過年有拜有保庇！北中南７間人氣廟宇 拜完順利一整年

每年過年總是少不了要舉家一起去拜拜，不僅可以去除晦氣，還可以迎財神發大財，最重要的也是保佑新的一年能夠健康又順利，儘管現今的台灣有許多人都無法完全記得真正春節傳統過年習俗與禁忌，但到寺廟參拜還是很重要的一環；本期小編為大家整理全台春節人氣參拜廟宇，大家可以參考看看唷！

北部

台北│行天宮

台北│行天宮。 圖／Z21413 via Wikimedia 分享 facebook

行天宮又稱恩主公廟，也就是救世主的意思，主祀關聖帝君，這裡香火鼎盛，許多人遇到工作、事業相關問題，都會來到這裡，請求關聖帝君指點迷津，也因此是春節過年適合前去參拜的寺廟之一；近年行天宮開始提倡環保，讓前往參拜的信眾雙手合十，以五倫八德調配的道德心香取代線香，也禁止供奉牲禮、勸止燒金紙等行為；這裡也是小編常去拜拜的寺廟，要考研究所的時候可是每隔一段時間就去拜拜求籤呢！

電話：(02)2502-7924

時間：04:00～22:30

地址：台北市中山區民權東路二段109號

台北│艋舺龍山寺

台北│艋舺龍山寺。 圖／Bernard Gagnon via Wikimedia 分享 facebook

艋舺龍山寺為台灣二級古蹟，已有262年的歷史，廟內大殿主祀觀世音菩薩，後殿則供奉媽祖、文昌帝君、水仙尊王等神祇，是台北香火最旺的寺廟之一，絕對是春節過年拜拜的好選擇；特別的是，龍山寺的月老特別有名，許多日本觀光客都特地前來拜拜，只為了求得好姻緣，單身的朋友們也千萬不要錯過囉！

電話：(02)2302-5162

時間：05:00～22:00

地址：台北市萬華區廣州街211號

新北│烘爐地福德宮

新北│烘爐地福德宮。 圖／Taiwankengo via Wikimedia 分享 facebook

位於新北市中和區南勢角山區的烘爐地，有一個極為有名的南山福德宮，已經有長達260年的歷史，廟內供奉福德正神，高聳巨大的土地公像是福德宮最大的標誌，遠遠就可以看到！這裡到了過年期間湧入各方人潮前來拜拜，是香火鼎盛的廟宇之一；另外，由於地勢較高，這裡也是很適合看夜景的地方唷！

電話：(02)2942-5277

時間：依廟方公告

地址：新北市中和區興南路二段399巷160之1號

中部

台中│大甲鎮瀾宮

台中│大甲鎮瀾宮。 圖／Fcuk1203 via Wikimedia 分享 facebook

台中大甲鎮瀾宮，俗稱大甲媽祖宮、大甲媽祖廟，主奉媽祖，至今已經有285年的悠久歷史，是相當常聽到的廟宇。最知名的盛事就是大甲媽南下遶境進香活動，過去為了守護出海人平安歸來，現在則是中部的信仰中心，香火鼎盛，也因此是過年春節必去拜拜的寺廟之一！

電話：(04)2676-3522

時間：依廟方規定

地址：台中市大甲區順天路158號

彰化│鹿港天后宮

彰化│鹿港天后宮。 圖／Regina800809 via Wikimedia 分享 facebook

彰化鹿港天后宮也是相當有名的寺廟，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基聖母神像的 廟宇，香客絡繹不絕，而且信徒眾多，每年農曆一月至三月都是進香旺季，絕對是人潮滿滿、水洩不通；雖然這間寺廟牆壁、門神已經略顯斑駁，但已經是國家三級古蹟囉！春節過年的時候，有機會也來拜拜求平安吧！

電話：(04)7779-899

時間：06:00~22:00

地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號

南部

台南│南鯤身

台南│南鯤身。 圖／Outlookxp via Wikimedia 分享 facebook

南鯤鯓代天府是小編小時候過年跟親戚們必去拜拜的寺廟，由兩座廟所組成，大廟代天府，祀奉五府千歲（李王、池王、吳王、朱王、范王）；小廟為萬善堂，祀奉萬善爺，是全台規模最大、最古老的王爺廟，現在已經是二級古蹟，除了春節參拜人潮絡繹不絕外，每年農曆4月還有王爺祭，場面十分熱鬧！

開放時間：06:00～21:00

交通：中山高（國道1）→新營交流道→鹽水（過境）→台19→義竹→縣172→海寮→台17→南鯤鯓

高雄│內門紫竹寺

高雄│內門紫竹寺。 圖／Facebook 分享 facebook

高雄的紫竹寺約有長達300多年的歷史，歷經5度重修，寺宇規模宏大，每年都會舉行3次祭典，總是有滿滿的進香人潮，寺廟偏重表演的文陣，娛神娛民，總是可以看到萬民歡騰熱鬧非凡的景像，有如嘉年華一般，作為高雄內門鄉的信仰中心，自然也是南部過年必去拜拜的廟宇之一。

電話：(07)6671-602

時間：05:00～22:00

地址：高雄市內門區觀音亭村中正路115巷18號

新年即將到來，相信大家也開始規畫新年和家人們的行程，不如到寺廟拜拜求平安，保佑新的一年身體健康、學業進步、工作順利唷！小編也在這裡預祝大家新年快樂！

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