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許淑華「比武招親」結果出爐 勝出者不認識她是誰

由蘋果收購的雜誌訂閱服務Texture，確認5/28正式關閉

2019-03-31 20:21楊又肇

隨著蘋果在春季發表會揭曉全新新聞+訂閱服務，蘋果原本收購的雜誌訂閱服務Texture證實將會在今年5月28日正式關閉。

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由於Texture由蘋果收購，並且併入旗下新聞服務平台內，成為稍早宣布推出的新聞+訂閱服務，並且以每月9.99美元價格訂閱觀看，因此未來iOS平台用戶基本上不會有太大影響，基本上可以直接透過蘋果新聞+訂閱服務取代。

不過，如果是Android平台使用者個話，可能就會因為原本的Texture app服務停止運作，導致日後將無法再次使用。

在先前公布消息中，蘋果宣佈在以「新聞+ (News+)」為稱的全新新聞服務加入雜誌內容訂閱項目，其中包含國家地理雜誌、財富、Vogue等著名雜誌，並且涵蓋娛樂、新聞、時尚、健康、運動在內內容。

內容介面部分，新聞+也會加入推薦適合內容給使用者觀看的「為您推薦 (For You)」項目，而新發行內容也會在頁面頂端呈現，或是透過下方熱門項目讓使用者觀看近期受關注內容，蘋果強調將可透過全新介面讓使用者更容易找到喜好文章。

同時，透過動態影像、高解析度照片，以及豐富圖文內容，蘋果認為將能重新詮釋雜誌上的圖文張力，並且帶來更具沉浸感的閱讀感受。而針對iPhone螢幕相對較小裝置最佳化之餘，蘋果更說明新聞+服務在螢幕較大的的iPad裝置有更好呈現效果。

除了新增更多雜誌內容，蘋果更宣佈包含theSkimm、The Highlight、Vulture、Grub Street、The Cut、TechCrunch，甚至也加入與洛杉磯時報、華爾街日報合作訂閱內容，更針對加拿大地區增加The Star內容合作，藉此排除先前新聞媒體內容拒絕與蘋果合作傳聞。

而在訂閱方案部分，蘋果表示過去如果逐一訂閱所有雜誌內容的話，一年至少需要花費8000美元，但在蘋果全新新聞訂閱服務，僅需花費每月9.99美元即可閱讀所有內容，同時首次訂閱更可享第一個月免費使用優惠，另外也能以相同價格與家人共享訂閱方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

雜誌洛杉磯華爾街

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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