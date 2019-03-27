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蘋果新聞+訂閱服務能否成為媒體業者救星？ 關鍵還是在於內容

2019-03-27 16:14楊又肇

稍早宣布推出的新版新聞+訂閱服務中，蘋果宣布與華爾街日報在內新聞媒體建立合作關係，讓使用者透過每月9.99美元的訂閱方案也能閱讀華爾街日報提供內容。但相比華爾街日報本身同樣藉由每月39美元的付費訂閱方案，使用者透過蘋果新聞+訂閱服務所能觀看內容僅包含3天以內的文章，顯然華爾街日報與蘋果的合作確實會作明顯區隔。

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在與蘋果新聞+訂閱服務合作中，華爾街日報僅開放3天以內的文章內容提供閱讀，不過使用者同樣可以觀看所有類別文章，但與華爾街日報本身以每月39美元價格收費使用的訂閱方案，會有無法瀏覽更早之前文章內容的使用差異。

此外，華爾街日報也同時保留可在未來取消與蘋果新聞+訂閱服務合作權利，意味日後華爾街日報依然可以評估營收分潤等效益表現，決定是否繼續與蘋果合作。

就蘋果與華爾街日報合作情況，有相當大的成份在於向市場澄清新聞媒體業者拒絕與蘋果合作，同時也能藉由與華爾街日報的合作說服更多新聞媒體加入新聞+訂閱服務。而在華爾街日報的角度來看，與蘋果合作或許並不會有吃虧情況。

首先在僅提供使用者觀看3天以內的文章內容，同時允許使用者觀看所有類別文章，將可讓華爾街日報透過蘋果服務展示其提供內容品質，進而吸引更多使用者訂閱。另一方面，華爾街日報也能藉由與蘋果合作測試水溫，藉此分析使用者閱讀喜好，進而擬定不同內容提供方式，推動希望觀看更多內容的使用者可以轉向使用華爾街日報本身提供訂閱服務。

不過，從華爾街日報與蘋果合作模式來看，最重要的關鍵還是在於內容本身是否值得閱讀，否則也僅只是增加一個可供閱讀觀看的管道，卻無法進一步刺激使用者花費金錢訂閱內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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