全台免裝備露營TOP7推薦！新手也能體驗的免裝備露營區

免裝備露營介紹

Glamping 豪華露營又稱作免裝備露營，顧名思義就是不需要你自帶任何露營裝備，是個適合新手露營的好去處，另外免裝備露營的帳篷內，簡約有品味，甚是還有傢俱！有些免裝備露營區更有其他活動如：親手自製精油、果醬，天氣好的夜晚更有滿天星空伴你入眠，初次體驗露營的新手絕對會愛上。

免裝備露營區推薦

免裝備露營區推薦#1

宜蘭 夢幻露營

▲免裝備露營區推薦-宜蘭夢幻露營。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

一踏入宜蘭的東風有機休閒農場，從服務中心內就能感受到樸實及自然風貌，旁邊有一處教室在不同時節有不一樣的DIY活動，像是自製專屬的環保木筷、用自然植物提煉出最純正的精油，一整天待在露營區內也絕不無聊。

而夢幻露營的帳篷內部裝潢簡約，但有舒適的床墊不需睡睡袋，夜晚更有在地職人所張羅的無菜單buffet，在月光星空下只需好好享用美食，免裝備露營就是那麼無憂無慮。

免裝備露營區推薦#2

苗栗 柚香露露

▲免裝備露營區推薦-苗栗柚香露露。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

離苗栗火車站15分鐘的柚香露露，不只交通方便，最適合新手露營的點在於，完全不需要攜帶野炊設備，從帳篷、羽絨被、椅子到鍋碗瓢盆全具備，是百分之百的免裝備露營。

來到柚香露露只需抱持著玩樂的心情，夜晚跟家人朋友情侶一同捲起衣袖，煮一頓拿手菜，享受夜空下的幸福時刻，免裝備露營讓大家放心享受且還有「三台疊翠」的美景供視覺饗宴。

免裝備露營區推薦#3

苗栗 勤美學

▲免裝備露營區推薦-勤美學。（圖／勤美學官網） 分享 facebook

位於香格里拉樂園內的勤美學地點神秘，出入必需要有入村證還要穿過蜿蜒道路，不過進入村內保證你會愛上它的神秘。比起所謂的免裝備露營區，這裡可以說是藝術與文化的秘境，大型的竹編作品「情天幕」在陽光及夜晚燈光下有不同的氣氛。

而應映不同人數有不同的帳篷-和風帳、親子帳、蓮花帳、精靈帳，內部除了柔軟的床鋪還有冷暖氣、椅子及地毯的佈置等，夜晚在戶外的小燈泡燈光下吃著主廚的料理，來露營也能享受飯店的待遇及氛圍。勤美學從早到晚都是超適合殺底片的免裝備露營區。

免裝備露營區推薦#4

新竹 飛鳥恰恰

▲免裝備露營區推薦-飛鳥恰恰。（圖／飛鳥恰恰官網FB） 分享 facebook

從高處望下露營區，飛鳥恰恰就像是山裡的一處秘境，海拔860米的高度也是適合夏日前來的原因之一。飛鳥恰恰提供了一部分區域給免裝備露營的新手夥伴，最特別的是居然有小木屋，內部有廚房、冰箱、餐桌區、沙發客廳區樣齊全，如同在家的露營方式。另外位於山區的露營區旁有處小溪流，夏天可到溪水中觀察生態、戲水，這點肯定會吸引小朋友。而從下午到夜晚，屬於大人的精緻下午茶時光及燭光晚餐配戶外電影，絕對是人生的一大享受。

免裝備露營區推薦#5

花蓮 鹽寮民宿

▲免裝備露營區推薦-鹽寮民宿。（圖／勤美學官網） 分享 facebook

台11線的路邊便是鹽寮民宿的所在地，這裡的免裝備露營區提供了唯二的狩獵帳，內部的奢華程度等同於海景飯店，雙人床、沙發、躺椅所有裝備都很有大自然的風格，外部的躺椅讓你享受溫暖的陽光，夜晚又可躺著賞星空。

而別忘了這裡可是花蓮，走上鹽寮民宿的步道，攻頂後是一大片無邊無際的太平洋海景，這個免裝備露營區不僅適合新手露營及懶人露營，能把星空及海景一次看盡的地方有誰不愛。另外想帶寵物露營的人有福了，這裡歡迎寵物同行，所以快帶上你的毛小孩出遊，讓牠在500平的草地上自由奔跑吧！

免裝備露營區推薦#6

台南左鎮 鹿兒島親子露營區

▲免裝備露營區推薦-鹿兒島親子露營區。（圖／鹿兒島親子露營區官方FB） 分享 facebook

鹿兒島親子露營區除了是免裝備露營區，連帳篷都是都是簡約純白的星空帳篷，床鋪的上方就可以微微透出一閃一閃的星空，夏日來此更有冷氣，浪漫輕鬆又消暑。說到適合親子，露營區內有有機農場種植各式食材、動物區的可愛梅花鹿等，玩樂同時可以讓小朋友長知識。

免裝備露營區推薦#7

新竹 自然野趣

▲免裝備露營區推薦-自然野趣。（圖／自然野趣官方FB） 分享 facebook

位於尖石鄉的自然野趣露營區，分為兩大部分，可以自行攜帶帳篷只租借露營地，另一個則是免裝備露營的空中帳篷！空間非常寬廣，假日會有很多家長帶小來前來，在大片草坪上大家野餐、玩耍，相當熱鬧。位於海拔910米的山中景致也相當引人注目，你可以在空中帳外直接望向遠方山巒，無憂無慮的躺在草坪上呼吸、新鮮空氣是都市人一大享受啊！

新手露營注意事項

為了讓自己能徹底享受免裝備露營， 一定要好好注意以下事項，才能玩得開心，也讓營地區的老闆跟其他遊客都與你一同留下美好回憶。

＊提早查詢營區資訊

＊注意可預約時間，以免搶購一空

＊仔細閱讀每個露營區的營地守則，如：不可吸菸、賭博、喧嘩等等

＊攜帶個人衣物及基本洗漱用品

＊注意前往的天氣

想知道更多露營旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」