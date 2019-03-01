「洋紅風鈴木」開得比櫻花更猖狂！超美粉紅旋風襲來，狂炸這些地方

編輯：Joanne@ReadyGo

百花齊放的春天終於到來，近期全台各地櫻花爭相盛開，也吸引大批民眾目睹這浪漫的視覺饗宴，不過其實除了櫻花之外，二月份還有同樣粉嫩卻更夢幻飽滿的「洋紅風鈴木」正席捲台灣中南部呢！現在馬上來看看美麗壯觀的風鈴木都位於哪裡囉

｜嘉義

#國立嘉義啟智學校

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全台最壯觀的洋紅風鈴木非嘉義啟智學校莫屬，沿著街道邊盛開的情景可以說是「炸出圍牆外」，數十棵的洋紅風鈴木在二月中旬一同齊放，一球一球圓滾滾的花瓣飽滿鮮嫩，許多人都因此形容它為棉花糖和新娘捧花。不過由於位置是在校園邊，因此提醒大家賞花時務必不要打擾到學生和校方，也別任意摘取、破壞花朵喔

怎麼去

嘉義市西區世賢路二段123號

參觀時間：周一至周五下午4點後，周六、日上午9點到下午5點

#嘉義蒜頭糖廠

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嘉義蒜頭糖廠原本便是許多人假日出遊的好所在，廣大的腹地裡保存完整的日式宿舍群建築、古早味鄉村彩繪牆和許多寓教於樂的展區，這裡最知名的還有一處百年歷史的五分車車站，木造車站處處可見斑駁的歲月痕跡，搭著復古的五分車還能穿越星空隧道，大家可以趁著春暖花開時到此遊玩一番

怎麼去

嘉義縣六腳鄉工廠村1號

營業時間：08:00~17:00

電話：05-3800735

｜台中

#新盛綠川水岸廊道

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媲美日本的綠川水岸廊道平常入夜後就特別浪漫，最近被眼力好的網友們挖掘到原來綠川也有風鈴木蹤跡，在高樓林立的市區裡獨自綻放光采，雖然沒有大片花海卻依然成為街道上一抹迷人的盛景

怎麼去

台中市綠川東街和民權路交叉口

｜南投

#台灣工藝文化園區

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南投台灣工藝文化園區是草屯知名景點之一，這裡有許多工藝館以及DIY體驗活動，最棒的是它不需要入門票，非常適合親子假日出遊，帶著小孩保證可以玩上一整天，也順便趁著早春來與可愛的洋紅風鈴木合影吧

怎麼去

地址：南投縣草屯鎮中正路573號

#南投縣草屯鎮立體育館

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草屯鎮立體育館雖然不是大家平常會特地前往的觀光景點，不過由於草屯體育館剛好鄰近台灣工藝文化園區，因此建議大家在春天出遊時可以順道繞去體育館前，欣賞數顆深淺不一的粉嫩風鈴木，另外在體育館附近還有一處草屯植物公園，周遭的環湖步道也種滿了風鈴木，推薦大家可以一次擁有三處絕美花景！

怎麼去

地址：南投縣草屯鎮中正路571-2號

#竹山紫南宮

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過年求財必去的紫南宮每年總是人潮滿滿，沒想到這裡不但求財旺，連花也開得特別旺，大家不如趁著春天來這裡沾沾喜氣，來趟賞花祈福之旅吧

怎麼去

地址：南投縣竹山鎮大公街40號

｜彰化

#彰化縣立南郭國小

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南郭國小大門口一棵巨大繁盛的洋紅風鈴木讓人很難不注意到它的美麗，圓滾滾的粉花開得實在相當猖狂，這棵特別茂盛艷麗的風鈴木現在已是當地人爭先前往打卡的景點了，不過還是要再提醒大家賞花時務必不要干擾到校方師生，也別造成交通癱瘓喔

怎麼去

地址：彰化縣彰化市中興路98號

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