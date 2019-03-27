Apple Arcade遊戲訂閱玩到飽、無廣告 更沒有In-App課金
傳聞的 Apple 遊戲訂閱服務也在 Apple 春季發表會登場，正式名稱為「Apple Arcade」，玩家只要每月付費訂閱費用就可以遊戲玩到飽，暢玩所有 Apple Arcade 的遊戲。
Apple 公布參與 Apple Arcade 的遊戲開發商包括被 Sega、Devolver Digital、Disney 迪士尼等。
這些訂閱遊戲原本都需要單獨付費購買，而最重要的是訂閱的遊戲沒有廣告、沒有 In-App 應用內購買選項，也就是說不需要課金也能開心玩遊戲。
據 Apple 指出 Apple Arcade 推出時將提供超過 100 款遊戲，而且支援 iPhone、iPad、Mac 和 Apple TV，並且所有遊戲都可以使用離線玩，遊戲進度則是會保存在雲端，可以在各種裝置無縫接續遊戲。
Apple Arcade 遊戲訂閱會在 App Store 自成一個區塊，玩家可以在 App Store 訂閱。只是… Apple Arcade 雖然已經亮相，也預計將在全球 150 個以上國家推出，但要等到 2019 年秋季才會登場，而且要到時候才知道每月訂閱價格。
圖片及資料來源：Apple
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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