2018 臺灣柑仔店走訪回顧 彷彿活在時光軌跡中

【作者:雙口呂SiangkháuLū】

鄉下長大的孩子，曾經的夢想是長大開一間柑仔店！

可以有吃不完五顏六色的糖果、橘子果汁條、紅色醬汁魷魚絲片和香菸糖。長大後大樓一棟棟如雨後春筍般冒出，原本的老房子一間間被拆除，巷弄轉角連鎖便利商店瘋狂竄出，這個夢想就與家裡巷口的柑仔店般被逐漸淡忘！

雙口呂喜歡在臺灣鄉野間攏溜連(LongLiuLan)，每一次旅行的巷弄穿梭，偶遇在高樓大廈間或鄉間小路邊，像小草生長在磚塊間，夾縫求生的柑仔店。2018年5月，在臺中走踏的我們，無意在一間由米行轉變的柑仔店買了一瓶水，難得有年輕人願意走進去，裡頭的阿嬤與我們多聊了幾句。儘管一天客人可能不超過五位，阿嬤依舊妝容完美、優雅地招呼著。「可以幫你拍張照嗎？」，我們問。「當然可以呀！不過稍等我一下。」，說完便照著鏡子再細細地梳妝一番。「這間店呀，最早是先生跟我一起經營的呢！我們…」，阿嬤話夾子打開了說個沒完。

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以連鎖便利的眼光來看柑仔店有些雜亂、動線不佳、陳設還可能亂無章法，但對經營柑仔店的人們來說，販售東西早已不是重點，是守護著店裡的某樣事物，不願讓它的記憶消逝。阿嬤彷彿還活在那個阿公還在的時光軌跡，就像坐落在新穎大樓旁巷弄的柑仔店，時光早已停滯。

也因為這樣讓我們有了紀錄的念頭，也才有了這樣的文章。就讓我們一起回顧一下雙口呂2018年走訪過的柑仔店吧！一起重溫從前放學後用五元、十元銅板就可以買到快樂和人與人互相信任的時光！

五月．臺中保興米行

從米行到複合式雜貨店，店裡的電話號碼從六碼進位成七碼，成為這家店開了53年的最佳證明。顧店的婆婆和其他臺灣長者不太一樣，非常活潑熱情地招待我們，但一樣的是，也把我們的身家背景調查了一遍…

跟婆婆買了四顆三號電池，一顆十塊。咦？怎麼電池才用十幾分鐘就無力了！看來真的是擺太久了啦！我們想這就是現在大部分柑仔店商品的命運吧…

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六月．屏東滿洲無名雜貨店

由歷年門牌可窺見這家雜貨店真如老闆所說的開了四十年以上！依然賣著用結繩綑綁的屏東金松辣椒醬，這項看似簡單但即將失傳的結繩技術也只有在這種傳統小雜貨店才能看到了。

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六月．屏東車城無名雜貨店

鄉間的柑仔店除了賣各式各樣的涼品雜貨之外，有時還兼娛樂場所，成為左鄰右舍社交(博弈?)的地方。

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六月嘉義玉山食品店

目前為數不多的雜貨店乍看之下好像都賣著一樣的東西，但都有著不同的過往。玉山食品店曾因位於嘉義國民、三山及羅山三個老戲院附近而生意火熱，提供麵包和糕點給看戲的人吃，後因時代演變和傳統戲院的式微改行成雜貨店。

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七月．臺北金振發商店

位在南北貨集散地大稻埕的金振發商店，前頭擺滿了各式各樣的果乾蜜餞，第三代的老闆娘說以前的蜜餞都五顏六色(小時候總吃得像滿嘴檳榔)，現在則講究健康都是減糖原色的！已有百年的商店雖不算大企業，但也得與時俱進，才能繼續生存。這是我們第一次遇到已經有第四代準備接棒的雜貨店！在這觀光地區被認為是特色商店，有人潮得以繼續帶給我們更多老雜回憶，鄉村其它小雜可就沒這麼幸運了！...

原文出處：2018 臺灣柑仔店企劃回顧

延伸閱讀：|| 臺南 || 後壁菁寮新和源餅舖

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