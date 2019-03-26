蘋果全新原創影音、遊戲和新聞服務 春季發表會四大重點整理

Apple發表 Apple TV+原創影片訂閱服務，集結全球大咖影視創作者製作全新精彩節目。圖／發表會截圖 分享 facebook

一如外界猜測，這場發表會宣佈了一連串服務，並且抓住了全球最有影響力的許多內容到自己的「大平台」。Apple 清點了旗下內容服務，新聞、遊戲、影視甚至金融「全都要」。

Apple News+

蘋果新聞一向強調品質，除了各家都有的 AI 推薦，更請編輯人工審核優質內容。庫克提到以文章數來說，現在 Apple News 已是全球第一大的新聞 app。而這次主要增加了雜誌，首波 300 多家內容供應商，包括 National Geographic、WIRED、Vanity Fair、The New Yoker、Wall Street Journal、Rolling Stone 等，橫跨各領域的領頭雜誌，將以更具動態、更適合行動裝置的形式展現。

除了標題動畫、資訊圖表，雜誌的封面照也動了起來，防輻哈利波特的世界再現。

這場發表會蘋果強調隱私，雖然會藉助 AI 機器學習來推送更加客製化的內容，但是一切最後於裝置運算（從過去幾場 iPhone 發表會的 AI 晶片就能看出蘋果為邊緣運算鋪路），並不會追蹤使用者行為，因此亦無從把用戶資料販售給廣告商。

訂閱這數百本精選雜誌，每月 9.99 美元（約台幣 300 元）且可家族共享不必額外收費。Apple News+ 即日起上線，首月免費，但目前僅在美國與加拿大推出，秋季預計再增加英國與澳洲。

發表會的合作雜誌雖然跨多領域，而且從紙本老牌到數位原生媒體皆有，但皆為英文媒體，到在地化普及可能還需要一些時間。

> 蘋果打造全新新聞訂閱服務 每月9.99美元雜誌、新聞內容吃到飽

Apple News+增加了超過300本刊物，滿足各種不同喜好讀者。圖／蘋果提供 分享 facebook

Apple Card 與 Apple Pay

另一項驚人項目就是：Apple 要推出信用卡啦！儘管傳聞已久，但 Apple Card 與 Apple Pay 深度整合，可以直接在 app 內申請，另外針對不能使用 apple Pay 的店家，也有實體卡可刷。

庫克提到現在 Apple Pay 已突破 100 億次交易，除了在澳洲等市場有亮眼市佔，還有部分城市的交通卡整合，預計接下來會在美國幾個大城市支援交通卡功能。

而 Apple Card 是與高盛和萬事達卡合作發行，強調安全與透明，可以清楚地自動記帳，用機器學習把商店代號轉換成使用者看得懂的商店，並且自動分門別類，消費地點也整合 Apple Maps。信用卡繳費方面也不再引導消費者欠下循環利息債務，用低利率定且可自設短期付款（不再必須間隔一個月）。根據使用者選擇的付款間隔與金額決定利率且沒有年費、內部費用、超額費等多餘費用，所有金額一目了然，要幫助使用者提升財務健康。

Apple 強調隱私，一樣不會紀錄這些消費記錄與財務健康的智慧功能，皆在裝置端運算。

實體卡採用鈦金屬且雷射雕刻姓名，沒有卡號、安全碼、到期日、簽名，重要資訊通通都包含在 Wallet app 裡面。

優惠方面也不馬虎，Apple Card 不玩點數，直接祭出綁 Apple Pay 每日現金回饋 2%，Apple 直營店 3%，實體卡 1% 回饋。可惜目前僅在美國推出。

> 蘋果也推出網銀信用卡「Apple Card」最高可享3%現金回饋

Apple Arcade

庫克表示，擁有 10 億玩家的 Apple Store 可說是世界大遊戲平台，並宣佈 Apple Arcade 獨家遊戲訂閱服務。

Apple Arcade 首波將推出 100 多款獨家遊戲，並且持續新增，只要訂閱就能下載所有的遊戲，並且可以跨裝置離線遊玩。這些遊戲沒有廣告、沒有加值購買機制，家庭共享免加費用。

雖然 Apple 強調這些遊戲可以在 PC、平板、手機等裝置遊玩，但是以畫面以及獨家的項目看起來，應該是屬於高品質手機遊戲，和各家遊戲平台目前強調的 PC 遊戲非常不同。

預計今年秋天在 150 多個地區上線。

> 蘋果推出遊戲訂閱服務「Arcade」 主打可離線遊玩、多人共享

2019年秋季，Apple Arcade將透過iOS、macOS與tvOS上App Store的全新標籤頁，在150多個國家推出。圖／蘋果提供 分享 facebook

Apple TV 如同預測，以 app 形式推出了跨裝置服務，不再只是綁在 Apple TV 硬體上。但是更驚人的是 Apple TV+ 整合了傳統電視、運動頻道、電影，甚至還有 Hulu 串流服務，讓觀眾能在同一個 app 中吳鳳觀看內容，並依需求選擇訂閱不同服務或頻道，而且無廣告，支援離線收看並強調優秀的畫質與音質。家族共享依然不加價。

新的介面與內容預計 5 月上線，而且不只 MWC 的三星、LG 智慧電視等硬體支援，今年秋季在 Mac 電腦、Apple TV、Roku、Amazon FireTV 都可收看 Apple TV+。

最後， Apple 更找來史蒂芬史匹伯等好萊塢大導與明星現身，發表會頓時轉成有如奧斯卡的氛圍。同時也接連發表一連串自製內容，卡司之堅強甚至還找來歐普拉當壓軸，宣布主持 Apple 自製的讀書與作者訪談節目。

這次 Apple 一口氣抓住了雜誌、遊戲、影音的訂閱市場，而且直接進攻金融領域推出信用卡，加上最後自製內容的眾星雲集，最新流行的各領域訂閱商業模式都跟上一波，也可見在硬體碰到瓶頸， iPhone 銷售主力榮景不再的轉型意圖。

Apple 跳出來做個大內容平台，由上往下一口氣就是全球服務，Netflix 等同樣平台業者，甚至信用卡業者應該感受到不小的壓力，不過以內容看來， Apple 要在地化可能得等待一些時日，平台們還有空間做好準備。

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