情人節就去這裡！ 情侶必打卡8大景點

情人節每次都不知道去哪度過嗎？不要宅在家裡了，小編這次推薦大家台灣的8個情侶必打卡景點，包含台北市、新北市、新竹、台中、彰化、花蓮、嘉義、台南地區，快趁著情人節前後或放假時前往吧！

☀台北市－松山彩虹橋

近饒河街，逛完夜市散步的好所在

彩虹橋位在基隆河上，是一座連結饒河街夜市與內湖新明路的橋樑。而河堤上擺放了幾個顯眼的裝置藝術，像是上圖照片的紅字「ＬＯＶＥ」，使得這個地方成為台北的約會勝地之一。

白天是個非常舒適的散步環境，藍天搭配上白雲的景色，微風徐徐吹來，讓人相當放鬆。若是夜晚散步彩虹橋河堤上，再搭配上燈光效果以及兩旁的路燈，浪漫指數瞬間飆高，難怪會是現在很夯的情侶約會勝地！

☀新北市－三重幸福水樣公園

婚紗熱門景點，夢幻場景必拍！

三重新北大橋附近的幸福水樣公園，規劃了大片的花海，值得大家前往欣賞觀看。除了花海之外，水樣公園還有許多幸福景點供情侶們拍照打卡，像是上圖照片中的粉紅愛心堡壘。這些小設計，令許多女生為之瘋狂，甚至連指標都是用愛心設計的，能不喜愛這裡嗎？水樣公園保證讓情侶們感情加溫到不行啊～

☀新竹縣－內灣愛情故事館

主題拍攝餐廳，還有許願卡可以許願唷

到了內灣，通常對內灣的印象只有老街，但在2015年時「愛情故事館」開幕了！它是一間主題式的餐廳，不僅賣餐點，還賣了一份幸福！店裡充滿著許多小巧思，裏頭還有還有愛情吊橋、雙心石滬……等可愛的場景。此外，店內販售的餐點C/P值也很高！加上這麼可愛的場景，情侶來一定把相機底片拍光光的拉～

☀彰化市－今夜星辰休閒農場

與草泥馬、大泰迪熊一起玩樂

在彰化市中心四面佛旁邊的今夜星辰農場，佔地不大但小而美，最近兩年才開幕的新景點！雖然需要入園費門票100元，但園區內有許多羊駝、兔子……等小動物，而且門票還可以折抵園內消費50元，能在裏頭停留半天感覺就很划算呀～加上園區內還有很夯的藍圖彩繪牆，由設計系學生所繪製，非常值得去拍照留戀。

☀花蓮縣－花見幸福莊園

深藏森林的蘑菇屋，彷彿度蜜月了呢！

花蓮縣－花見幸福莊園。 圖／funtime 分享 facebook

彷彿走進童話裡的場景般，花見幸福莊園的的蘑菇屋超級可愛！圓圓的蘑菇屋隱身在樹林裡，伴隨著一座清澈的湖，來到這兒有種自己是白雪公主的錯覺呢！最重要的是，這蘑菇屋是可以入住的呦！一年四季，蘑菇屋旁的樹林會有不同的風景。真的很適合情侶在這裡拍下閃照，來張王子親公主的戲碼都不為過。

附近推薦住宿

夏洛克莊園民宿

夏洛克莊園民宿。 圖／agoda 分享 facebook

夏洛克莊園民宿房內的裝潢不僅是採用溫暖感的木地板，連牆壁也做成復古磚壁，再吊上一個典雅吊燈，整個房間呈現一種舒適溫馨的放鬆感。房間一出去即可看到一整片面山林和湖泊的美景，彷彿好像出國一般，沒想到台灣也可以有個這麼世外桃源的地方！

小編偷偷說：雖然面對一整片湖光山色的美景，但也只要開車15分鐘即可到最熱鬧的東大門夜市附近喔！

夏洛克莊園民宿。 圖／agoda 分享 facebook

夏洛克莊園民宿也擁有自己的私人濕地，可以和許多不怕人的鴨類共同玩耍，民宿也提供免費飼料給遊客餵養喔！

地址：花蓮縣吉安鄉干城二街125巷12號

附近景點：知卡宣森林公園、楓林步道、松湖驛站

訂房網評價：9.1/10分（by Agoda）

☀台中市－心之芳庭

歐洲花園式建築，大片草原讓人奔跑

來到台中，情侶必去的場景之一，絕對是心之芳庭沒錯！有著女孩們夢寐以求的古堡式建築。園區內分了兩大區域，約會區與慶典區，通常慶典區不對外開放，只有安排在這邊結婚的新人和家眷可以進入。若幸運碰到婚禮而開放的話，記得不要打擾到租借場地的結婚新人唷。除此之外，他們最有名的還有幸福好吃的奶酪，香醇濃郁，還有邱比特的浮印在上面，實在很適合情侶你一口我一口地吃～

☀嘉義縣－高跟鞋教堂

歐洲花園式建築，大片草原讓人奔跑

近兩年很夯的嘉義新景點－高跟鞋教堂，是座17米高的玻璃教堂，看起來莊嚴又夢幻。即使信仰不是天主教或基督教，都會想來啊！於2016年開放的教堂，因為體積的關係，在遠處就能吸引不少目光。而從高跟鞋底部往上看，更是美麗！那浪漫的氛圍都能讓來到教堂的情侶直接結婚了（？）痾不是啦～小編的意思是說這建築真的鬼斧神工，讓嘉義也可以有個新的約會場所了。

☀台南市－北門水晶教堂

在北門水晶教堂尚未完工前，就引起不少轟動。現在完工開放後，簡白的水晶教堂與旁邊的水面倒影，相互襯托出浪漫感。旁邊還有許多彩繪牆以及鐘樓等，讓這裡成為台南婚紗聖地！情侶到了這裡，走往教堂的路途上，也會感覺特別幸福！

看完小編絞盡腦汁選出這八個景點，情侶們不要猶豫就快點出發吧！台灣還有很多值得一去的景點，快點打卡閃瞎單身族們吧！（笑）單身族們，推薦你們可以揪三五好友一同去拍出美照～

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