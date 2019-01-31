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超靈驗！2019春節全台必拜廟宇TOP 6 春節走春好運到

2019-01-31 08:02ReadyGo出發前

編輯：Lemon@ReadyGo

春節連續假期的到來總是讓人期待，2019春節你有什麼打算？大年初一，出外踏青走春求好運吧！全台廟宇林立，到底拜拜該去哪？ReadyGo幫大家整理了全台6間必拜廟宇，連同周邊景點一起推薦，直接排好春節初一整天行程！

台北艋舺龍山寺

圖/艋舺龍山寺官網
圖/艋舺龍山寺官網
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位於台北市萬華區的艋舺龍山寺，是台北市定古蹟，也是外國觀光客來台必訪的宗教勝地。每年的藥師燈、平安燈、光明燈年年都吸引上千信眾徹夜排隊；廟方從除夕至初一也會懸掛兩盞大燈讓信眾由燈下躬身鑽過祈求平安，俗稱「鑽燈腳」，結束之後還能到步行到「剝皮寮」歷史街區，感受先民篳路藍縷的開拓史，重溫「一府二鹿三艋舺」的風采。ReadyGo貼心提醒，單身男女可別錯過月老，台北艋舺龍山的月老十分有名！

台北行天宮

圖/visualhunt
圖/visualhunt
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新年新氣象！誰不想存錢、理財、事業順利？那就別忘了來「台北行天宮」朝聖一下！主奉關聖帝君，關聖帝君不僅是有名的武將，更是商界的保護神！樸素的行天宮裡除了清茶與鮮花，看不到牲禮或其他供品，這裡也勸止燒金紙、添油錢等行為，只要帶著真誠的心即可。

台中大甲鎮瀾宮

圖/FB@大甲鎮瀾宮
圖/FB@大甲鎮瀾宮
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大甲鎮瀾宮建立至今已有兩百多年曆史，是大甲鎮最具規模的寺廟。每年農曆三月的『媽祖信仰遶境活動』，更是名列全世界三大宗教活動之一，讓大甲鎮瀾宮成為全台媽祖廟之首。春節時更吸引大批人潮前往參香，特別是在除夕當晚的領開運紅包及搶頭香更是吸引大批民眾前往，若還沒準備好除夕團圓飯後的活動，不妨來與大甲媽及各方信徒一起度過2019年除夕吧！

彰化鹿港天后宮

圖/FB@鹿港天后宮
圖/FB@鹿港天后宮
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鹿港天后宮與鹿港龍山寺、鹿港文祠並列鹿港三大古蹟，每年迎新春，除夕夜子時(十一時十五分)將遵循古禮迎請湄洲天上聖母至中殿視事，在此時節每年都是由彰化縣長親至主持，鹿港鎮長與地方民代仕紳、天后宮管委會齊聚一堂，祈求風調雨順，國泰民安。彰化鹿港天后宮的靈驗以及香火鼎盛，使得其信徒遍布台灣，成為過年中部最熱門廟宇之一。

雲林北港朝天宮

圖/FB@北港朝天宮
圖/FB@北港朝天宮
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北港朝天宮源自於西元1694年，媽祖神像從福建移駕至台灣，當時只有興建一座小祠堂，至今歷經多次的增建，雖然曾在1905年遭受大地震的摧殘，但重建後的北港朝天宮更是帶有中國傳統藝術之美，成為許多信徒朝聖的所在，更被稱為媽祖廟總廟。曾得到「必拜廟宇第一名」之美名，有打算來點光明燈的朋友記得抱著好緊好熱鬧的心情前來呀！

台南南鲲鯓代天府

圖/FB@南鲲鯓代天府
圖/FB@南鲲鯓代天府
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有「天下第一府」的美稱，南鯤鯓代天府因地勢形狀像鯤魚身體而得名，是全台規模最大的廟宇建築之一，也是最古老的五府千歲信仰中心。其建築由兩座廟所組成，宏偉壯觀、佔地寬廣，香火之盛更被入選為台南「八景八勝三園」之一。每年於農曆春節期間，都會舉辦「百足真人蜈蚣陣七星平安橋」祈福活動，也因此大年初一廟埕前就出現上千信眾的排隊人潮。

延伸閱讀>>脫單大作戰！全台13間「最靈驗」月老廟 參拜全攻略

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鹿港春節廟宇

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