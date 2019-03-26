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蘋果全新原創影音、遊戲和新聞服務 春季發表會四大重點整理

蘋果推出遊戲訂閱服務「Arcade」 主打可離線遊玩、多人共享

2019-03-26 05:39楊又肇

在去年開始傳聞計畫推出訂閱式遊戲服務之後，蘋果終於在此次春季發表會上揭曉iOS平台上的遊戲訂閱遊玩服務「Arcade」，其中將收錄超過100款全新、獨佔遊戲內容，並且強調可以離線下載遊玩，更能與家人共享使用。

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如同先前預測，蘋果終於針對iOS等平台推出名為「Arcade」的遊戲訂閱服務，讓使用者能透過單一訂閱方案遊玩各類付費遊戲，並且對應離線下載遊玩，同時不會在遊戲中出現任何廣告，或是需要額外付費下載更新內容情況，甚至可以與家人共享相同訂閱方案。

而預計收錄遊戲內容，將包含獨立開發者、大型遊戲工作室，其中包含知名「FF之父」坂口博信打造遊戲新作，以及包含王友健、Will Wright在內知名遊戲製作人打造的原創遊戲內容，初期將會收錄超過100款全新獨佔遊戲內容。

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根據蘋果說明，目前App Store已經收錄將近30萬款遊戲內容，並且吸引全球超過數億名玩家遊玩，此次為了協助更多以付費形式提供遊玩的遊戲增加市場競爭，並且提昇更多遊玩比例，蘋果期望藉由訂閱方式讓更多玩家願意接觸這些遊戲作品。

Arcade服務預計在今年秋季在全球超過150個國家地區推出，並且開放ArcadeiOS、macOS與tvOS平台使用，預計在今年WWDC 2019前後將會持續吸引更多遊戲開發者加入此項服務。

目前確定會登上Arcade服務的遊戲，分別包含由Klei Entertainment 製作的《Hot Lava》、由Snowman製作的《Where Cards Fall》、由Annapurna Interactive製作的《The Pathless》、由SEGA製作的《Sonic Team Racing》、由Revolution Software製作的《Beyond a Steel Sky》、由LEGO製作的《LEGO Brawls》、由Cornfox & Bros.製作的《Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm》、由Blowfish Studios製作的《Projection: First Light》，以及由Directive Games Limited 製作的《Enter The Construct》，預計會在今年底登上Arcade服務。

蘋果表示，藉由目前App Store在全球推動顯著的app使用浪潮，同時也推動龐大的遊戲內容使用率，因此認為推出藉由按月訂閱使用模式，將能吸引更多人接觸更具獨創的遊戲內容，讓更多投入遊戲創作的使用者創意可以被更多人看見。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果ArcadeiOS電玩單機遊戲

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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