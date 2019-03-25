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剛繳完錢「繳費單」又來！ 網：第四台廣告單惡意詐騙

等等蘋果春季發表會有哪些重點？現場直播搶先看

等等蘋果春季發表會有哪些重點？現場直播搶先看

2019-03-25 19:25聯合新聞網 綜合報導

蘋果春季發表會將在美國時間3月25日上午10點（台灣時間3月26日凌晨1點）舉行，主題為「好戲，登場」（It's show time.），地點選在賈伯斯劇院，官網提前釋出現場直播畫面，彩排過程也一同曝光。

稍早彩排過程中，外媒MacRumors記錄到美國隊長Chris Evans來電被拒接、蘋果執行長庫克和籃球明星Kevin Durant的iMessage對話，目前現場則只是無限輪播Apple Map的導航畫面。

美國隊長Chris Evans來電被拒接。 圖擷自MacRumors
美國隊長Chris Evans來電被拒接。 圖擷自MacRumors
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官方日前公布新款iPad系列與iMac、AirPods規格更新，明顯想告訴果粉們此次主角是服務內容，而非大家過去關注的硬體新裝置。市場分析，蘋果的大政方針正是加強服務部門的營運，來因應iPhone預期中的銷售減緩。

根據去年11月蘋果公布的財務資料顯示，iPhone系列的營收近60%，Mac筆電系列12%，iPad系列7%，而軟體服務營收有16%，幾乎是Mac與iPad系列的加總，成長空間極大。

發表會軟體四重點

一、新聞雜誌服務

蘋果改變傳統新聞閱讀方式，將用單一月付價格閱覽多家報章雜誌的付費內容。

二、原創影音串流訂閱服務

蘋果全新影音串流服務將整合多個影音串流平台（OTT）和電視頻道，用戶訂閱後不需切換不同業者的應用程式，並以按月方式計費。

官方也想以原創內容和對手Netflix區隔，據傳已為原創影視內容投資10億美元，5齣節目蓄勢待發，另有逾30齣節目在製作中。

三、串流遊戲訂閱服務

蘋果從去年下半年和遊戲開發商計畫是綁定數個遊戲打包銷售，收費模式與影音串流訂閱服務相同，可能以付費下載遊戲內容為主，不會出現目前常見的免費遊戲。

四、iOS 12.2正式版

蘋果將更新iOS 12.2的Apple Pay，將成為與高盛在信用卡合作的基礎，且有全新的訂閱服務管理、介面也加入「遙控器」APP，還有4款全新的動畫表情（Animoji）。

發表會硬體三重點

一、AirPower

蘋果將公布可同時為iPhone、Apple Watch、AirPods使用的無線充電盤AirPower，遲遲未推出的原因是有一家公司搶在蘋果之前申請註冊AirPower商標，多次遞交反對申請無果後，蘋果乾脆收購AirPower商標，才得以開放銷售。

二、iPod Touch 7

傳聞新款iPod Touch將採用無瀏海的全螢幕設計，外觀像沒有瀏海的iPhone XR，規格為4.9吋。

三、iPhone SE 2

iPhone SE是2016年上市的小尺寸手機，較便宜的售價和完整的功能深受用戶喜愛，傳聞規格為全螢幕4.2吋的設計，搭配前置500萬像素、後置1200萬像素鏡頭，還有與iPhone7同款A10晶片處理器，因為蘋果高價手機策略失敗，希望藉由新款iPhone SE刺激銷量。

蘋果官網提前釋出春季發表會現場直播畫面。 圖／取自蘋果官網
蘋果官網提前釋出春季發表會現場直播畫面。 圖／取自蘋果官網
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蘋果Apple串流影音iOS

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