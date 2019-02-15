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MY YEAR 2018　如何讓台灣看起來很厲害！

2019-02-15 12:00健行筆記 PAUL

MY YEAR 2018Ｘ如何讓台灣看起來很厲害

都2019兩個月了文章才生出來，就當是在過農曆吧ＸＤ

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2018對我來說是精彩的一年，以往都會想往國外跑，但這年選擇走過台灣許多美麗的地方，探索那些我還未知的地點，如果可以我真的很想從頭到尾把台灣好好拍一遍，但那應該要等我成為自由靈魂的那一天。前陣子心裡冒出一個聲音，何不來剪一部“我的2018”？於是我就開始著手整理了，真慶幸自己很常隨手拍一些小片段，真的派上用場。

這邊順便分享影片中的地點👇🏾 

劍龍稜北台灣的郊山之王，豐富原始的地貌，多道走不完的路線，即使我已經去過五次，依然還想再去

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池有山武陵四秀中的一座，登山口在武陵農場境內，如果是風和日麗的好日子前往，那個感受非常棒

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陽明山黑森林拔辣到不行的地方，但我依然很愛

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眠月線阿里山上大名鼎鼎的眠月線，因為還存在爭議，就不多說了

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南澳神秘海岸海岸線上有非常多的巨型海蝕洞，每個都擁有不同造型，如果有四輪傳動車的話會輕鬆很多，如果沒有只能像我們一樣徒步一兩個小時，要注意潮汐

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合歡北峰最親民的百岳沒有之一，好天氣的話非常美，如果天氣不佳就像影片中都是雲霧，哈哈哈

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松蘿湖號稱十七歲少女的眼淚，去年九月去的，早晨起床那個風景還是記憶猶新！

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小烏來一般人都只去到上方的天空步道，卻忽略了有瀑布底這樣一個地方，徬礡的氣勢一定要去感受一下

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鼻頭角就是一個難以置信，這是台灣嗎？的地方

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野溪溫泉陽明山上某個野溪溫泉，但經歷幾次地震颱風後已經不是原貌了

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半屏溪攔砂壩前往劍龍稜時會經過的地方

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秀巒在新竹深山中，賞楓的好秘境

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澎湖吉貝島那次真的可惜，幾乎從頭到尾都在下雨，雨淋的很爽，應該比台北的雨乾淨

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鳶嘴山北部劍龍稜，中部就是鳶嘴山了，但人太多很容易塞車

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另外影片中26,29,39,51秒是唯一去年到菲律賓一個叫黎牙石比小鎮的畫面，除此之外都是台灣～我給自己個一挑戰是要在一分鐘內完成這個回顧，一分鐘要這樣塞真的超難，因為什麼都想放進來，影片就這樣在刪刪剪剪中完成。看著2018的回顧，期許自己2019會更好！#如何讓台灣看起來很厲害謝謝大家，希望有越來越多人接觸大自然如果你喜歡我的照片野歡迎來IG看看zhoubob0726

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