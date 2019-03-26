搭配新款TV app 其他品牌電視也能使用Apple TV+影音內容

針對先前推出的TV app，蘋果在春季發表會上確定將會將此款app推行到更多裝置，其中包含年初已經建立合作的三星、LG、Sony、Vizio新款連網電視，以及Roku、亞馬遜Fire TV機上盒裝置，藉此讓更多人可以使用蘋果旗下電視內容服務，而非僅侷限使用Apple TV裝置。

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除此之外，蘋果也宣佈包含本身提供iTunes內容，以及先前已經建立合作的CBS All Access、Cinemax、Comedy Central、HBO、Showtime、Starz頻道內容服務，以及此次同步揭曉的全新Apple TV+原創影音內容，也會透過新款TV app進駐更多裝置使用。

而在觀看使用方面，新款TV app也會加入藉由機器學習運作的「接下來請看 (Up Next)」，以及「為您推薦 (For You)」功能介面，讓使用者可以更容易觀看喜好內容。不過，透過Siri數位助理服務快速以聲控方式尋找、播放影片內容的功能，目前依然只能在Apple TV上使用。

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根據蘋果說明，新款TV app會在今年春季率先進駐三星旗下連網電視產品 (恰好呼應年初CES 2019說明旗下電視將可支援蘋果iTunes服務內容說法)，至於接下來預計何時進駐LG、Sony、Vizio等連網電視，以及Roku、Fire TV機上盒，則尚未確認。

另外，對應iOS、tvOS裝置使用的新版TV app則會在今年5月開放更新，而macOS版本則要等到今年秋季才會正式更新。而使用者將可透過TV app直接觀看合作收錄內容，將無需透過額外的app、帳號密碼登入觀看。

蘋果預計在全球超過100個國家地區推行新款TV app服務，但不確定是否會包含台灣在內地區，同時預期各地區收錄內容也會因授權而有差異。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》