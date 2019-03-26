蘋果強攻軟實力 問鼎遊戲金融OTT

2019-03-26 14:31 中央社 台北26日電



蘋果春季發表會推出的新服務劍指OTT、遊戲、金融等市場，蘋果盼以全球近10億iPhone用戶的先天優勢，用服務營收彌補iPhone銷售下滑，也要擔憂將衝擊聚焦硬體製造的台灣供應鏈。

蘋果在台灣時間26日凌晨1時於加州賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater）舉辦「春季發表會」，由蘋果執行長庫克主持，一如外界預期，這次發表會「軟重於硬」，一共推出4大新服務，分別為新聞Apple New+、串流影音Apple TV+、遊戲訂閱服務Apple Arcade，也推出可現金回饋的Apple Card實體信用卡。

去年蘋果硬體銷售雜音不斷，反倒是軟體服務表現亮眼，蘋果在軟體服務上下更多功夫，蘋果今天就指出，App Store推動了App經濟，並為全球開發者帶來1200億美元的獲益，每週訪問人數超過5億人。

根據蘋果去年11月公布的財務資料顯示，來自iPhone的營收近6成，Mac筆電為12%，iPad則有7%；軟體服務貢獻營收16%，被認為成長空間龐大。

3C達人林小旭今天對中央社記者表示，今年春季發表會最讓人驚喜的環節就是Apple Card信用卡亮相，有Wallet裡的虛擬卡，也有實體的電鍍鈦金屬卡，主打免年費、現金回饋，可透過iPhone直接申請、卡片沒有卡號，身分識別來自臉部辨識，頗有「純網銀」的意味。

Apple Card信用卡預計今年夏天在美國市場率先推出，但未來能否成功落地到其他國家包括台灣，還有待觀察，林小旭認為端看金融法規是否開放，以及各國金融業者的合作方式，也有可能像是蘋果旗下AppleWatch的心電圖功能或是e-SIM一樣，目前尚無法順利讓消費者使用或普及。

已有網友比喻Apple Card是「信仰之卡」，這款卡片材質是白色電鍍鈦金屬，還有蘋果LOGO，外型吸睛，也提供免等待客服、現金回饋等，推估對台灣果粉也具有吸引力。

另外，本場春季發表會的重頭戲則是蘋果影視訂閱服務Apple TV+，現場星光熠熠，宣示Apple將與原創內容產業合作，並將推出影音串流服務，進攻OTT市場，與Netflix、愛奇藝等全球大咖一較高下。

林小旭認為，除了串流影音Apple TV+之外，加上新聞Apple New+、遊戲訂閱服務Apple Arcade，可窺見蘋果想當「媒體霸主」的企圖心。

以遊戲服務來說，林小旭觀察，蘋果首創遊戲「吃到飽」服務，但與目前一般玩家通常是在特定時間內，鍾情沈迷1到3款遊戲的需求不一定吻合，還要看市場的接受度。

值得注意的是，Google推出雲端遊戲串流服務Stadia後，蘋果也推出Apple Arcade，林小旭認為，這都在證明，科技巨擘積極嘗試將延伸新觸角到各領域，希望以軟體服務的營收來彌補硬銷售的下滑。

然而，令人擔憂的是，股市資深分析師林成蔭表示，蘋果高毛利的服務事業占營收比重越來越高，有利抵銷硬體銷量下滑的影響並提升獲利，反觀負責硬體製造的台灣供應鏈，則會受到較大傷害；不過，也有可能透過蘋果新服務提升iPhone用戶黏著度，刺激銷量，後續還要觀察成效。

不只供應鏈恐受影響，產業人士也分析，蘋果推出的新服務雖然能不能落地台灣都還是未知數，但能確定的是，蘋果瞄準的都不是什麼新市場，將直接挑戰台灣電信業、電子書、遊戲業、金融業者等既有業者推出的相關服務，甚至因為蘋果已掌握手機硬體「最後一哩路」，這些國內業者有可能被「直接跳過」。