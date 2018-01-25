蔡總統再籲企業為員工加薪 幸福共好

2018-01-25 12:37 中央社 台北25日電



總統蔡英文今天接見全國商店傑出店長，再籲企業為員工加薪。她說，好的薪水會讓員工更認同工作，也更願意為公司效力；員工好，企業好，社會好，就是今年強調的幸福共好。

蔡總統今天接見「第20屆全國商店傑出店長及社團法人台灣連鎖暨加盟協會幹部代表」。

蔡總統致詞指出，店長是一個門市的靈魂，現在很多服務業越來越重視店長的角色，也越來越願意用更好的薪水來延攬店長，這是一個好的現象，社會開始把這個工作當做一個專業，然後認真精進這份專業，這就是推動產業升級轉型的態度。

她說，總體面來看，確實看到一些低薪的行業，集中在服務業，針對這些困境，政府會積極協助服務業，特別是中小型企業，順利走向升級轉型。

蔡總統提到，政府鼓勵更多的商店結合科技、創新的趨勢，像「一之軒」去年就引進了機器人，這是一個值得借鏡的案例，而且不只是店面可以導入新科技，在營運管理上也可以善用大數據，發展具有差異化的服務。

蔡總統也認為，台灣的服務業應該走向海外，來擴展市場，台灣式的人情、教育跟創意就是台灣在世界上最好的競爭力，藉由新南向政策，政府陸續在引領業者布局東南亞的市場，為台灣的服務業跟從業人員尋找更寬廣的前景。

她說，在推動產業升級轉型的同時，也必須讓從業人員的競爭力能夠提升上來，這樣薪資的成長空間才會更大。這就是為什麼她提出終結低薪的方法當中，除了產業的升級轉型，還要為從事低薪或者是非典型工作的年輕人提供職涯諮詢跟職業訓練，讓他們知道自己可以做甚麼，找到個人的特色，發展更強的專業。

蔡總統指出，今天在場除了傑出的店長，也有店長的老闆，也就是傑出的企業幹部及負責人，利用這個機會，她也要邀請大家「繼續為自己的員工加薪」。

與會者以熱烈的掌聲與笑聲，回應蔡總統這句話。

蔡總統接著說，民眾薪水增加，消費也增加，這是最直接也最能夠活絡國內服務業市場的方式。低薪是很多民眾，尤其是年輕人感到挫折、甚至於不滿的根源，不加緊解決，整個社會就會陷入惡性循環。

蔡總統強調，如果企業可以提高加薪幅度，台灣社會就有更強的、正面的能量，對於企業經營提升也有非常大的助益，像是在場店長，每一位都替公司帶來很大貢獻，員工確實是企業最重要的資產；她相信，為員工加薪是一項會得到回報的投資，好的薪水會讓員工更認同自己的工作，也更願意為公司效力。

她說，員工好，企業好，社會好，「這就是我們今年強調的幸福共好」。