個人跳進水裡清涼一夏來的舒服，無論是在墾丁無邊際泳池慵懶的欣賞整個巴士海峽、置身日月潭間被芬多精環山環繞或到花蓮台東面對太平洋與大海來一場沒距離的對話，跳進夏日湛藍水裡，享受給自己的美好。除了無邊際泳池，溫泉也是放鬆心靈好選擇。

推薦地點：墾丁、日月潭、花蓮、台東。

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2. 鄉村

有多久沒有體驗田野芬芳，莫忘初衷的回歸原始，找回心靈好久不見的純真？遠離都市塵囂，讓身體和大自然合而為一的感受稻田花草親膚吹拂的原野爛漫，週末放下疲憊身軀的絕佳充電時刻，選個好民宿沐浴心靈吧！

推薦地點：新竹、嘉義、宜蘭。

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野外露營是近幾年新興的旅遊方式。與三五好友努力的搭起帳篷，烹飪自然野菜，重溫平日因忙碌無法隨時保持聯繫的緊密度，在繁天滿星的夜晚彈著吉他大唱瘋狂世界揮別平日煩惱，將友情笑望至星空夜裡！

推薦地點：新竹、苗栗、宜蘭。

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4. 郵輪

若連行程都不想要規劃，走不花大腦的行程，可選擇搭乘郵輪由旅遊規劃師全程安排路線與活動。體驗郵輪高雅細緻服務，星空電影院，盡情地享受旅行目的地，啟航不一樣的海洋遊記。

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體驗台灣除了到鬧區商圈逛街享最新美食，別忘了台灣還有許多令人讚嘆的鄉間小鎮與連綿百岳待你探險的去感受以不一樣的方式發現寶島的美！

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