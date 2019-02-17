全台超療癒5處「稻草捲心酥」假日來去稻田打卡拍！

編輯：Lemon@ReadyGo

如果你最近常常滑IG，應該會發現有好多朋友的照片裡出現一堆堆超級療癒的「稻草捲心酥」！想知道這些稻草捲心酥在哪嗎？跟著ReadyGo看下去！趕快趁著假日走一發，讓這些稻草捲心酥洗版你的IG！

#金億陽洋菇農場

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疊的像金字塔四的稻草捲心酥，遠看不只壯觀，還很療癒，這是雲林虎尾金億陽洋菇農場佛心老闆所製作的新打卡地標！

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如果你體力夠，可以爬到頂端，但在獲得美照之餘，可能還會附帶滿身稻草外加被太陽曬黑~所以想要攀爬的朋友，ReadyGo建議你一定要把防曬做好做滿！另外提醒你，千萬不要帶火類用品，引起火災可是會一發不可收拾。

#嘉義新港優明環保有限公司旁稻田

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老闆~來一份「稻草捲心酥」！除了虎尾，在嘉義新港鄉的稻田也容易看到一捲捲可愛的稻草捲心酥。這次ReadyGo要來介紹的是位於優明環保有限公司旁的稻田，這裡的稻草捲疊法與虎尾的稍有差異，拍起照來又是另一番滋味~

#嘉義新港花海

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台灣南部遍布著許多稻田，所以想看到療癒捲心酥，往台灣南部跑就對了！除了優明環保有限公司旁堆的高高的「捲心酥塔」之外，新港花海旁也放置了一顆可愛的稻草捲。如果想要畫面不只稻草色，那就來新港花海吧！拍完照還能欣賞美麗花海~但是花海快結束了，所以要拍要快啊！

#嘉義新港安和村

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想在一個城市蒐集捲心酥嗎？那ReadyGo推薦你來嘉義新港吧！新港的稻田在收割時節到處都可以看到可愛的捲心酥，如果你想要拍出稻草捲與一望無際的稻田景色，那就沿著縣道157走下去就對啦！

#屏東科技大學

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不只雲林嘉義！屏東也有稻草捲！最近屏東科技大學也出現稻草捲囉！療癒的稻草捲現身校園廣大的草坪上，如果背景搭上一整排蓊鬱的樹，拍起照來更是別有一番意境。去2019台灣燈會之前，不妨來屏科大走走吧~

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