蘋果搶賺OTT大餅3000億 Netflix、Spotify緊張

2019-03-24 18:06 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



蘋果即將加入串流平台市場，讓競爭更加激烈。（Photo by 網路截圖） 分享 facebook

蘋果終於進入串流影音市場！據外媒報導，蘋果將於美國時間25日發表全新串流影音系統。透過這套系統，蘋果可再賺進100億美金，相當於3000億台幣的收入，而這也讓其它串流服務競爭者，如Netflix、Spotify等公司都非常緊張。

高品質節目吸引觀眾

根據《財富網》報導，蘋果公司據估計花了將近10億美金購買如歐普拉、史蒂芬史匹柏等好萊塢有名的電影與節目，而這些原創的節目也可以提供如HBO等第三方平台進行播放。

《財富網》指出，雖然蘋果比起其他競爭者Netflix、亞馬遜等廠商還要晚幾年才進入串流影音市場，但蘋果卻想要在較高品質的內容與原創性高的節目上，跟其它兩者競爭。

蘋果機制受質疑

根據《cnet》報導，目前在串流音樂裡，蘋果與Spotify是目前市佔率最大的兩個廠商，雖然Spotify有96億用戶市佔第一，蘋果以50億排行第二，但在蘋果發佈最新系統後，對於與Spotify的競爭會更加競爭。

《cnet》報導中亦提到，蘋果對於其他串流平台在自己平台iOS的應用程式會收取3成的佣金，但對於蘋果自己相關軟體卻沒有相關價錢措施，因此Spotify也抱怨蘋果的不公平價格機制，雖然谷歌也會收取費用，但安卓系統的應用程式可以在谷歌市場以外的地方下載。

在蘋果推出新串流平台服務後，收費政策將對蘋果更加有利。不過，根據《cnet》，蘋果公司也回應，「我們唯一收到需要調整的時間，是當Spotify試圖規避其他應用程式都遵守的規則的時候。」因此，在美國時間星期一蘋果串流平台發表之後，在串流產業的商業競爭會更加激烈。

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