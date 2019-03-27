Apple Card十大功能太狂 蘋果打趴市面上信用卡

2019-03-27 19:36 聯合新聞網 綜合報導



蘋果與春季發表會推出Apple Card，顛覆傳統信用卡卡面設計。圖／摘自發表會 分享 facebook

蘋果春季發表會推出軟體服務搶救營收，亮出Apple Card時，立刻擄獲了許多台灣網友的心，成為新一代神卡。此為Apple Pay的延伸支付方式，可另外申請鈦合金實體卡片，執行長庫克在台上高喊10個市面上信用卡沒有的功能，預計於今年底通行全球40個國家。

1.線上申請Apple Card只要幾分鐘就能開始使用，不需苦等數日才能取得信用卡。

2.全球商家只要有Apple Pay支付功能就可使用Apple Card，而且它設置在Apple Wallet裡，出外不佔空間。

3.想詢問任何Apple Card的問題，只要透過imessage就可以得到回應。

4.Apple Card提供財務健康指標，財務支出細項還能類別區分、地點分類，整個一目了然。

5.Apple Card不玩「積分點數」這一招，讓果粉們消費就能直接得到現金回饋，而每日回饋現金「Daily Cash」沒有上限。

6.如果有Apple Card在App Store、iTunes、Apple Music、Apple News+等蘋果官方的消費行為，Apple Card可獲得現金回饋3%；一般消費通路可以獲得2%；實體信用卡消費則僅有1%。

7.信用卡利息方面，Apple Card隨時可以繳費，也能隨時計算不同還款方式的利息，打破一般信用卡還款利息的規則。

8.Apple Card免年費、免轉帳費、免跨國手續費，免繳延遲付款罰金等。

9.Apple Card沒有固定卡號，透過touch ID、Face ID授權保護信用卡隱私，而且官方不會知道用戶購買行為，高盛銀行也不會將任何訊息賣給廣告商。

10. Apple Card是與高盛銀行、MasterCard萬事達卡合作，全世界通用。

不過，台灣金管會會開放Apple Card嗎？金管會銀行局副局長莊琇媛表示，對Apple card的詳細運作機制不清楚，無法判斷支付工具的性質。

若Apple Card屬於信用卡，且蘋果公司想在台發行Apple card，應依「信用卡業務管理機構辦法」規定，需經金管會核准的信用卡業務機構才能發行，至於Apple card無卡號的設計，相關辦法沒有規定卡面上是否一定要登載卡號。