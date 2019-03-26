蘋果也推出網銀信用卡「Apple Card」最高可享3%現金回饋

針對推行已久的Apple Pay服務，蘋果執行長Tim Cook除了說明目前Apple Pay已經在2019年開始至今推動高達100億美元交易量，其中在美國地區佔據70%行動支付比例，加拿大地區更佔據80%比例，在澳洲地區更有高達99%使用比例，並且在全球超過40個國家推行，其中更包含在倫敦、莫斯科、東京、北京、上海、廣州地區被當做交通卡廣泛使用，蘋果更計畫在美國境內波特蘭、芝加哥與紐約市開放以Apple Pay當做交通卡使用。

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而在此次更新重點，蘋果則是證實與高盛銀行合作推行已MasterCard形式發行的虛擬信用卡「Apple Card」，讓使用者可在線上申請之後，當做Apple Pay服務付款金融卡使用，另外使用者可以額外申請獲得的實體卡更標榜不會標註任何卡號、安全碼，同時也不會有使用年限與需要簽名欄位，並且能夠用於一般未提供Apple Pay付費服務的零售通路，而消費資訊也會與Apple Card服務連動。

為了吸引更多人使用，蘋果在Apple Card增加名為「Daily Cash」的現金回饋機制，讓使用者在每一筆消費都能獲得一定比例的現金回饋，例如在一般消費通路可以獲得2%回饋，在蘋果旗下通路則可獲得3%回饋 (但以實體信用卡消費則僅有1%比例回饋)，同時更以市場最低循環利率計費，而Daily Cash現金回饋更可當做一般現金使用，意味使用者可以將Daily Cash應用在線上或線下購買行為，並且不限消費地點，現金回饋更採無上限設計，讓現金回饋有更大使用效益。

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除此之外，Apple Card服務也會提供各類消費統計，例如消費明細、Daily Cash回饋累積狀況，以及當月消費行為分析，讓使用者能依照數據決定當下應該透過Apple Card，或是以其他綁定Apple Pay服務且回饋優惠更好的信用卡進行消費。

Apple Card將會在今年夏季率先於美國境內推出，但其他地區是否也會跟進推出相同服務，則依然要看各地區金管機構是否批准此項服務。

此次宣佈推出虛擬信用卡Apple Card服務，某種程度上也意味蘋果開始攜手高盛銀行跨入純網銀服務發展，但不確定未來是否會進一步推出更多線上網銀服務項目。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》