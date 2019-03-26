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觀點／蘋果春季發表會聚焦服務項目 但似乎仍稍嫌不足？

2019-03-26 14:30楊又肇

先前一口氣先以新聞稿形式公布新款硬體產品，同時在此次春季發表會上也集中在軟體服務內容，即便在最後壓軸也未提及傳聞中的新款iPod touch，蘋果顯然希望將此次重心放在可以帶來更大獲利的服務項目。

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此次將所有發表內容聚焦在服務項目，更凸顯蘋果計畫讓服務項目可以成為重點獲利來源的想法。而這樣的想法，其實蘋果早在近幾年就開始陸續規劃，從幾次的發表會內容持續說明iTunes、App Store，以及Apple Music等服務項目成長與獲利表現，加上去年宣佈收購Texture雜誌訂閱平台，並且以此打造全新新聞訂閱服務，蘋果也更加積極跨入原創影音內容製作。

而此次同步推出的Apple Card，則是屬於Apple Pay服務的延伸，更是蘋果與高盛銀行攜手合作，首度跨入純網銀服務的第一步，透過循環利率更低的虛實信用卡，以及無上限的現金回饋機制持續吸引消費者使用，藉此擴展Apple Pay服務使用率，同時也能為日後可能推出更多純網銀服務做準備。

至於在遊戲內容方面，蘋果表示雖然App Store平台已經累積不少遊戲玩家，同時也有越來越多遊戲內容在App Store上架銷售，但整體而言還是以廣告支撐，或是提供app內購買額外內容的「免費」遊戲吸引最多人下載遊玩，因此宣佈推出Arcade」遊戲訂閱服務便是為了改善付費下載遊戲較少人使用的情況，讓使用者可以更簡單方式遊玩更多遊戲內容，藉此增加付費下載遊戲內容使用率。

雖然蘋果並未透露「Arcade」遊戲訂閱服務具體計費方案，但依照一般訂閱使用模式多半會依照遊玩時間等情況，依照一定比例將營收獲利拆分給遊戲開發者。加上遊戲開發者依然可以在App Store維持付費下載使用模式，同時也能選擇加入「Arcade」遊戲訂閱服務，因此對於遊戲開發者來說，將能有更多元發展獲利機會，甚至可以透過「Arcade」遊戲訂閱服務推廣旗下遊戲作品。

在先前已經推行的TV app方面，蘋果則是進一步簡化內容使用方式，讓使用者可以直接透過單一蘋果服務帳號，即可選擇訂閱觀看所有與TV app整合的頻道內容，無需額外申請註冊頻道服務所需帳號。另一方面，蘋果更進一步將TV app開放三星、LG、Sony、Vizio，以及Roku、Fire TV等電視與機上盒裝置使用，讓更多使用者也能透過Apple TV以外裝置使用蘋果所提供影音內容，包含在iTunes上架的電影、電視劇，以及此次同步發表的Apple TV+原創節目內容

類似的作法，其實就像蘋果在Apple Music服務同時開放Android平台裝置使用，藉此吸引更多人訂閱使用，此次讓TV app登上更多裝置平台，預期也是為了吸引更多人觀看蘋果所提供影音內容。

不過，跟「Arcade」遊戲訂閱服務一樣，蘋果也未說明Apple TV+服務費用計算模式，僅說明最快要等到今年秋季才會公布更具體消息。

另一方面，在全新新聞+訂閱服務中，蘋果除了宣佈將加入眾多雜誌訂閱內容，同時也確定與華爾街日報、洛杉磯時報等媒體業者合作內容，更強調僅需每月花費9.99美元即可閱讀所有內容，但從華爾街日報本身也同樣提供付費訂閱內容情況來看，顯然將會與蘋果合作內容產生區隔，以利維持本身服務獲利優勢，而其他媒體與蘋果的合作也可能會採相同模式。

同時，從蘋果此次特別強調與華爾街日報等著名媒體締結合作，顯然也是為了澄清日前市場傳聞大型媒體對於蘋果新聞訂閱服務質疑情況，只是從蘋果推行的新聞訂閱服務依然僅侷限在iOS、Mac裝置使用，顯然還無法全面說服媒體業者加入合作，若Google此次藉由Android市佔優勢疼樣提出類似服務的話，很有可能會直接影響蘋果此項服務發展。

※相關連結》

蘋果AppleApple TVArcade

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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