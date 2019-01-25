農曆春節台灣賞櫻景點TOP 8！ 北中南春節賞櫻花景點總整理

農曆春節台灣賞櫻景點推薦

農曆春節台灣賞櫻景點＃1

陽明山公園

▲農曆春節台灣賞櫻景點-陽明山。（圖／Pixabay） 分享 facebook

陽明山可以說是台北人的花園之一，每個季節都有不同的花朵綻放，在農曆春節期間更是有各品種的櫻花，包含了八重櫻、山櫻花、吉野櫻、昭和櫻，根據品種不同，開花的時間也會略微不同，在花鐘、陽明山遊客中心都可以欣賞到大片櫻花林，非常適合農曆春節期間和家人一起走春散散心。

農曆春節台灣賞櫻景點＃2

新北市烏來瀑布公園

▲農曆春節台灣賞櫻景點-東勢林場櫻花季。（圖／烏山頭水庫風景區FB） 分享 facebook

大多數人對於烏來的印象應該都是溫泉，其實在農曆春節期間，烏來瀑布公園的數十株櫻花樹也會同時綻放。穿過烏來老街，走過覽勝橋之後就會開始看到幾株櫻花樹，接著再往瀑布公園走，就能見到好幾株壯觀的山櫻花樹染紅了烏來山頭，十分美麗！

賞櫻之後再回到烏來老街吃吃當地的小吃、泡泡溫泉，好好享受一下春天的氣息吧！

農曆春節台灣賞櫻景點＃3

武陵農場

▲農曆春節台灣賞櫻景點-武陵農場。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

每年農曆春節最令人期待的台灣賞櫻景點就是武陵農場啦！武陵農場的櫻花通常會在2月初開始慢慢開花，大約在2月中達到盛開，由中谷向南谷、北谷延伸約3公里的賞櫻步道，擁有2.1萬株櫻花，其中最有名的就是武陵特有種櫻花-紅粉佳人，落英繽紛的粉雪畫面更是一生必看一次的浪漫場景。

不過要特別注意的是，在春節賞櫻期間通常都會有交通管制，出發前記得要先查看交通公告，小編也十分推薦可以參加有專人導覽的一日遊或是事先購買客運推出的櫻花季一日交通票券，就能讓春節賞櫻變得更省時省力喔！

農曆春節台灣賞櫻景點＃4

九族櫻花祭

如果想要趁著農曆春節出門賞櫻順便大玩特玩，揮灑一下新年的能量的話，就去南投的九族文化村吧！這裡不只有各種好玩的遊樂設施，每到春節時還有大片的八重櫻、吉野櫻、富士櫻可以欣賞，九族文化村每年都會舉辦「九族櫻花祭」，有賞夜櫻、太鼓表演、夜舞祭等非常日式風格的活動，讓人感覺真的像是在日本參加櫻花祭！

農曆春節台灣賞櫻景點＃5

東勢林場櫻花季

▲農曆春節台灣賞櫻景點-東勢林場櫻花季。（圖／東勢林場官網） 分享 facebook

每年農曆春節期間，東勢林場的山櫻花總是吸引眾多人潮前往欣賞，山櫻花又稱為緋寒櫻，花朵綻開後會向下垂，吸引綠繡眼與畫眉等鳥類前賞採蜜，因此除了欣賞滿山林的粉色櫻花之外，也能與大自然的生態親近，放鬆一下身心靈。

除了山櫻花之外，近幾年東勢林場也有開始種植吉野櫻，只是開花的時間晚一些，大約落在年後，如果不想在農曆春節期間人擠人的話，也可以晚一點再前往東勢林場賞櫻。

農曆春節台灣賞櫻景點＃6

南投特富野草坪頭

▲農曆春節台灣賞櫻景點-南投草坪頭櫻花季。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

每到台灣賞櫻季時，南投草坪頭玉山觀光茶園的深綠茶園中，就會轉變為層層疊疊盛開的櫻花李花海，一大片粉色白色交錯其中，不盡令人讚嘆！農曆春節不想去熱門景點人擠人的話，不妨可以走入山林，到南投草坪頭賞賞櫻花，送給自己和家人一個平靜的春節連假。

農曆春節台灣賞櫻景點＃7

台南烏山頭水庫櫻花公園

▲農曆春節台灣賞櫻景點-東勢林場櫻花季。（圖／烏山頭水庫風景區FB） 分享 facebook

台南烏山頭水庫是眾人皆知好山好水好玩的熱門景點之一，每到農曆春節期間烏山頭水庫露營區周邊都可見「櫻花雪」鋪滿道路的美景，在櫻花公園內更有八重櫻、南洋櫻、河津等櫻花陸續開放，其中的南洋櫻至今已有85年的歷史，結合「賞櫻祭」的櫻花飾品DIY、音樂表演等活動，讓每年初春時分的櫻花公園都相當熱鬧！

農曆春節台灣賞櫻景點＃8

屏東霧臺櫻花季

在屏東霧臺的阿禮部落，從台24線的38~48公里處，一路有長約10公里的櫻花公路，每年都會在農曆春節期間綻放，由紅、粉紅、淺粉紅、白色櫻花交織出一幅夢幻的畫面。其中最壯觀的「櫻花王」則是熱門賞櫻景點之一，結合霧臺鄉公所舉辦的「春遊霧臺櫻花季系列活動」，部落美食、手工藝文化、歌舞表演等，與櫻花一同迎接春天的到來。

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