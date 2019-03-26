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蘋果全新原創影音、遊戲和新聞服務 春季發表會四大重點整理

歐普拉、史匹伯也站台！蘋果正式揭曉原創影音頻道「Apple TV+」

2019-03-26 05:44楊又肇

在此次春季發表會上，隨著著名導演Steven Spielberg、Ron Howard、Octavia Spencer、Reese Witherspoon、Jennifer Aniston、J.J. Abrams、Jason Momoa、M. Night Shyamalan、Jon M. Chu等好萊塢電影或電視熟悉面孔登場，甚至還找來芝麻街系列著名角色大鳥，以及日前確定與蘋果合作的綜藝名嘴Oprah Winfrey壓軸登台，蘋果也正式宣佈推出旗下原創節目頻道服務「Apple TV+」。

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過去透露將投入原創節目內容製作許久，同時也確認斥資與好萊塢攜手合作之後，蘋果此次宣佈推出的原創節目內容服務Apple TV+預計會在今年秋季正式推出，初期預計會在全球超過100個國家地區推行，而實際訂閱服務則要等到今年秋季公布。

透過上述此次邀請好萊塢知名人士站台，並且詮釋內容張力如何吸引目光關注，同時也為蘋果此項預計在秋季推行服務背書。而就蘋果說明，Apple TV+預計收錄豐富的原創作品內容，但具體收錄作品預期要等到後續，或是選在今年秋季才會正式公布。

另外，實際計費方式目前也尚未公布，但不少人猜測有可能會與Netflix每月計費方案相近，因此有可能會同樣以每月9.99美元方式計費，並且不會有其他廣告內容干擾。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果Apple TVApple串流影音

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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