國旅卡「轉型」 高雄業者要求取消改發消費券

2018-06-22 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



國民旅遊卡的使用限制將放寬，高雄市旅行、飯店業者很反彈，批國旅卡等於「掛羊頭賣狗肉」，也建議政府乾脆取消國旅卡，併同年金改革之後省下來的錢，發給國人消費券，讓全國人民一起促進消費、提振經濟。但公務員頗歡迎國旅卡用途放寬。

高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良說，國民「旅遊卡」既然是鼓勵公務員旅遊，就應該全用在「旅遊」上，不但不要像現在一樣以旅遊和自行運用將1萬6千元各分8千元，更不要取消旅遊的限制，否則國旅卡簡直是「掛羊頭賣狗肉」，要是連家中本來就要繳的費用都可以用國旅卡繳，根本無法提振消費和經濟，對旅館業者的衝擊一定很大。

南台灣觀光產業聯盟總召林富男本身經營飯店，曾是行政院政務顧問，參與過國旅卡推出前的討論。他說，國旅卡是行政院前院長游錫堃時推出的，本來是鼓勵公務員星期一到星期五到觀光風景區散散心，也讓風景區的飯店、餐飲業者在非假日時有收入，後來放寬周六、日也可用國旅卡，再演變為1萬6千元分為8千元旅遊報銷，另8千元自由運用。

林富男表示，國旅卡應回歸「旅遊」的本來用途，如果不能回歸本意，反而要全面放寬用途，等於「購物卡」、「消費卡」，不如把國旅卡收回，將相關經費併同年改省下來的錢，全面發消費券，這樣對提振國內消費更有幫助。