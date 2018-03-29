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新iPad攻教育 外媒唱衰：記得鉛筆放哪嗎

2018-03-29 12:59中央社 台北29日電

蘋果發表新iPad加入支援Apple Pencil，主攻教育市場，但外媒BusinessInsider唱衰，指蘋果新iPad價高易損壞，且Apple Pencil忽略孩子天性，「還記得你鉛筆放哪嗎」？

Apple Pencil不僅可提供流暢自然的書寫及繪畫體驗，也是學習的好幫手。圖...
Apple Pencil不僅可提供流暢自然的書寫及繪畫體驗，也是學習的好幫手。圖／蘋果提供
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蘋果28日在芝加哥一所高中舉行春季發表會，由蘋果執行長庫克(Tim cook)主持，整場發表會緊扣「教育主題」，蘋果並發表9.7吋的新iPad，加入支援Apple Pencil。

這款新的9.7吋iPad定價維持329美元起跳，並沒有外界先前預期的「平價」，但學生族群可有30美元折扣，享299美元優惠價，是目前市場上最便宜的iPad售價。但Apple Pencil需要另外購買，學生族群可享優惠。

然而，外媒Business Insider盤點數個理由，認為新iPad不是一款符合教育市場的產品。首先，Google的Chromebook主導美國教育市場，相較Chromebook，蘋果這款新iPad價格高貴，易損壞且不符合實際。「成年人多久掉一次手機？給每個孩子一台iPad，你可以想像有多混亂」。

Business Insider表示，Chromebook已主導美國教育市場。原因之一是相對更便宜的價格，Google和合作廠商推出的Chromebook筆電落在200美元至300美元；且認為Chromebook更易維護，因為Chrome OS是基於Web瀏覽器的操作系統，可以自動更新，具有內置的惡意軟體保護功能，蘋果的iOS系統則相對Chrome OS複雜。

在軟體方面，Business Insider指出，Chrome OS平台已為學校設計多款應用，包括數學、閱讀測驗、寫作評估報告等，而在產品設計上，Chromebook耐用度高，不像iPad螢幕裸露在外，學生經常移動也不會導致螢幕損壞。

Business Insider認為，iPad的最大的問題還是在價格和耐用度。舉例來說，亞馬遜專為兒童設計的FireHD 8 Kids Edition平板採用耐摔外殼，防止機身因跌落而損壞，但蘋果忽略了這個風險。

另外，新款iPad主打加入支援Apple Pencil觸控筆，但Business Insider指出，蘋果再度忽略孩子的天性，「還記得你的鉛筆放哪了嗎」？蘋果缺少可以追蹤手寫筆位置的方式，也沒有在iPad機身上提供手寫筆插孔，也沒有磁力吸附裝置。儘管可以將手寫筆插在照明接口並充電，但並不適合攜帶外出，還有可能被小孩壓壞。

蘋果電腦過去確實是進入教育市場的先驅，但現在學校傾向採購Windows設備、Goolge的Chrome OS設備，Futuresource Consulting數據顯示，2016年美國教育市場平板和筆電採購量，iPad和Mac約占18%，且多數為iPad。

蘋果本次除了發表新款iPad，還推出讓學習更個人化的「課業」App，並針對擁有管理式Apple ID的教師或學生提供200GB免費iCloud儲存空間，相較硬體裝置，市場認為蘋果更著重軟體的布局，就看未來教育市場買不買單。

iPad手寫筆蘋果Apple

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