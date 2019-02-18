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2019年初4大花海！浪漫繽紛波斯菊、向日葵花毯就在這裡

2019-02-18 17:29ReadyGo出發前

編輯：Lemon@ReadyGo

首圖：IG@wanderchu

春天到來、百花綻放，除了千堆雪梅花潮、浪漫櫻花季外，可是還有繽紛波斯菊、金黃向日葵呢！ReadyGo要來告訴大家2019年初4大花海，浪漫繽紛波斯菊、向日葵花毯就在這些地方！假期到了可別錯過，不然就要再等一年囉！

▸台中后里花田｜幾何波斯菊花田

圖/IG@coffeefish_
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台中第一座常年性花園后里環保公園，有超過1.2公頃的大波斯菊正盛開綻放著。大片花海顏色相當繽紛，此外園區還設置一座超特別的「棒棒糖花海」，透過幾何圖形結合植栽，以多色彩、多年生的美女櫻及馬櫻丹，搭配白色、粉紅色、紫紅色等花色展現漸層效果，色彩繽紛。

▸台中中社觀光花市｜七彩繽紛鬱金香花田

圖/IG@wanderchu
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台中中社觀光花市每到花季時期便吸引許多遊客前往賞花，而從12月開始便進入鬱金香花期，多達50種30萬株的繽紛鬱金香，約8公頃的七彩花田同時盛開，還有當季花卉一串紅、萬壽菊、鼠尾草、玫瑰花等花海百花齊放，一路開至3月中旬。宛若置身荷蘭，此外更有多個藝術裝置營造浪漫氛圍。

圖/IG@wanderchu
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▸雲林孩沙里花海｜30公頃漸層波斯菊花海

圖/IG@imcutekakaya
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雲林縣莿桐鄉的「孩沙里」是全國10大景觀花田的所在地，春節前後是孩沙里花海盛開的季節，繽紛的花海拼湊成漸層花毯。今年以三色波斯菊為主，花海地點主要以雲156縣道29公里處的孩沙里社區沿線為主，花期將持續到農曆春節連假結束。

圖/IG@tina_j_j
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▸高雄杉林向日葵花田｜全台最大向日葵花海迷宮

圖/IG@yawa0325
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今年高雄杉林向日葵花田高達27公頃，預計於1月27日開園，讓大家能在金黃花海間享受錯縱複雜的迷宮樂趣。除了向日葵花海之外，今年更有月眉花田、杉林大橋花田、新庄幸福花田共四大浪漫賞花區，繽紛的百日草、波斯菊也正綻放中，花期預計持續到2月。

圖/IG@daisy5203377
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圖/IG@winne8312
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延伸閱讀>>2019最美走春景點！全台10大觀景田「孩沙里花海」，30公頃漸層繽紛花毯

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