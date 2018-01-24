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台灣價值？ 黃安：文藝女青年蔡同學一以貫之的夢囈

2018-01-24 22:40聯合報 記者黃國樑╱即時報導

黃安。 圖／取自黃安微博
黃安。 圖／取自黃安微博
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旅陸藝人黃安說，蔡英文問台北市長柯文哲：你認同台灣價值嗎？認同台灣價值，民進黨才能支持你。柯文哲回答：台灣價值是什麼？誰知道啊？那你自己說什麼是台灣價值？

黃安說，這就是文藝女青年蔡同學一以貫之的夢囈。鬼才聽得懂。老子說：「口乃心之門戶。」肚子里糊塗，表達才不清不楚。

他在微博上表示，蔡英文永遠不知道自己在幹什麼，台灣人民也不知道她想幹什麼，只知道天天被她整。

他說，我們試看了不起的小平同志名言：發展是個硬道理。摸著石頭過河。黑貓白貓，多抓老鼠是好貓。穩定壓倒一切。長征，就是跟著走。中國要出問題，還是出在共產黨內。我是中國人民的兒子，我深切的熱愛我的祖國和人民。

黃安說，腦子清楚、作風過硬，才能完成「改革是中國的第二次革命。」 腦子不清楚的蔡英文，你的「台灣價值」啥玩意兒啊？一斤多少錢？憲法有明文規定嗎？你的價值跟我的價值不一樣的時候，我們就非得聽你的？

他表示，說到底，你蔡英文就是個CEO，四年一任，最多兩任八年。兩年以前、六年以後，你蔡英文跟我們一樣都是老百姓，你的台灣價值，不重要！那我們不妨就告訴蔡同學，所謂的台灣價值，就是：「別折騰，讓台灣人民好好過日子。認同一個中國，兩岸本是一家人。」其餘的，都他媽扯淡！

蔡英文柯文哲民進黨

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