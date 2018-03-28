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影／親民版新款9.7吋iPad來了 學生價：299美元

蘋果讓iWorks加入更多支援Apple Pencil手寫功能 讓iPad變身筆記本

2018-03-28 01:08楊又肇

由於讓全系列9.7吋iPad均加入支援Apple Pencil，蘋果自然也開始針對iOS平台版的iWorks服務內容新增手寫應用效果，讓使用者能進一步藉由手寫方式直覺使用Pages、Numbers、Keynote等服務。除此之外，蘋果也進一步優化諸如與微軟合作的Office套件等服務。

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在此次更新的iWorks套件中，除了加入更多手寫操作模式，更進一步加入名為智慧註解的筆記應用功能，讓使用者能直接在Pages等服務編輯文件上直接註解筆記，同時透過Apple Pencil書寫的文字內容將進一步轉換為數位化項目，並且「整合」在文件內容上，就像直接用筆在紙上書寫一樣。

不過，蘋果尚未將此項功能做好準備，因此還需要透過後續更新才能讓新版iWorks支援此項功能。

而蘋果也宣布推出全新Pages功能，讓使用者能像微軟OneNote功能般，直接將iPad當做隨記筆記本，並且透過Apple Pencil書寫記錄各類內容，或是透過iPad相機功能拍攝影像，接著套用在筆記內容，同時也能與線上好友、同事共同編輯相同筆記，藉此進行討論。同時，蘋果也將針對此項功能提供諸多模版，讓使用者能以不同格式記錄筆記內容。

iPad蘋果Apple

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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