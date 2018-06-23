國旅卡白話文 不就是拿我加班費...當觀光提款機 刷得心酸

2018-06-23 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北報導



公務員依不同年資，一年有7至30天的不扣薪休假。符合休假資格的公務員，沒有把應該休息的天數休畢，第二年，政府就必須換算薪資給付。1996年，政府為鼓勵公務員休假與節省公庫支出，強制要求公務員每年至少應休假14日，未達休假14日資格者，應全部休畢。

行政院人事行政總處研議放寬國旅卡使用，規定除了八大行業與珠寶業外都可使用國旅卡，預計7月1日上路。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

如果還是沒有休完假，政府會把這14天改為定額1萬6千元的「休假補助」。2003年開始，新制度再次實施，要求公務員的1萬6千元休假「補助」，必須要以信用卡的方式到特約商店消費，否則不能請領，這張信用卡，就叫做「國民旅遊卡」。

公務人員鑽漏洞 國旅卡爭議

●假消費真詐財 2000多人涉案

國旅卡為解決不休假獎金而設立，但歷年來爭議不斷，最廣為人知莫過於公務人員以國民旅遊卡「假消費、真詐財」案例。2007年，基隆地檢署大規模分批傳喚2000多名涉案公務員，創單一案件傳喚及起訴最多被告紀錄，其中1600多人認罪獲緩起訴或緩刑，389名不承認的公務員則被一審法官以證據不足判無罪。

檢方指出，涉案公務員被控向基隆巿愛三路國旅卡特約商店「國泰服飾精品店」刷卡折現金，或名為購買服飾，實際買金飾珠寶。被基檢傳喚的涉案公務員，上自總統府官員，下至各地方鄉鎮公所人員，職等最高到內政部科長、署立醫院副院長等，可見牽連之廣。基層公務員表示，規定不完善，讓公務人員有漏洞可鑽。

●高雄公共車船處 與旅行社勾結

2012年又傳出高雄市政府交通局公共車船管理處部分員工，涉嫌與1家旅行社業者共謀詐領國民旅遊卡補助，廉政署南部調查組搜索這家旅行社。廉政署指出，初步調查有數個機關員工涉案，人數超過百人，時間也逾3年。

不過當時旅行社負責人的丈夫張先生大聲喊冤。他說，旅行社97年成為國民旅遊特約商店，只是販賣國內旅遊的住宿券，未涉及申領補助款部分，旅行社不可能與持卡人共謀詐財。

廉政署南部調查組則指出，公車處員工向這家旅行社虛購國內旅遊行程，持國民旅遊卡刷卡付費，藉以申領國旅卡補助款，經廉政署策動後，陸續有15名司機出面自首，並繳回犯罪所得合計約新台幣28萬元。

馬政府上台 拿國旅卡救觀光

不過雖然爭議多，但08年金融海嘯，景氣蕭條，為擴大消費，剛上台的馬政府拿國旅卡當救星，取消國旅卡「異地隔夜」的消費限制，讓公務員可在任何地方消費後申報請領費用。

所謂「異地隔夜」限制，是指公務員使用國旅卡時，必須前往工作地點以外縣市消費，而且一定要至少請連續兩天假，並在國民旅遊卡特約商店消費，才能申報國旅卡補助，每年上限為1萬6千元；沒有使用完的額度就算放棄權利。

後來行政院除了取消國民旅遊卡「異地隔夜」消費限制，接著又開放購買書籍，並研議開放國旅卡購買文化觀光表演、展覽門票、入場券等。

去年國旅人次呈現五年首度下滑，從2016年1.9億人次減少到1.83億，少了700萬人次、約3.7％，這是2013年以來首度呈現負成長，也是台灣觀光的警訊。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

報帳方式眉角很多 惹人詬病

●連假前 公務員飯店排隊買麵包

不過雖然國旅卡能夠刺激消費，報帳的方式也曾惹人詬病。像是依國民旅遊卡規定，必須在假日前夕請假並使用國旅卡消費，才能請領費用，讓不少公務員趕在連假前最後的上班日去消費，2009年春節前夕，喜來登飯店就出現一大群公務員排隊買麵包、飲料的怪現象。

觀光局官員表示，有關國旅卡在周末假日期間使用的規定行之有年，只是偶爾碰到年假太長，才會出現公務員至飯店排隊消費的怪現象，再加上2009年到「旅宿業」消費可加倍計點請款，只要到觀光飯店（限住宿、用餐）、民宿、旅行社（限國內旅遊）等商店消費，就可以2倍數額請款，因此買200元麵包，就能申請到400元。

●國旅卡也能捐款 政策大走調？

人事行政局2013年公布，公務員可使用國民旅遊卡進行網路線上捐款做公益，還可在年度綜合所得稅捐贈列舉扣除；不過，為符合國旅卡法源，線上捐款必須配合國內休假半天以上，才能列入核銷範圍。這樣的政策引發爭議，有人批評國民旅遊卡一再放寬，與原來的旨意大走調，也讓存廢問題一度成為討論的焦點。

台中亞緻大飯店麵包坊大排長龍，客人幾乎都是公務員，這是國旅卡奇特的「周五消費效應」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

制度擾民 國旅卡存廢浮檯面

●公務人員協會 盼用網購做取代

2012年，全國公務人員協會發函，鼓勵公務員上網註冊「公務人員協會福利團購網」，未來若達到一定人數，將向行政院長陳冲反映以網路團購，來取代現行的國民旅遊卡的消費方式。

有北市府公務員爆料，他所屬機關收到北市公務人員協會的函文，要求市府同仁「積極全力配合」。不過銓敘部人事司對此事直呼「太誇張」，稱銓敘部當初公函只是單純告知各縣市政府有此團購網，完全不知道後續要取代國旅卡一事。

●地方機關反廢卡 檢討不了了之

2013年行政院釋出有意通盤檢討國旅卡存廢問題的訊息，但儘管廢卡聲音沒斷過，卻也有地方機關很反彈。像雲林縣政府徵詢相關機關、學校，就發現贊成廢除僅18個、反對卻有52個。這件事情也就不了了之。

陸客不來 政府拿國旅卡止血

●一半額度 限定觀光「重災區」

2016年，蔡政府上台，來台陸客大減，政府又將主意動到國旅卡上，將其每人每年1萬6千元的消費額度，限制一半約8000元，必須用在觀光相關消費，且限定陸客衝擊最大的「重災區」。

行政院甚至研議改變國旅卡補助方式，改為一半額度8000元直接撥給機關辦理公務員團體旅遊，無法參加者則須選購觀光局認可的團體旅遊，此舉引發公務員強烈反彈。為緩和反彈，觀光局長周永暉表示，將規畫給予公務員四種選擇，包括團體旅遊、小眾旅遊、個人參加旅行社以及跟電子票證結合等方式，公務員可自由選擇。

●無法自由行 只能跟團或跑套裝

後來行政院拍板，限縮國旅卡使用範圍，若可領超過8000元以上補助的公務員，其中8000元限定用於國內團體旅遊或「台灣觀巴」，公務員只能跟團或參加套裝行程，無法自由行。自2017年元月上路。不過政府新制卻讓公務員更生氣，批評政府讓陸客減少，卻把帳算在公務員身上，還有網友以白話文解釋，想核銷8000元，就是只能和同事長官、不認識的團客二選一出遊。

為了救觀光，國旅卡每人每年1萬6千元的消費額度，限制一半約8000元，必須用在觀光相關消費。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

網友喊廢卡 「還我加班費」

●張景森發文 造成「公僕之怒」

而新制都還沒上路，張景森就在臉書上表示，國旅卡在國民黨執政後變成公務人員購物卡，因此政府要推動改革，回歸真正投入休假旅遊。這貼文卻造成「公僕之怒」，上千名網友回應按下「怒」表情，隨後他將貼文從公開改成僅限好友觀看，又湧入許多留言質問為何「刪文」。

張景森在臉書表示，民進黨執政時代發給公務員國民旅遊卡，目的是推動國內旅遊發展。但國民黨執政之後規定越來越鬆，大部分人都拿卡來購物，只有44%用在觀光產業，名存實亡。

不過許多公務員網友不領情，認為國旅卡非個人福利，而是加班費的一種，不但留言要求「廢除國旅卡，還我加班費」，也質疑政府為何不將國旅卡的歷史淵源說清楚。

行政院政務委員張景森在臉書撰文推銷國民旅遊卡新制，慘遭公務員洗版後趕緊刪文。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

●連署廢卡 五千人門檻火速達標

隔兩天，張景森臉書再貼文上說，廢除國旅卡，政府每年可省近80億元，公務員也可不受政策限制，自由自在出去玩。他鼓勵公務員透過「公共政策網路參與平台」連署取消國旅卡。不過張景森登高一呼後，「公共政策參與平台」連署「配合勞基法修正，政府應取消國旅卡，恢復不休假獎金」，附議人數已超過5千人的門檻，火速成案。

這把行政院發言人徐國勇都逼出來解釋說，政院內部「沒有討論，沒有朝這個方向思考」。而為抑制公務人員反彈擴大，行政院後來也妥協，宣布將「自由行」納入國旅卡適用範圍。

政策又轉彎 國旅卡何去何從

但前年才想要廢國旅卡，到今年6月，政府又大幅放寬國旅卡消費限制，政府思維的混亂令人嘆為止，國旅卡到底是公務員之惡？還是政府的救世主？它以後何去何從，真的只有天知道！