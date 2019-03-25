蘋果春季發表會預測：聚焦串流服務內容 顛覆「電視」使用體驗

蘋果即將在台灣時間3月26日凌晨1點於美國加州飛碟總部內的賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater)舉辦春季發表會，主軸預期將會聚焦在全新新聞訂閱服務、原創影音串流服務，以及串流遊戲訂閱服務，同時依照先前已經透過新聞稿形式揭曉支援Apple Pencil的新款iPad Air、iPad mini，以及換上無線充電收納盒的新款AirPods，另外也宣佈更新iMac硬體規格與iWork服務，因此接下來的發表會將僅會以服務更新為主。

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除了WWDC，蘋果過往幾乎甚少僅在發表會上公布軟體服務為主內容，而此次春季發表會可能只會聚焦在全新新聞訂閱服務、原創影音串流服務，以及串流遊戲訂閱服務三種內容的原因，其中因素可能與新款iPad系列與iMac產品僅重點規格更新，甚至新款AirPods也僅換上新款H1晶片與支援無線充電的收納盒，使得蘋果決定僅以新聞稿形式宣佈更新消息，讓發表會公布重點聚焦在服務內容。

跨裝置使用可能會是此次串流服務重點功能

而此次在服務內容更新部分，蘋果期望藉由全新新聞訂閱服務改變傳統新聞閱讀方式，藉由月租訂閱方式讓使用者能一次觀看更多內容，而在原創影音內容方面也期望可以貫徹過去以來期望顛覆電視使用體驗的想法，其中也可能整合目前已經在Apple TV裝置提供使用的訂閱服務內容，讓使用者能藉由單一月租資費方案訂閱觀看，另外在串流遊戲訂閱遊玩服務部分，則是可讓使用者同樣透過單一訂閱方案遊玩所有加入合作的付費遊戲內容。

另外，相較先前已經開放Android平台裝置以app形式使用Apple Music服務，蘋果此次也可能向更多裝置、平台開放使用旗下服務內容，例如今年初已經宣佈與三星、LG、Sony、Vizio等品牌連網電視合作，讓這些電視產品可以原生使用蘋果AirPlay 2推播投放功能，甚至三星新款連網電視更可存取iTunes電影與電視內容，在此次春季發表會上或許將會開放更多機上盒、連網電視使用旗下服務，同時也可能在Android平台上開放更多服務內容，藉此吸引更多觀看使用人數。

開放更多平台裝置使用其服務，除了可以吸引更多觀看人數之外，預期蘋果還可以藉此打造更無縫銜接觀看體驗的內容使用模式，藉此呼應多數現代人通常不只持有一款連網裝置，可能會在不同時候專注使用手機，或是在家透過電視觀看內容。

但其實這樣的使用體驗規劃，早在許久之前就已經由不少電視頻道服務廠商提出，而諸如Google、Facebook等內容服務廠商也曾提出類似使用模式，讓旗下YouTube、Facebook Watch等內容可以透過不同載具播放使用，但最大問題還是在於內容整合程度，以及豐富程度是否足以吸引觀看目光。

蘋果從很早之前就已經持續與電視、新聞等內容服務洽談合作，並且期望透過單一訂閱使用方式，讓使用者能用更簡單方式觀看多數內容，藉此增加使用者持續觀看意願。類似情況，就像多數使用者透過每月固定訂閱方案使用Netflix、Amazon Prime Video等串流影音服務，不僅只在單一裝置上觀看內容，更能針對使用需求在手機、平板或電視裝置上接續觀看，而蘋果更可藉由其合作模式讓使用者能觀看更多內容。

與Google、微軟推行形式不同的串流遊戲服務內容

至於在蘋果的串流遊戲訂閱服務部分，其實與Google提出的Stadia、微軟的Project xCloud有些不同，最主要是讓使用者可透過固定訂閱資費遊玩所有加入合作的付費遊戲內容，除了提昇iOS平台上的遊戲內容使用率，或許更可能藉由串流技術讓更多裝置可以遊玩iOS平台遊戲。

如何計費還是重點

不過，依照蘋果可能提出的串流服務內容，最大面臨挑戰就是如何計費，同時在資費方案背後的分潤模式如何讓合作夥伴都能獲得滿意，並且能順利避開影響合作夥伴既有收費使用服務內容，以及遊戲付費內容銷售。

同時，蘋果是否會在此次春季發表會上以新款iPod touch作為「One More Thing」壓軸，其實目前都還沒無法確定。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》