有人安排和段宜康見面 柯P酸：實在受不了

2018-01-25 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長選舉，民進黨究竟是否要和市長柯文哲繼續合作，備受外界關注。為此，總統蔡英文拋出「台灣價值」一問，強調柯文哲要再次確認「台灣價值」，不料卻遭柯文哲反問蔡英文「我也想知道她（蔡英文）的台灣價值是什麼」。

對於柯文哲的反問，立委段宜康日前則是在臉書上批評柯文哲的兩岸一家親主張，強調如果用柯文哲的邏輯，「應該會肯定第一次世界大戰後復興德國的納粹黨和希大大（希特勒）」。

不過柯文哲隨即回嗆「如果在馬路上走，巷子口有隻狗衝出來咬你一口，你怎麼辦？難道你要衝上去咬那隻狗嗎？」暗諷段宜康是狗。段宜康則是再回「這種水準，我就不回應了。」，還把臉書大頭貼換成「狗咬人」的圖。

柯文哲今出席「創‧華‧人服務關懷之旅」，會後受訪時，再被問到此事，卻自爆有人想安排兩人見面，「實在是受不了」。

對於段宜康換臉書大頭貼，柯文哲表示，那你要問他啊，這就是口水戰，唉，算了，不要理他就好了。

至於兩人是否感情變更差？柯文哲則說，我很討厭傳統政治人物，他每天罵你，然後又有人說「要不要和我們段大哥聯絡啊，我們可以安排你們見面」，拜託，實在是受不了。

媒體追問，是什麼意思？柯文哲則說「我也不曉得，你聽得懂國語嗎」。