蘋果打造全新新聞訂閱服務 每月9.99美元雜誌、新聞內容吃到飽

蘋果執行長Tim Cook在春季發表會一開始便以「服務」內容作為切題，並且強調蘋果在推出諸多硬體產品之餘，同時也相當著重軟體端的服務內容，例如過去在iOS等裝置推行的Siri、Apple Pay、蘋果地圖等服務，藉此讓眾人日常生活與工作應用變得更便利，同時更確保個人隱私安全，甚至進一步提昇專業度表現與個人化體驗。

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在此次春季發表會上首度揭曉的服務，就是全新設計的新聞 (News)服務，同時也說明過去收購數位雜誌訂閱平台Texture推行的此項服務，已經成為iOS平台上最受歡迎的新聞觀看來源。

此次更新內容中，蘋果更宣佈在全新設計的新聞服務加入雜誌內容訂閱項目，其中包含國家地理雜誌、財富、Vogue等著名雜誌，並且涵蓋娛樂、新聞、時尚、健康、運動在內內容，同時全新設計的新聞服務將以「新聞+ (News+)」為稱。

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內容介面部分，新聞+也會加入推薦適合內容給使用者觀看的「為您推薦 (For You)」項目，而新發行內容也會在頁面頂端呈現，或是透過下方熱門項目讓使用者觀看近期受關注內容，蘋果強調將可透過全新介面讓使用者更容易找到喜好文章。

同時，透過動態影像、高解析度照片，以及豐富圖文內容，蘋果認為將能重新詮釋雜誌上的圖文張力，並且帶來更具沉浸感的閱讀感受。而針對iPhone螢幕相對較小裝置最佳化之餘，蘋果更說明新聞+服務在螢幕較大的的iPad裝置有更好呈現效果。

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除了新增更多雜誌內容，蘋果更宣佈包含theSkimm、The Highlight、Vulture、Grub Street、The Cut、TechCrunch，甚至也加入與洛杉磯時報、華爾街日報合作訂閱內容，更針對加拿大地區增加The Star內容合作，藉此排除先前新聞媒體內容拒絕與蘋果合作傳聞。

而在訂閱方案部分，蘋果表示過去如果逐一訂閱所有雜誌內容的話，一年至少需要花費8000美元，但在蘋果全新新聞訂閱服務，僅需花費每月9.99美元即可閱讀所有內容，同時首次訂閱更可享第一個月免費使用優惠，另外也能以相同價格與家人共享訂閱方案。

全新新聞訂閱方案預計從即日起率先於美國、加拿大地區推行，分別支援Mac、iPhone與iPad裝置使用，其中更針對加拿大地區額外推行英語與法語內容，預計今年秋季接續進駐澳洲與英國地區，目前暫時還無法確定未來是否加入中文在內內容。

另外，蘋果更強調此項服務並不會記錄使用者觀看過哪些內容，同時也不會將相關數據提供給任何廣告服務使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》