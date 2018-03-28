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影／親民版新款9.7吋iPad來了 學生價：299美元

新款9.7吋iPad揭曉 終於加入支援Apple Pencil、AR內容應用

2018-03-28 01:06楊又肇

在稍早於芝加哥針對教育內容舉辦的發表活動中，蘋果正式宣佈推出可對應Apple Pencil的全新9.7吋iPad，並且對應iOS 11中新增加的ARKit應用，讓使用者能藉由價格更加親民的新款9.7吋iPad進行更豐富、多元且具數位化的學習，同時也讓蘋果能在教育市場發展與Google、微軟抗衡。

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相比去年推出的新款iPad，此次推出的9.7吋iPad主要加入支援Apple Pencil手寫功能，同時也加入支援iOS 11的ARKit應用功能，藉由與iPhone 7相同的A10 Fusion、800萬畫素相機與FaceTime HD視訊鏡頭，並且維持視網膜螢幕規格與LTE連接能力，藉此對應更多元的教育應用。

雖然此次並未如傳聞一併更新新款Apple Pencil，但此次推出的親民款iPad基本上與去年推出版本相同，同樣僅提供32GB儲存容量版本，建議售價也維持在329美元，最大差異就是在於加入支援Apple Pencil，同時也意味蘋果在仍在市面銷售的iPad mini系列之外，所有採用9.7吋的iPad產品均加入支援Apple Pencil。

而新款9.7吋iPad在台灣地區售價確定為新台幣10900元，並且從即日起開放美國、中國、香港在內25個國家市場開放預購，預計在本週內開放銷售，但台灣則可能要等一段時間才會開放銷售。

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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