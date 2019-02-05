【整理包】美爆！全台梅花季超夯景點介紹

「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，寒冷的冬季是梅花盛開的時節，梅花也是台灣的國花，台灣各地在冬季春節時分能欣賞到梅花茂盛綻放的美景，趁著春節寒假安排一趟旅程去賞梅花吧！

宜蘭-太平山棲蘭遊樂區

宜蘭太平山四季皆有不同的美景，而棲蘭山莊則是欣賞梅花的最佳地點。棲蘭山莊每年盛開的梅花隧道，走在雪白花瓣紛飛的隧道裡，甚是浪漫，讓棲蘭山莊成為宜蘭地區最有名的賞梅聖地。

地址：宜蘭縣大同鄉太平村太平巷58-1號

台中-武陵農場

台中-武陵農場。 圖／MiNe (sfmine79) via Flickr 分享 facebook

武陵農場在一月至春節時分，是觀賞梅花的最佳時節，可以欣賞到梅花編織、大地彩布，紅梅與白梅齊開交織的景象。晚上武陵農場的滿天星斗搭配著鮮紅與雪白的梅花，更別有一番賞梅風味。

新竹-雪霸國家公園

一到三月時，雪霸國家公園是梅花綻放的時節，這裡的梅花有別於其他地方，垂枝梅就像柳樹一樣低垂綻放，隨風搖曳，在空氣中瀰漫著獨有的芬芳，坐在樹下很是愜意。這種特殊垂梅品種的花季很短暫，有興趣的朋友記得要把握時間喔！

地址：新竹縣五峰鄉

桃園-後慈湖角板山

桃園-後慈湖角板山。 圖／桃園觀光導覽網 分享 facebook

板山以前為軍事基地，解禁後這塊世外桃源才曝光，過去此處為蔣公行館，現在改建為文化故事館，來到這不僅能認識台灣光復時期的歷史也能欣賞梅花紛飛。後慈湖為蔣公與夫人散步划船的小湖，擁有豐富生態資源，兩公里的路程都為柏油路，因此不會太難前往，沿途景色優美迷人，途中還有早期留下來的指揮所、碉堡、管制鐵門、辦公室等，漫步在這裡能同時感受大自然與歷史的奧妙。

小編說：進入後慈湖是需要申請的喔！

門票：全票100元、優待票50元

地址：桃園市大溪區桃118-1鄉道

南投-信義土場梅園

位於信義鄉台21線的路途上的土梅園，步道兩旁純白無暇的梅花樹交錯，因此形成梅花走廊，走在步道上享受著梅花如白雪紛飛，這樣的景象是多麼唯美浪漫呀！

地址：南投縣信義鄉台21線99K處

南投-柳家梅園

南投-柳家梅園。 圖／蔡佩書 via Flickr 分享 facebook

南投信義鄉是台灣賞梅的好去處，也是梅子的一大盛產地，柳家梅園指標鮮明，開車方便抵達，是許多遊客賞梅的首選。一大片的梅園讓人看了賞心悅目，綠地配上潔白的梅花更讓人想席地而坐，享受此分悠哉。

地址：南投縣信義鄉自強村牛稠坑陽和巷87號

台南-梅嶺風景區

台南-梅嶺風景區。 圖／台南旅遊網 分享 facebook

梅嶺風景區海拔約在500~1100公尺之間，冬季來臨時，梅花盛開，白色梅花覆蓋整個山頭，偶爾運氣好還能遠眺雲瀑，景緻宛如人間仙境。來到梅嶺除了賞梅，更不能錯過有名的梅子雞料理，最道地的佳餚，寒冷冬天喝上一碗梅子雞湯，熱湯暖和全身，很是舒暢！

小編說：梅嶺設有免費停車位喔！

地址：臺南市楠西區梅嶺3-10號

古時有此說「春蘭、夏荷、秋菊、冬梅」，梅花在中華文化有堅忍不拔，高尚潔白的花語，冬天來臨時，趁著節日去看看皎潔無暇，彷彿白雪飄灑的梅花吧！

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